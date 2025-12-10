Choosing Wisely in der Endokrinologie: Zusammenfassung und Diskussion der Top fünf Empfehlungen für Österreich

Die Choosing-Wisely-Initiative wurde im Jahr 2012 vom American Board of Internal Medicine (ABIM) gegründet und verfolgt das Ziel, eine Überversorgung in der Medizin zu reduzieren []. Angestoßen wurde die Choosing-Wisely-Initiative durch einen Artikel von Dr. Howard Brody im New England Journal of Medicine, in dem er das enorme Potenzial beschreibt, welches durch Einsparungen unnötiger Untersuchungen und Behandlungen im US-amerikanischen Gesundheitssystem steckt []. Er führte an, dass aufgrund des Wissens über regionale Unterschiede bei den Gesundheitskosten in den USA fast ein Drittel der Kosten gespart werden könnte, ohne dass dadurch die Betreuung der Patienten schlechter werden würde []. In diesem Kontext forderte er die führenden medizinischen Fachgesellschaften auf, eine sogenannte „Top Five“-Liste zu erarbeiten, welche fünf diagnostische Tests oder Behandlungen inkludieren sollte, welche häufig durchgeführt werden, aber durch die aktuelle Evidenz keinen ersichtlichen Nutzen für die Patienten bringen []. Optimalerweise sollten diagnostische Tests und Behandlungen dann durchgeführt werden, wenn sie die folgenden vier Kriterien erfüllen: 1. Wenn diese durch Evidenz unterstützt werden („supported by evidence“), 2. wenn diese nicht Wiederholungen anderer Untersuchungen oder Behandlungen sind, welche bereits erfolgt sind („not duplicative of other tests or procedures already received“), 3. wenn diese keinen Schaden verursachen („free from harm“) und 4. wenn diese wirklich notwendig sind („truly necessary“). Nach Veröffentlichung dieser „Top Five“-Listen sollte jede Fachgesellschaft einen Implementierungsplan entwickeln, um die jeweiligen Mitglieder der Fachgesellschaft entsprechend zu instruieren, die Choosing-Wisely-Empfehlungen in die Praxis umzusetzen. Dr. Howard Brody thematisierte aber auch die potenziellen Interessenskonflikte der Ärzte und erinnerte an den Hippokratischen Eid, wonach die Interessen der Patienten an erster Stelle stehen und auch über finanzielle Interessen der Ärzteschaft gestellt werden sollten []. Nach der Gründung der Choosing-Wisely-Initiative schlossen sich viele medizinische Fachgesellschaften und Ärzte dieser Bewegung an, wobei es diesbezüglich auch in Österreich eine entsprechende Initiative mit dem Namen „Gemeinsam Gut Entscheiden“ gibt [].