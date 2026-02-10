Phase-1-Studie CAR-T-Zell-Therapie wirkt auch noch bei progredienter MS 01.02.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Wie Hörprobleme und Demenz zusammenhängen Nächster Artikel Krankheitslast mit tuberöser Sklerose bei Epilepsie Metadaten Titel Phase-1-Studie CAR-T-Zell-Therapie wirkt auch noch bei progredienter MS Publikationsdatum 01.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 2197-9707 Elektronische ISSN: 2197-9715 DOI https://doi.org/10.1007/s00739-025-01135-2