Das MAPA-Modell: Impulse für eine zeitgemäße Medienerziehung im Kontext mediatisierter Kindheit

Grundsätzlich stehen alle Eltern vor der Herausforderung, die medialen Lebenswelten ihrer Kinder und deren komplexen Umgang mit digitalen Medien zu verstehen und aktiv zu begleiten. Das im Folgenden vorgestellte MAPA-Modell für eine zeitgemäße Medienerziehung soll hierbei eine Hilfestellung bieten.

Die frühe Nutzung digitaler Medien verdeutlicht die zentrale Rolle der Eltern in der medialen Lebenswelt ihrer Kinder. Dabei zeigen sich Unterschiede in der elterlichen Begleitung der kindlichen Mediennutzung. So erhalten Kinder aus Elternhäusern mit höherer formaler Bildung tendenziell eine aktivere und reflektiertere Medienerziehung als Heranwachsende aus Familien mit niedrigerem Bildungshintergrund [, S. 441,S. 169–170].

Studien aus Deutschland und Österreich zeigen: Die Nutzung digitaler Medien durch Kinder hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen und geht zulasten klassischer Freizeitaktivitäten wie Lesen oder freiem Spiel [, S. 10]. Auch das Alter, in dem Kinder erstmals internetfähige Geräte nutzen, ist deutlich gesunken. Fast Dreiviertel der Eltern von 0‑ bis 6‑Jährigen geben an, dass ihr Kind internetfähige Geräte zumindest gelegentlich nutzt, und dies bereits ab einem Alter von durchschnittlich 12 Monaten []. Seit 2013 haben sich die Zahlen in der Altersgruppe der 3‑ bis 6‑Jährigen fast verdoppelt (von 41 auf 81 %), was auf einen weiteren Anstieg seit 2020 hindeutet []. Im Durchschnitt erhalten Kinder ihr erstes Smartphone mit 9 Jahren [, S. 2], und die meisten sind mit 13 Jahren auf sozialen Medien aktiv [, S. 6]. Immer häufiger nutzen Kinder die digitalen Angebote allein, ohne elterliche Begleitung [, S. 14]. So darf die Mehrheit der Kinder ab 13 Jahren ihr Smartphone uneingeschränkt nutzen [, S. 3].

Kindheit kann im Zeitalter der ubiquitären Präsenz von Smartphones, Tablets und Co. nicht mehr losgelöst von Medien betrachtet werden. Unter dem Begriff „Mediatisierte Kindheit“ wird die Durchdringung kindlicher Lebenswelten durch Medien verstanden []. Medien helfen bei der Bewältigung wichtiger Entwicklungsaufgaben, indem sie Orientierungshilfen und Abgrenzungsmöglichkeiten für die Identitätsbildung bieten sowie Räume für die Kommunikation mit Peers bereitstellen. Sie fungieren aber auch als Statussymbole, regen zum Konsum an und bringen zugleich Gefahren wie Hassrede, Desinformation oder Cybermobbing mit sich []. In diesem Spannungsfeld treten gegensätzliche Dynamiken zutage: zwischen prosozialer und destruktiver Kommunikation, zwischen Verbundenheit und den Belastungen permanenter digitaler Verfügbarkeit, zwischen digitaler Gemeinschaftsbildung und schädlichen Community-Dynamiken oder zwischen individuellem Empowerment und dem Risiko psychischer Belastungen. Das Heranwachsen im sogenannten digitalen Zeitalter ist also von vielfältigen Ambivalenzen geprägt. Die Mediennutzung zeigt sich dabei als hochgradig kontextabhängig: Sie entfaltet sich unterschiedlich – je nach individuellen Lebensbedingungen, biografischen Prägungen und konkreten Nutzungssituationen.

