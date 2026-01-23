Einleitung 1 ]. In Anbetracht der enormen Belastung durch Schmerz für Menschen mit Schmerzen, für das Gesundheitssystem sowie die Gesellschaft insgesamt, ist die qualifizierte Versorgung und Betreuung von Schmerzpatient:innen von größter Bedeutung. Eine Spezialisierung im Bereich der Schmerzpflege (Pain Nursing) hat sich in den letzten Jahren als immer unerlässlicher erwiesen. Schmerzen sind eine der häufigsten Ursachen für die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen weltweit. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Schmerzen, akut oder chronisch, eine zentrale Herausforderung für das Gesundheitswesen und die Schmerzlinderung ein Menschenrecht []. In Anbetracht der enormen Belastung durch Schmerz für Menschen mit Schmerzen, für das Gesundheitssystem sowie die Gesellschaft insgesamt, ist die qualifizierte Versorgung und Betreuung von Schmerzpatient:innen von größter Bedeutung. Eine Spezialisierung im Bereich der Schmerzpflege (Pain Nursing) hat sich in den letzten Jahren als immer unerlässlicher erwiesen. 2 ]. Im entsprechenden europäischen Kerncurriculum hat die Arbeitsgruppe Pflege der EFIC die zugrunde liegenden nationalen, europäischen und internationalen Rahmenbedingungen für das europäische Diplom in der Schmerzpflege zusammengetragen. Das Curriculum wird seit 2019 von der European Specialist Nurses Organisation (ESN) unterstützt und bildet die Grundlage für die Abnahme des European Diploma in Pain Nursing [ 3 ]. Das European Diploma in Pain Nursing (EDPN: Europäisches Diplom in der Schmerzpflege) stellt eine Möglichkeit dar, den gegenwärtigen Herausforderungen zu begegnen. Das Diplom wird von der European Pain Federation (EFIC) angeboten []. Im entsprechenden europäischen Kerncurriculum hat die Arbeitsgruppe Pflege der EFIC die zugrunde liegenden nationalen, europäischen und internationalen Rahmenbedingungen für das europäische Diplom in der Schmerzpflege zusammengetragen. Das Curriculum wird seit 2019 von der European Specialist Nurses Organisation (ESN) unterstützt und bildet die Grundlage für die Abnahme des European Diploma in Pain Nursing []. Anzeige Dieser Artikel gibt einen Überblick über den Zweck, die Inhalte und die Erfahrungen für das von der EFIC angebotene Diplom.

Hintergrund und Bedeutung der Schmerzpflege Die Pflege von Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen ist eine interprofessionelle Aufgabe, die nicht nur ärztliches Fachwissen erfordert, sondern auch eine fundierte pflegerische Expertise. Schmerz ist ein subjektives Erlebnis, das sowohl körperliche als auch psychische sowie soziale Dimensionen umfasst. 4 ]. Pflegefachpersonen haben eine entscheidende Rolle in der Schmerzbeurteilung, der Implementierung von Schmerzmanagementstrategien sowie der Unterstützung von Patient:innen und deren Angehörigen im Umgang mit Schmerzen, insbesondere bei komplexen Schmerzsituationen. Die korrekte Beurteilung und Behandlung von Schmerzen setzen spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten voraus, die gegebenenfalls über die Grundausbildung hinausgehen können []. 5 , 6 ]. Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass in Europa eine Lebenszeitprävalenz zwischen 12,7 % und 33,7 %, unabhängig vom Geschlecht, für Menschen mit chronischen Schmerzen besteht [ 7 ]. Die Folge ist eine deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität, die zu einer sozialen und beruflichen Isolation der Betroffenen führen kann. Vor diesem Hintergrund gewinnen spezialisierte Qualifizierungsangebote, wie das European Diploma in Pain Nursing, zunehmend an Bedeutung. Mit der Absolvierung des EDPN können Pflegefachpersonen ihr Fachwissen in der Versorgung von Menschen mit Schmerzen darstellen. Dies ermöglicht die Einbindung in spezifische pflegerische als auch interprofessionelle Versorgungsprozesse, die einer entsprechenden Expertise bedürfen. Chronische Schmerzen, die als eine eigenständige Erkrankung betrachtet werden, stellen besonders in der Langzeitpflege eine Herausforderung mit einer Prävalenz bis zu 58 % dar []. Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass in Europa eine Lebenszeitprävalenz zwischen 12,7 % und 33,7 %, unabhängig vom Geschlecht, für Menschen mit chronischen Schmerzen besteht []. Die Folge ist eine deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität, die zu einer sozialen und beruflichen Isolation der Betroffenen führen kann. Vor diesem Hintergrund gewinnen spezialisierte Qualifizierungsangebote, wie das European Diploma in Pain Nursing, zunehmend an Bedeutung. Mit der Absolvierung des EDPN können Pflegefachpersonen ihr Fachwissen in der Versorgung von Menschen mit Schmerzen darstellen. Dies ermöglicht die Einbindung in spezifische pflegerische als auch interprofessionelle Versorgungsprozesse, die einer entsprechenden Expertise bedürfen. Anzeige

