Chronische Pankreatitis als Risiko für ein okkultes Pankreaskarzinom

Tabakrauchen, übermäßiges Körpergewicht, das metabolische Syndrom, der Typ-2-Diabetes mellitus, starker Alkoholkonsum, eine positive Familienanamnese und die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung zählen zu den bekannten Risikofaktoren des PDAC []. Chronische Entzündungsreaktionen schwächen das Immunsystem und können das Wachstum von Tumorzellen fördern. Deshalb gelten chronische Entzündungen als Triggerfaktoren für Malignome. Dies trifft auch auf die chronische Pankreatitis (CP) und das PDAC zu. Das Lebenszeitrisiko der österreichischen Allgemeinbevölkerung, ein PDAC zu entwickeln, liegt bei etwa 1,6 % (1:60). Patienten mit einer sporadischen CP haben im Mittel ein etwa 3‑ bis 4‑mal höheres PDAC-Risiko []. Dieses liegt 10 Jahre nach der Erstdiagnose der CP bei 2 % und nach 20 Jahren bei 4 % []. Angesichts des nur moderat erhöhten PDAC-Lebenszeitrisikos empfehlen die internationalen Leitlinien keine PDAC-Überwachung von Patienten mit einer sporadischen CP. Diese Zurückhaltung gilt insbesondere für die alkoholinduzierte CP (ACP), die mit 70–80 % der Fälle die bedeutendste CP-Form in der westlichen Welt darstellt. Eine PDAC-Surveillance ist ebenso wenig für Patienten mit einer chronischen Autoimmunpankreatitis vorgesehen []. Als Schwellenwerte für eine PDAC-Surveillance hat das International Cancer of Pancreas Screening (CAPS) Consortium für Hochrisikopersonen mit familiärem oder erblichem PDAC ein Lebenszeitrisiko von mehr als 5 % oder ein mindestens 5‑fach erhöhtes PDAC-Risiko vorgeschlagen []. Auf der Basis von Kosten-Nutzen-Analysen, d. h. Kosten pro gewonnenem Lebensjahr, werden für sporadische PDAC jedoch höhere Schwellenwerte [] angesetzt. Treten Warnsymptome wie ungewollter Gewichtsverlust, Ikterus, neue Rücken- und/oder Bauchschmerzen, neu diagnostizierter Diabetes mellitus oder eine unklare Verschlechterung des zuvor langjährig gut eingestellten Diabetes auf, soll in jedem Fall zeitnah eine Bildgebung mit der Frage nach einem PDAC erfolgen [].