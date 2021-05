Community Nurse als Testfall

Die Kompetenz ist hoch, aber sie wird in vielen Fällen nicht genützt — und auch nicht gesehen. Dieses Phänomen, mit dem Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in Österreich nach wie vor zu kämpfen haben, nimmt die Freude an der Arbeit und lässt den Beruf auch für junge Leute oft wenig attraktiv erscheinen. Der Mangel im System ist also wenig verwunderlich. Die Standesvertretung wie auch die einzelnen Fachgesellschaften und die Vertreter der Pflegewissenschaft arbeiten hartnäckig an einer Verbesserung der Situation, an einer Anerkennung der Fachkompetenz durch die Politik und die Gesellschaft und an der Beseitigung von Hindernissen in der eigenverantwortlichen Ausübung des Berufs. Erfolge stellen sich in kleinen Schritten ein. ...