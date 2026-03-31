Hormonabhängige Karzinome bei Frauen Cholesterin-senkende Diät könnte vor Krebs schützen 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Migräne in der Schwangerschaft: Welche Therapie ist überhaupt möglich? Metadaten Titel Hormonabhängige Karzinome bei Frauen Cholesterin-senkende Diät könnte vor Krebs schützen Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-025-00421-x