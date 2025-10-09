Das Lipödem in der gynäkologischen Praxis: Diagnose und Therapie

Das Lipödem ist eine häufige Erkrankung, die bei etwa 10 % der weiblichen Bevölkerung unentdeckt ist oder falsch diagnostiziert wird. Die genaue Ursache ist bis heute noch nicht vollständig verstanden und geklärt. Trotz wachsender Aufmerksamkeit für diese Erkrankung gestaltet sich die Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern oft schwierig und fällt gerade fachfremden ärztlichen Kolleginnen und Kollegen schwer. Dieser Beitrag soll ein Praxisleitfaden für die schnellere Diagnosestellung sein und den Patientinnen damit frühzeitig Zugang zu adäquaten Behandlungsmöglichkeiten gewährleisten.

Ergebnisse

Die genauen Mechanismen und Ursachen hinter dem Lipödem sind auch heute noch unklar. Verschiedene Theorien vermuten Veränderungen in der Fettbildung sowie ein verändertes Rezeptormuster, Mikroangiopathien (kleine Gefäßkrankheiten) sowie Störungen im lymphatischen Kreislauf als mögliche Ursachen. Ein eindeutiger Biomarker, der die Erkrankung eindeutig nachweisen könnte, existiert bisher nicht. Die Diagnose basiert in erster Linie auf der klinischen Untersuchung. Bildgebende Verfahren haben eher einen untergeordneten Stellenwert und werden vor allem zum Ausschluss anderer Erkrankungen herangezogen. Das Behandlungskonzept folgt einem multimodalen Ansatz, der konservative Verfahren wie die manuelle Lymphdrainage, die Kompressionstherapie im Kontext der komplexen physikalischen Entstauungstherapie und die Hautpflege einschließt. Darüber hinaus sind sowohl eine Ernährungsumstellung als auch eine Anleitung zu regelmäßiger Bewegung und Sport wichtige Bestandteile. Die operative Therapie in Form einer Liposuktion nimmt einen immer größeren Anteil im Behandlungskonzept ein, da sie als eine komplikationsarme Methode zur dauerhaften Reduktion des Fettgewebes beiträgt und zu einer deutlichen Verbesserung der Symptome sowie der damit verbundenen Lebensqualität führt. Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse wird bisher nur in speziellen Fällen oder höhergradigen Stadien übernommen.