Cochrane Pflegeforum

Kernaussagen. Wir haben nicht genügend hochwertige Evidenz gefunden, um sagen zu können, welche Arten der Kommunikation über das Lebensende für die betroffenen Personen am besten sind. Eine auf einer Intensivstation durchgeführte Studie fand heraus, dass eine Familienkonferenz mit Mitarbeitenden in Gesundheitsberufen möglicherweise zu längeren Gesprächen zum Thema Lebensende führt. Eine andere Studie fand heraus, dass eine Intervention, die einen strukturierten Gesprächsleitfaden verwendete, möglicherweise zu früheren Gesprächen zum Thema Lebensende und Gesundheitsversorgung am Lebensende zwischen Patient:innen, informell Pflegenden und Angehörigen von Gesundheitsberufen führt. Wir haben keine Evidenz für negative Wirkungen von Interventionen zur Verbesserung der Kommunikation gefunden. Wir sind unsicher über die Wirkung auf Endpunkte wie Wissen oder Qualität der Gesundheitsversorgung am Lebensende. …