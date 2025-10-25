Chancengleichheit bei der Schmerzbehandlung – was ist noch zu tun? 24.10.2025 President’s Corner Verfasst von Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MSc, MSc, MBA Erschienen in Schmerz Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg:innen! … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel Chancengleichheit bei der Schmerzbehandlung – was ist noch zu tun? Verfasst von Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MSc, MSc, MBA Publikationsdatum 24.10.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in Schmerz Nachrichten Print ISSN: 2076-7625 Elektronische ISSN: 2731-3999 DOI https://doi.org/10.1007/s44180-025-00258-7