Digitale Geräte und ihre Anwendungen sind gezielt so gestaltet, dass sie zu möglichst langer Nutzungsdauer verführen. Das merken auch Erwachsene, wenn aus dem vermeintlich kurzen Eben-mal-Durchscrollen schnell eine Stunde wird. Zudem verfügen Jugendliche aufgrund der noch nicht vollständig ausgereiften Struktur ihres Gehirns nicht über die notwendigen Fähigkeiten zur Affektkontrolle [], um Handlungsimpulse und damit die eigene Mediennutzung zuverlässig zu steuern. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, den Heranwachsenden Aufmerksamkeit zu schenken, ihre Mediennutzung zu begleiten, gegebenenfalls zu begrenzen und ihnen attraktive Alternativen anzubieten. Familienrituale wie das Ablegen der Smartphones an einem festen Ort zuhause, der wöchentliche Familienspaziergang ohne Geräte oder der gemeinsame Spieleabend können hier das nötige Rahmenwerk bieten. Kinder unter 3 Jahren sollten grundsätzlich keine Bildschirmmedien nutzen []. Sie benötigen reale Erfahrungen und Begegnungen, ein direktes Gegenüber, das ihnen ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Dazu gehört auch, dass Eltern ihren Medienkonsum in Anwesenheit des Kindes begrenzen. „Hightouch statt Hightech“ ist die Devise [, S. 118]. Mangelnde elterliche Aufmerksamkeit kann zusammen mit einem zu frühen Medienkonsum zu Entwicklungsauffälligkeiten, die teilweise als Pseudoautismus beschrieben werden, führen []. Es liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten, Kinder nicht sich selbst und den Medien zu überlassen. Präsenz ist auch in dieser Hinsicht ein zentraler Faktor: Aufmerksamkeit zu schenken bedeutet, sich zuzuwenden, Ansprechperson für Probleme und Fragen zu sein und das Kind verlässlich zu begleiten.

Eine weitere zentrale Säule der Erziehungsarbeit ist die elterliche Präsenz. Haim Omer und Arist von Schlippe verstehen Präsenz als Fundament der „Neuen Autorität“, „die zwar von Stärke ausgeht, aber nicht auf Macht und Unterdrückung ausgerichtet ist“ [, S. 28]. Im Kern geht es darum, elterliche Verantwortung aktiv wahrzunehmen, für die Kinder verfügbar zu sein, sich um sie zu kümmern, „wachsam“ [, S. 48–52] für ihr Wohlergehen zu sorgen und respektvoll zu kommunizieren. Für die Medienerziehung bedeutet das zunächst, wie oben erwähnt, sich für die Medienpraktiken und -präferenzen der Kinder zu interessieren, gemeinsam Medien zu nutzen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und bei Problemen unterstützend zur Seite zu stehen. Gleichzeitig umfasst elterliche Präsenz das Bereitstellen eines Orientierungsrahmens, beispielsweise durch die Festlegung von Zeitlimits oder, falls erforderlich, die Einschränkung der Auswahl geeigneter Medienangebote. Je nach Alter des Kindes können Kinderschutz-Apps ein hilfreiches Instrument sein, um die „wachsame Sorge“ [, S. 12–35] zu unterstützen.

