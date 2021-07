Dreifachkombination mit synergistischer Wirkung

Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor in Kombination mit Ivacaftor

Schon 2020 wurde in Europa die Dreifachkombination aus dem CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator)-Potentiator Ivacaftor und den beiden CFTR-Korrektoren Elexacaftor und Tezacaftor als Kombinationsbehandlung mit Ivacaftor für die Therapie von Patienten mit cystischer Fibrose (CF) bei bestimmten, definierten Mutationen zugelassen. Im April 2021 folgte eine bedeutsame Zulassungserweiterung: Das Medikament ist nunmehr für alle CF-Patienten ab zwölf Jahren zugelassen, die mindestens eine F508del-Mutation im CFTR-Gen aufweisen. Der Einsatz der Triplekombination ist seither unabhängig von der Mutation auf dem zweiten Allel möglich.[1,2]

Diese Zulassungserweiterung der Tripel-Kombination aus Ivacaftor, Tezacaftor und Elexacaftor (Kaftrio®) in Kombination mit Ivacaftor (Kalydeco®) ermöglichst nun eine Modulatorentherapie nicht nur für Patienten ab zwölf Jahren, die homozygot für die F508del-Mutation im CFTR-Gen sind, sondern erstmals auch für alle CF-Patienten ab zwölf Jahren, die mindestens eine F508del-Mutation im CFTR-Gen aufweisen, unabhängig von der Art der Mutation auf dem zweiten Allel.[1,2]

85 Prozent mit F508del-Mutation in zumindest einem Allel

Die in Österreich am häufigsten vorkommende Mutation ist die homozygote F508del-Mutation. Diese Klasse-II-Mutation tritt laut europäischem CF-Register (Daten aus 2018) bei 48,2% der heimischen CF-Patienten auf. 37,0 % weisen eine heterozygote F508del-Mutation auf. 14,8% der 816 in Österreich registrierten CF-Patienten haben andere Mutationen. Fazit: Etwa 85% der österreichischen CF-Patienten weisen eine F508del-Mutation in zumindest einem Allel auf.[3]

Klinisch relevante Verbesserungen …

Die Therapie mit der Kombination aus Ivacaftor, Tezacaftor und Elexacaftor in Kombination mit Ivacaftor führte in mehreren klinischen Studien zu einer deutlichen und klinisch relevanten Verbesserung der Lungenfunktion und weiterer klinischer Parameter der Cystischen Fibrose. [1,4–8]

Die Ergebnisse der beiden Phase-III-Studien zur Kombination aus Ivacaftor, Tezacaftor und Elexacaftor in Kombination mit Ivacaftor wurden bei der 33. North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) 2019 in Nashville, USA, präsentiert und zeitgleich publiziert. In den Studien wurden CF-Patienten mit einer F508del-Mutation im Vergleich zu Placebo (AURORA-F/MF bzw. 445-102) untersucht [4] bzw. Patienten mit homozygoter F508del-Mutation im Vergleich zu Tezacaftor/Ivacaftor (AURORA-F/F bzw. 445-103).[5]

… unabhängig von der Mutation am zweiten Allel

In der internationalen Phase-3-Studie (Studie 445-104) wurde die Wirksamkeit der Tripelkombination bei CF-Patienten untersucht, die heterozygot für die F508del-CFTR-Mutation sind und eine CFTR-Gating-Mutation (F/G) oder eine Restfunktionsmutation (F/RF) auf dem anderen Allel aufweisen. Die Behandlung mit IVA/TEZ/ELX in Kombination mit IVA führte zu einer statistisch signifikanten Verbesserung des Einsekundenvolumens von 3,7 Prozentpunkten gegenüber dem Ausgangswert (95 % KI: 2,8; 4,6; p<0,0001).[1,8]

