Guselkumab IL-23p19-Antagonist Guselkumab im Fokus: Interdisziplinäre Perspektiven von Haut bis Darm

Mit freundlicher Unterstützung von:
  • Janssen-Cilag Pharma GmbH, a Johnson & Johnson company

Im Rahmen der 58. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) in Wels fand am 13. Juni 2025 die Fortbildungsveranstaltung „From Skin to Within: Dermatologische Erfahrung trifft auf gastroenterologischen Anspruch“ statt. Dr. Leo Richter, Facharzt für Dermatologie in Wien und OA Dr. Alexander Eser von der Abteilung für Innere Medizin, Gastroenterologie und Nephrologie, am Krankenhaus der Barmherzigen Brüdern in Wien präsentierten und diskutierten Studienergebnisse zur Guselkumab-Behandlung von Patient:innen mit Plaque-Psoriasis bzw. chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED).

Bildnachweise
Menschlicher Darm/© SciePro / stock.adobe.com, Abb. 1, Abb. 2, gesundheitswirtschaft, pains logo