Medienerziehung stellt einen zentralen Bestandteil familiärer Erziehung dar. Nach der aktuellen KIM-Studie interessieren sich 49 % der Haupterziehenden für den „Umgang von Kindern mit Medien/Medienerziehung“. Das Thema rangiert damit auf Platz 9 von 24 Themeninteressen der Erziehenden. Im Vergleich zur Vorgängerstudie (2022) zeigt sich ein gesteigertes Interesse bei Eltern von Kindern über 10 Jahren [, S. 68]. Dieses Interesse schlägt sich jedoch offenbar nicht in einer aktiven Begleitung der kindlichen Mediennutzung nieder. Die Ergebnisse der KIM-Studie 2024 zeigen im Vergleich mit den Vorgängerstudien, dass die unbegleitete Mediennutzung von Kindern zunimmt. Inzwischen spielt die Mehrheit der Kinder allein digitale Spiele am Handy bzw. Tablet oder surft unbegleitet im Internet [, S. 14]. Gerade die gemeinsame Mediennutzung gilt jedoch als zentrales Element der Medienerziehung, denn dadurch kann die Mediennutzung nicht nur besser gesteuert werden, sondern es werden auch medienbezogene Werthaltungen – der oben genannte mediale Habitus [] – implizit vermittelt. Darüber hinaus eröffnet die gemeinsame Mediennutzung einen Interaktionsraum, in dem die Eltern-Kind-Beziehung aktiv gestaltet und damit gestärkt werden kann. Neben der gemeinsamen Mediennutzung gehören zu partizipativer Erziehung auch das gemeinsame Festlegen von Regeln (z. B. für Bildschirmzeiten, für handyfreie Zonen) und Gespräche, in denen die Mediennutzung gemeinsam reflektiert wird. Eine neugierige, respektvolle und vertrauensvolle Haltung der Eltern ist dazu förderlich (dies gilt im Übrigen nicht nur für die). Grundlage dafür ist es, die Vorlieben und Interessen der Kinder ernst zu nehmen, sie in ihrer Kreativität und Individualität wertzuschätzen, ihre Autonomie altersgerecht zu fördern und die Präferenzen der Heranwachsenden nicht vorschnell zu beurteilen oder zu pathologisieren. Es hilft, wenn Eltern sich ihrer eigenen medienbiografischen Erfahrungen aus Kindheit und Jugend bewusst werden und dadurch zu einer verständnisvolleren Haltung gelangen. Anregungen dafür bietet Anu Pöyskö mit der Methode der Erinnerungsarbeit [].

Kinder lernen maßgeblich durch Nachahmung: „Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun“ []. Wenn Eltern sich selbst stundenlang mit dem Handy beschäftigen und ihre Aufmerksamkeit kaum noch auf andere Dinge richten, ist vom Nachwuchs kein anderes Mediennutzungsverhalten zu erwarten. Werden Kinder mit dem Smartphone oder dem Tablet-PC der Eltern ruhiggestellt oder abgelenkt, kann dies nicht nur die Entwicklung ihrer Frustrationstoleranz beeinträchtigen [, S. 112], sondern auch medienbezogene Verhaltensweisen prägen, die sich auf die zukünftige Nutzung auswirken. Wie Rebecca Breg kürzlich mit ihrer Studie zeigen konnte, werden auf Medien bezogene Prägungen, Erfahrungen und Handlungsmuster (der sogenannte mediale Habitus) von den Eltern auf ihre Kinder übertragen []. Dies impliziert eine elterliche Verantwortung, die aktiv wahrgenommen werden sollte. Sollten Eltern nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, sei es aus Gründen mangelnder eigener Medienkompetenz oder aus Überforderung, stehen verschiedene Unterstützungsangebote und Materialien zur Verfügung. Diese werden u. a. von den Plattformen Saferinternet.at [], Kindergesundheit-Info [] sowie der Diakonie bereitgestellt []. Diese Informationsangebote sind jedoch nicht ausreichend. Weitere Desiderate werden im Abschnitt „Konsequenzen und Desiderata“ erläutert.

MAPA steht nicht für Mama und Papa, wenngleich diese Namensähnlichkeit nicht ungewollt ist, um zu verdeutlichen, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten eine zentrale Rolle in der Medienerziehung einnehmen und als wichtigste Adressat:innen in den Fokus rücken. MAPA steht für vier zentrale Säulen der Medienerziehung: Modell/Vorbild sein, Aktive/partizipative Medienerziehung, präsent sein und aufmerksam sein/Alternativen bieten. Bei diesen 4 Säulen handelt es sich nicht um Patentrezepte oder Kompetenzbündel, die im Sinne einer Handlungsanleitung zu verstehen sind und in Zeiten des raschen technologischen und medialen Wandels ohnehin schnell überholt wären. Vielmehr beschreiben sie Grundhaltungen, Einstellungen und Werte, die länger Bestand haben und Eltern Orientierung geben sollen. Die im Folgenden angeführten Säulen sind außerdem keine trennscharfen Kategorien, sondern vielmehr Fokusse, die bestimmte Aspekte betonen.

