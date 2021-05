Das Fehlen des Körpers in der psychotherapeutischen Ausbildung: Qualitative Analyse von Gruppendiskussionen mit Studierenden

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Zusammenfassung

Im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Thema „Der Körper in der Psychotherapie“ an der Ambulanz der SFU Wien wurden mit Studierenden Gruppendiskussionen geführt. Die hier vorgestellten Ergebnisse der qualitativen Analysen zeigen, dass in Bezug auf den Körper in der psychotherapeutischen Ausbildung eine Lücke wahrgenommen wird. Diese Lücke zeigt sich in drei Phasen der Wissensaneignung (Streben nach Sicherheit, Fluidität des Wissens und Umgehen mit der Unsicherheit). Unterschiedliche Formen von Lernen (Fachwissen, Selbsterfahrung, Austausch mit Kolleg*innen) ermöglichen den Umgang damit und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Wissen zu Körperthemen während der Ausbildung. Dialog und Austausch mit anderen Professionen mit körperlichem Schwerpunkt bleiben weitgehend ein Wunsch der Teilnehmenden. Wir adressieren die Wissensaneignung und die hier von den Studierenden wahrgenommenen Lücken und formulieren Thesen, welche Implikationen diese Lücken besitzen.