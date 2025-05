Cochrane Pflege Forum

Als Dekubitus wird eine lokal begrenzte Schadigung der Haut und/oder des darunterliegenden Gewebes bezeichnet, die in der Regel auf knochernen Vorsprungen infolge von Druck oder Druck in Kombination mit Scherkraften entsteht []. In Deutschland liegt die Haufigkeit des Auftretens Kategorie .zwei (assoziiert mit einem Teilverlust der Haut) in Langzeiteinrichtungen und Krankenhausern bei etwa zwei bis funf Prozent [], ahnliche Haufigkeiten wurden auch in Osterreich erhoben []. Zu den primaren Risikofaktoren zahlen hoheres Alter, Immobilitat und sensorische Einschrankungen []. Internationale Leitlinien empfehlen zur Pravention, die Haut sauber zu halten sowie einen Schutz vor ubermasiger Feuchtigkeit []. Der Einsatz pflanzlicher Basis- und atherischer Ole wird in der Praxis oft positiv bewertet, jedoch wird deren Anwendung auch kritisch diskutiert []. …