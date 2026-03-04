Das Behandlungsrecht zwischen Autonomie und Zwang: Chancen und Herausforderungen durch die Novelle des Unterbringungsgesetzes

Die Novelle des Unterbringungsgesetzes (UbG) aus dem Jahr 2023 stellt einen bedeutsamen Schritt in Richtung einer stärkeren Betonung der Patient:innenrechte in der psychiatrischen Versorgung dar. Vor diesem Hintergrund geht der vorliegende Beitrag der Frage nach, unter welchen Bedingungen eine medizinische Behandlung gegen den erklärten Willen von Patient:innen zulässig sein kann. Anhand dreier Fallbeispiele werden die Vorteile und Grenzen neuer und bereits etablierter Rechtsinstrumente diskutiert: Der Einsatz der gerichtlichen Vorabentscheidung verdeutlicht den therapeutischen und rechtlichen Mehrwert eines strukturierten, extern überprüften Verfahrens. Die Bildung eines Unterstützerkreises illustriert die Chancen unterstützter Entscheidungsfindung, aber auch ihre praktischen Grenzen. Chronische Krankheitsverläufe verdeutlichen systemische Herausforderungen und Schwierigkeiten einer nachhaltigen Behandlung. Es zeigt sich, dass der Umgang mit unfreiwilliger medizinischer Behandlung bei nicht entscheidungsfähigen Patient:innen ein komplexes Spannungsfeld zwischen rechtlichen Rahmenbedingungen, klinischer Praxis und ethischen Erwägungen darstellt.