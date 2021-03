Co-Creation: Gesundheit gemeinsam gestalten

Zur Person:

Nicoline Vackerberg ist Koordinatorin des internationalen Esther Netzwerks und Qualitätsmanagerin der Region Jönköpings län am Qulturum, dem südschwedischen Center for Learning and Innovation in Healthcare. Sie ist Mentorin für Quality Improvement in mehreren europäischen und asiatischen Ländern, die dem internationalen Esther Netzwerk angehören und Mitveranstalterin des Microsystem Festivals, das 2021 zum 18. Mal stattfindet.