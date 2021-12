Chancen niederschwelliger online Peer-to-Peer Begleitung für Jugendliche am Beispiel der Online-Plattform OPEN

Zurück zum Zitat Singh, S., Roy, D., Sinha, K., Parveen, S., Sharma, G., & Joshi, G. (2020). Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. Psychiatry Research, 293, 113429. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​psychres.​2020.​113429. CrossRefPubMedPubMedCentral