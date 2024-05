Das Menschenbild in der modernen Verhaltenstherapie

Die auf diesem Menschenbild aufbauende moderne Verhaltenstherapie orientiert sich an den in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Grundüberlegungen und integriert die Methoden verschiedener anderer Therapierichtungen unter lerntheoretischen Aspekten in ihre Überlegungen und in ihr therapeutisches Handeln. Die betroffenen Personen, mit ihren individuellen Erfahrungen und Lernprozessen, sowie den damit verbundenen Konsequenzen für ihr Verhalten und nicht die Diagnose nach ICD-10/11 oder DSM 5 stehen dabei im Mittelpunkt. Ziel ist die Verbesserung der psychischen, sozialen, emotionalen, physiologischen und motorischen Situation der erkrankten Personen, durch die Vermittlung von Kompetenzen in allen diesen Bereichen, durch neue, gezielte Lernprozesse. Die Patient:innen sind in diesem strukturierten therapeutischen Prozess kooperative Partner:innen bei der Diagnose, Therapieplanung und Umsetzung. Dieser orientiert sich an lerntheoretischen Überlegungen, bezieht aber auch emotionale und beziehungsorientierte Aspekte mit ein, welche ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der damit verbundenen Lernprozesse gesehen werden. Insofern erweitert sich das Methodenrepertoire von klassischen Methoden wie z. B. der Konfrontation zur Therapie von Angststörungen, über kognitive Aspekte und Grundannahmen, zu Werten, Normen und inneren Akteuren. Auch der Körper als emotionaler Informationsträger tritt unter diesen Aspekten mehr in den Vordergrund, wobei jedoch auch hier der Fokus auf den damit verbundenen Lernprozessen und deren Auswirkungen liegt. Wesentlich ist auch die Berücksichtigung der therapeutischen Beziehung, der gerade bei der Therapie von Menschen mit Traumatisierungen und Persönlichkeitsstörungen eine wesentliche Bedeutung zukommt. Damit wird auch das Konzept der Beziehungsgestaltung und der Berücksichtigung von Grundbedürfnissen als therapeutisches Element der Verhaltenstherapie besser sichtbar, auf welches auch schon Grawe () hingewiesen hat. Die Erweiterung durch mentalisierungsfördernde Elemente (Sulz), mit der Berücksichtigung von Metakognitionen, Strategien zur Selbstwirksamkeit und Emotionsregulation kann ebenfalls in dieses Menschenbild des immer möglichen Erwerbs von „… Bindungssicherheit und neuer tiefer emotionaler Erfahrung“ durch neue Lernprozesse integriert werden. In diese Richtung geht auch die Integration von achtsamkeitsbasierten Methoden (Benoy et al.). So meint etwa auch die deutsche Gesellschaft für kontextuelle Verhaltenswissenschaften in ihrem Statement zur Akzeptanz- und Commitment-Therapie: „ACT ist Teil der sogenannten ‚dritten Welle‘ der Verhaltenstherapie und basiert entsprechend auf lerntheoretischen Grundlagen. Die Metapher der Welle drückt aus, dass ACT in einem Kontinuum der Entwicklung von wissenschaftlich verankerten Ansätzen lagert und dabei auf vorangegangenen Erkenntnissen aufbaut und offen für weiteren Fortschritt ist. ACT ist damit weder ein Neuanfang noch ein Endpunkt. In der Praxis ist ACT weniger von der Anwendung spezifischer Methoden, sondern primär von einer Haltung gekennzeichnet“, die durch Akzeptanz und Bereitschaft, Defusion, Selbst als Konzept, gegenwärtiger Augenblick, Werte, engagiertes Handeln und psychische Flexibilität definiert wird (). Insofern kommt auch der Selbsterfahrung in der Ausbildung zur Verhaltenstherapie eine immer größere Bedeutung zu. So beschreibt etwa Reichardt (, S. 10) die Kombination mit psychodynamischen Aspekten und meint, dass dadurch „die therapeutische Praxis … umfassender und zugleich präziser wird. Indem Sie Ihr eigenes Erleben als bedeutungstragendes Therapieelement einbeziehen, werden innere Freiheit, Wohlbefinden und Sinnerleben gefördert.“ Durch die Berücksichtigung kultureller Aspekte (Stangier et al.) wird Verhaltenstherapie auch ein wesentlicher Bestandteil der Therapie von Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund oder Fluchterfahrung.