Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen

Mensch-Bakterien-Superorganismus CED: Welcher Mikrobiota-Mix ist tatsächlich gesund?

  • 01.12.2025
  • Aktuell
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen | Ausgabe 4/2025
Mensch-Bakterien-Superorganismus
CED: Welcher Mikrobiota-Mix ist tatsächlich gesund?
01.12.2025
Springer Vienna
Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 1728-6263
Elektronische ISSN: 1728-6271
DOI
https://doi.org/10.1007/s41971-025-00245-3

