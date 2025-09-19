Zum Inhalt
PRO CARE

Cochrane Pflege Forum

Emergency Severity Index versus Manchester-Triage-System

  • 01.09.2025
  • PFLEGE & WISSENSCHAFT
Erschienen in:
Verfasst von
Camilla Neubauer-Bruckner, BSc, MA
Doris Exl
Victoria Katharina Puchner
Erschienen in
PRO CARE | Ausgabe 5-6/2025

Auszug

Die Triage dient dazu, die Dringlichkeit der Versorgung von Patient:innen in Notaufnahmen einzuschätzen [1]. Begrenzte Ressourcen und eine gleichzeitig hohe Anzahl von Patient:innen können eine dringend benötigte und zeitgerechte Behandlung verzögern; kritisch Erkrankte müssen rasch erkannt werden [2]. In vielen Ländern werden standardisierte Triage-Systeme eingesetzt und deren Anwendung wird durch Empfehlungen in Leitlinien unterstützt [1]. Im deutschsprachigen Raum haben sich die beiden fünfstufigen Triage-Systeme Emergency Severity Index (ESI) und Manchester Triage System (MTS) etabliert [2]. …
