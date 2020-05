11.05.2020 | Coronavirus | Pharma News | Onlineartikel | HERMES ARZNEIMITTEL GmbH

Beurteilung der Wirksamkeit der antiseptischen Produkte von BETADONA® und BETAISODONA® gegen SARS-CoV-2

SINGAPUR -- (BUSINESS WIRE) – Wie Mundipharma heute bekannt gab, wird das Unternehmen eine ambitionierte Reihe von in vitro und in vivo Studien durchführen, um die Wirksamkeit ihrer antiseptischen Produkte von Betadona® und Betaisodona® gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) zu beurteilen, das die Erkrankung COVID-19 auslöst. Die Tests erfolgen in Zusammenarbeit mit BLS3-Laboren und Fachleuten in Asien, Europa und den USA.