Überblick des European Diploma in Pain Nursing Das European Diploma in Pain Nursing ist eine Qualifikation, die speziell auf die Kompetenzanforderung von Pflegefachpersonen ausgerichtet ist, die im Bereich der Schmerzversorgung tätig sind. Es wurde von der European Pain Federation (EFIC) ins Leben gerufen, um Pflegefachpersonen auf Level 5/6 des Europäischen Qualifikationsrahmens, je nach Land auch auf den Leveln 6 bis 8, einen qualifizierten Abschluss auf europäischem Niveau anzubieten. Eine angemessene klinische Erfahrung von mindestens drei Jahren in der Schmerzpflege ist unerlässlich und muss nachgewiesen werden. Kandidat:innen, die in inter-/multidisziplinären Schmerzteams (inter-/multidisziplinäre Schmerzzentren, Akutschmerzteams oder Schmerzkliniken) arbeiten, sind ideale Personen, obwohl die Qualifikation allen Pflegefachpersonen offensteht, die sich für Schmerzen und deren Behandlung interessieren.

Zweck und Inhalte des Diploms Der Zweck des EDPN besteht darin, den Standard der Schmerzpflege zu verbessern, indem Pflegefachpersonen eine Qualifikation angeboten wird, die ihr umfassendes Verständnis aller Arten von Schmerzen überprüft, einschließlich der Schmerzerkennung, -beurteilung, -behandlung und -bewertung. Dieses Europäische Diplom in Schmerzpflege soll einen europaweiten Maßstab bieten, um einheitliche Standards und Ergebnisse in der gesamten Schmerzpflege zu gewährleisten. 1. Schmerzforschung und -wissen 2. Interprofessionelle Zusammenarbeit und Lernen 3. Prinzipien des Assessments und der Bewertung 4. Prinzipien der Behandlung 5. Schmerz-Subgruppen/spezielle Patientenpopulationen 6. Schmerzedukation 7. Qualität der Versorgung Das Diplom wird entlang der folgenden Themenbereiche abgenommen, die im Kerncurriculum (Core Curriculum) in den folgenden Kapiteln untergliedert sind: 1 3 ]. 1. Schmerzforschung und -wissen 1.1. Multidimensionalität, Auswirkung und Grundlagen von/zum Schmerz 1.2. Schmerzmechanismen 1.3. IASP – Definition des Schmerzes und verwandte Phänomene 2. Interprofessionelle Zusammenarbeit und Lernen 3. Prinzipien des Assessments und der Bewertung 3.1. Assessment 3.2. Ergebnisbewertung 4. Prinzipien der Behandlung 4.1. Förderung des Selbstmanagements 4.2. Nichtpharmakologische Interventionen 4.3. Pharmakologische Interventionen 4.4. Interventionelle Therapien 4.5. Komorbiditäten 5. Schmerz-Subgruppen/spezielle Patientenpopulationen 5.1. Säuglinge, Kinder und Jugendliche 5.2. Menschen mit geistiger Behinderung 5.3. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 5.4. Ältere Menschen 5.5. Menschen, die Substanzabhängigkeit erfahren (Substanzmissbrauch) 5.6. Tumorüberlebende 5.7. Folterüberlebende 5.8. Kritisch Kranke und Traumapatienten 6. Schmerzedukation 6.1. Patienten- und Familienedukation 6.2. Edukation für andere Professionen 7. Qualität der Versorgung 7.1. Adressierung von Barrieren im Schmerzmanagement 7.2. Führung und Verbesserung im Schmerzmanagement 7.3. Evidenzbasiertes Schmerzmanagement 7.4. Audit und Datenmanagement Für mehr Details siehe Tab.oder die Webseite der EFIC []. Das Diplom strebt nicht danach, nationale Qualifikationen zu ersetzen, sondern will das einheitliche Verständnis der spezialisierten Schmerzpflege in ganz Europa durch eine Qualifikation schaffen, die allen europäischen Pflegefachpersonen sowie Pflegefachpersonen außerhalb Europas offensteht, und eine Qualifikation in den Ländern anbieten, in denen es keine nationale Entsprechung gibt. Das Examen wird wegen seiner europäischen Vergleichbarkeit vorwiegend in Englisch abgenommen, wobei 2025 zum ersten Mal auch eine Erlangung des Diploms in Deutsch möglich war.

