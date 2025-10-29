Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Wiener klinische Wochenschrift

Comment on “Effectiveness of controlled-expansion transjugular intrahepatic portosystemic shunt (CX-TIPS) in an interdisciplinary setting at a large tertiary center”

  • 28.10.2025
  • letter to the editors
Verfasst von
Daquan Liao
Xuezheng Zhu
Shiye Huang
Yubin Feng
Ziye Zhuang
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift

Auszug

Dear Editor, …
Titel
Comment on “Effectiveness of controlled-expansion transjugular intrahepatic portosystemic shunt (CX-TIPS) in an interdisciplinary setting at a large tertiary center”
Verfasst von
Daquan Liao
Xuezheng Zhu
Shiye Huang
Yubin Feng
Ziye Zhuang
Publikationsdatum
28.10.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift
Print ISSN: 0043-5325
Elektronische ISSN: 1613-7671
DOI
https://doi.org/10.1007/s00508-025-02644-1
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.