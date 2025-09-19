Cochrane Pflege Forum

Die Triage dient dazu, die Dringlichkeit der Versorgung von Patient:innen in Notaufnahmen einzuschätzen []. Begrenzte Ressourcen und eine gleichzeitig hohe Anzahl von Patient:innen können eine dringend benötigte und zeitgerechte Behandlung verzögern; kritisch Erkrankte müssen rasch erkannt werden []. In vielen Ländern werden standardisierte Triage-Systeme eingesetzt und deren Anwendung wird durch Empfehlungen in Leitlinien unterstützt []. Im deutschsprachigen Raum haben sich die beiden fünfstufigen Triage-Systeme Emergency Severity Index (ESI) und Manchester Triage System (MTS) etabliert []. …