Konsequenzen und Desiderata

Medienerziehung ist in erster Linie ein Thema für Familien, auch wenn sie in der Praxis nicht immer dort stattfindet. Wie oben erwähnt, sind die Voraussetzungen dafür unterschiedlich gegeben. Während Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern im Durchschnitt günstigere Rahmenbedingungen haben, werden jene aus bildungsfernen Schichten tendenziell schlechter bei ihrem Medienumgang begleitet. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass sowohl Eltern als auch Pädagog:innen kaum auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können, da die meisten von ihnen nicht mit digitalen Medien aufgewachsen sind.

Daher ist es essenziell, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Maßnahmen zu ergreifen, die die Rahmenbedingungen für eine Medienerziehung aller Kinder verbessern. Dabei sind folgende Punkte zentral:

Stärkung der Eltern Wie erläutert, spielen Eltern eine Schlüsselrolle in der Medienerziehung. Deshalb sollten von Seiten der Politik alle Anstrengungen unternommen werden, diese Gruppe zu stärken. Denkbar ist eine breite Palette von Initiativen: Programme zur Bewusstseinsbildung, Weiterbildungen, Informationsveranstaltungen und -materialien, Sprechstunden und Coachings. Viele dieser Angebote existieren bereits, werden bislang jedoch nur begrenzt genutzt. Besonders wichtig ist es, die Informationen mehrsprachig bereitzustellen, um auch Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen. Erfahrungen von Pädagog:innen zeigen zudem: Bei Elternabenden an Kindergärten oder Schulen zum Themenbereich Medien erscheinen oftmals nur die engagierten Eltern, die ohnedies aktive Medienerziehung praktizieren. Überlegungen, Eltern stärker in die Verantwortung zu nehmen, etwa indem staatliche Leistungen wie Kinderbetreuungsgeld oder Familienbeihilfe an die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen gekoppelt werden, erscheinen in diesem Zusammenhang sinnvoll. Ein vergleichbares Modell gibt es in Österreich mit dem Eltern-Kind-Pass bereits im gesundheitlichen Bereich.

Umfassende Medienbildung auf aktuellem Stand Gerade vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Voraussetzungen in den Familien kommt der Medienerziehung in den zentralen Bildungsinstitutionen, also Kindergärten und Schulen, eine zentrale Bedeutung zu. Hier gilt es, einerseits die Lehrpläne für die Bildungsinstitutionen und andererseits die Ausbildung der Pädagog:innen auf dem aktuellsten Stand der Medienentwicklung zu halten. Letztere umfasst nicht nur eine solide Grundausbildung, sondern auch verpflichtende Weiterbildungen inklusive Best-Practice-Unterrichtsbeispielen und Raum für Diskussionen. Die Grundlagen dafür sind in Form von Curricula an den Pädagogischen Hochschulen bereits verankert, jedoch zeigt die Praxis, dass die Umsetzung weiterhin stark vom persönlichen Engagement der einzelnen Pädagog:innen abhängt.

Medienerziehung als gesamtgesellschaftliches Anliegen Medienerziehung ist nicht nur ein Thema für Familien und Bildungseinrichtungen, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Sie bedarf einer fortlaufenden Bewusstseinsbildung auf breiter Ebene. Dafür sind zahlreiche Maßnahmen denkbar, von groß angelegten Awareness-Kampagnen (auch über Social Media) über öffentliche Veranstaltungen und Diskussionen sowie Berichterstattung in allen Medienformaten.