auch heuer veranstalten wir wieder unseren Fortbildungskongress für junge, sowie erfahrene Chirurginnen und Chirurgen. Aufgrund der hohen Akzeptanz von Chirurgie Compact und der hohen Qualität der Vorträge war der Wunsch, die Veranstaltung von zweieinhalb auf vier Tage zu verlängern und noch detaillierter und praxisorientierter auf die Themen einzugehen.

Dies wurde so umgesetzt, dass der gesamte Inhalt der Chirurgie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in „Chirurgie Compact I“ und „Chirurgie Compact II“ dargestellt wird.

Hierzu werden uns international hochkarätige Referenten zur Verfügung stehen, die Ihnen die aktuellen Themen der derzeitigen Datenlage präsentieren. Zusätzlich geben wir Ihnen hierbei praxisbezogene Tipps und Leitfäden für den Alltag mit.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch dieses Jahr wieder in Salzburg begrüßen dürfen und freuen uns auf eine gute Fortbildungsveranstaltung CHIRURGIE COMPACT 2022 mit viel Interaktion und konstruktivem Feedback von Ihnen.