Vorbereitung auf das Examen 8 ]. So wird auch die Teilnahme an dem von der EFIC organisierten Virtual Summit (s. Virtual Pain Education Summit) empfohlen, da das Edukationsprogramm in jedem Jahr spezifische Inhalte des Core Curriculum in 10- bis 15-minütigen Sessions vermittelt [ 9 ]. Ferner bietet die EFIC die Academy-Education-Plattform an, in der Online-Material entlang des Curriculums sowie Webinare zu spezifischen Themen angeboten werden. Die Plattform bietet daher eine ideale Grundlage zur Vorbereitung auf das Examen. Selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass die Teilnahme an Refresher-Kursen auf Kongressen die Vorbereitung ebenfalls adäquat unterstützt. Die Vorbereitung auf das Examen für das European Diploma in Pain Nursing erfolgt über mehrere Monate, in denen sich die Pflegefachpersonen mit den Inhalten des aktuellen „Core Curriculum“ vertraut machen. Des Weiteren stehen den Teilnehmenden Literaturempfehlungen auf der Webseite der EFIC zur Verfügung []. So wird auch die Teilnahme an dem von der EFIC organisierten Virtual Summit (s. Virtual Pain Education Summit) empfohlen, da das Edukationsprogramm in jedem Jahr spezifische Inhalte des Core Curriculum in 10- bis 15-minütigen Sessions vermittelt []. Ferner bietet die EFIC die Academy-Education-Plattform an, in der Online-Material entlang des Curriculums sowie Webinare zu spezifischen Themen angeboten werden. Die Plattform bietet daher eine ideale Grundlage zur Vorbereitung auf das Examen. Selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass die Teilnahme an Refresher-Kursen auf Kongressen die Vorbereitung ebenfalls adäquat unterstützt.

Struktur und Prozess zur Erlangung des Diploms Im diesjährigen Examen zur Erlangung des Diploms zeigte sich für die teilnehmenden Pflegefachpersonen aus England, Irland, Deutschland, Österreich und den Niederlanden folgender Ablauf: Nach der Registrierung wurde ein Webinar angeboten, in dem die Frage „Wie bereitet man sich auf das Examen vor?“ erörtert wurde. Anzeige Das Examen selbst bestand aus zwei Teilen: Teil 1: Virtuelle Teilnahme an einem Onlinetest (Multiple Choice). Dabei waren 50 Fragen innerhalb von 75 min über ein Online-Portal zu beantworten. Bei positivem Abschluss von Teil 1 mussten sich die Teilnehmenden aktiv für Teil 2 des Examens registrieren. Dem folgte ebenfalls ein Webinar, in dem erklärt wurde, welche Inhalte in den notwendigen schriftlich auszuarbeitenden Fallbeispielen und bis wann diese für Teil 2 vorzubereiten und einzureichen sind. Die zu erarbeitenden Fallbeispiele waren die Grundlage für die Fallpräsentation und das Examen, welches 2025 in Salzburg, Österreich, abgenommen wurde. Teil 2: Fallbeispiele erarbeiten und Präsentation eines Falls. Nach Einreichung von zwei Fallbeispielen wurde ein Fall in einer mündlichen Prüfung präsentiert und diskutiert. Die Auswahl, welcher Fall im Examen präsentiert wird, oblag zwei Prüfenden im Rahmen des Examens. Dieses war mit 30 min angesetzt und wurde von einer Beisitzenden beobachtet. Anzeige Um das Diplom zu erlangen, sind Teil 1 und Teil 2 positiv abzuschließen. Für den zweiten Teil der Prüfung besteht einmalig die Möglichkeit der Wiederholung.

Erfahrungen zum Diplom 2025 Die Wahrnehmung des European Diploma in Pain Nursing war unter den Teilnehmenden durchweg positiv. Die Vorbereitung auf das Examen wird als wertvolle berufliche und persönliche Erfahrung beschrieben. Die Teilnehmenden haben mit der umfänglichen Vorbereitung ihre Kenntnisse kritisch reflektiert und, wo notwendig, auf ein höheres Niveau gehoben. Sie erlebten ihre fachliche Kompetenz im kollegialen Austausch mit den anderen Teilnehmenden als auch mit den Prüfenden und hoben die erlangte Förderung ihres beruflichen Selbstbewusstseins in der pflegerischen Schmerzversorgung hervor. 10 ]. Unter den Teilnehmenden hat sich ein Netzwerk entwickelt, welches nachträglich die persönlichen Erfahrungen mit dem Examen zur Erlangung des Diploms in Podcasts in der Reihe „Schmerz. Der Podcast“ festgehalten hat []. Auf diesem Wege bleibt es nun noch, allen Akteuren der EFIC, allen Prüfenden und Beisitzenden sowie insbesondere allen Teilnehmenden für die gelungene Umsetzung des EDPN in Österreich zu danken. Anzeige

Ausblick Die Planung für die Erlangung des European Diploma in Pain Nursing 2026 ist in Vorbereitung, derzeit für die Abnahme in Englisch und Niederländisch. Ob erneut die Möglichkeit für die Abnahme in Deutsch angeboten wird, hängt davon ab, ob sich deutschsprechende Teilnehmende anmelden. Die Möglichkeit der Prüfung auf Deutsch wurde geschaffen. Ferner hoffen wir auf ein Wiedersehen auf dem nächsten EFIC Kongress 2027 in Glasgow, Schottland.

Interessenkonflikt I. Gnass, S. Berger und N. Nestler geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit