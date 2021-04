Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Zusammenfassung

In der Akutsituation im Schockraum stellen neurologische Ausfälle immer eine diagnostische und in weiterer Folge auch therapeutische Herausforderung dar. Das sogenannte funktionelle Querschnittsyndrom, also sensomotorische Defizite bei vermuteter Rückenmarkläsion ohne organisches Korrelat, wird selten angetroffen und auch in der Literatur sind nur vereinzelte Fallberichte zu finden. Der Fall eines jungen Patienten mit einem funktionellen Querschnittsyndrom nach Trauma wird in diesem Artikel vorgestellt.