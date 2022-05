Auszug

Der Großteil des im Körper vorhandenen Calciums – etwa 99 % – befindet sich an Phosphat gebunden im Knochen und dient als kristalline Struktursubstanz, aber auch als Calciumspeicher. Ein deutlich geringerer Anteil liegt an Plasmaeiweiße gebunden oder in ionisierter Form im intra- und extrazellulären Raum vor []. …