Buchtipp Lyme-Borreliose

Dieses Buch bietet eine prägnante und praxisnahe Einführung in die Lyme-Borreliose und richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen – sei es im stationären oder ambulanten Bereich. Mit besonderem Fokus auf die europäische Situation vermittelt das Werk fundiertes Wissen zu Symptomatik, Diagnostik, Therapie und Prävention. Der aktuelle Stand der Wissenschaft wird dabei so anschaulich und detailliert dargestellt, wie es für das Verständnis der pathogenetischen Zusammenhänge und deren Bedeutung für die medizinische Praxis erforderlich ist. Die Autorinnen und Autoren, allesamt erfahrene Mitglieder einer interdisziplinären Expertengruppe aus Epidemiologie, Biologie, Mikrobiologie und klinischer Medizin, bringen ihre langjährige Erfahrung aus der Betreuung von Patientinnen und Patienten in Spezialkliniken sowie aus Forschung und Labordiagnostik ein. Ihre vielfältigen Perspektiven und praktischen Erkenntnisse machen dieses Buch zu einer wertvollen Unterstützung für das klinische Management und die Lösung diagnostischer Herausforderungen bei der Versorgung von Menschen mit Lyme-Borreliose.

Professor Klaus P. Hunfeld bringt mit seiner langjährigen klinischen und wissenschaftlichen Erfahrung eine einzigartige Perspektive auf die Diagnostik und Therapie vektorübertragener Infektionskrankheiten ein. Seine umfassende Expertise in der molekularen Diagnostik und Epidemiologie bereichert das Buch um praxisrelevante Einblicke und aktuelle Forschungsergebnisse.

Anzeige

Professor Jeremy Gray gilt als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Zecken und zeckenübertragenen Erkrankungen in Europa. Durch seine internationale Vernetzung und seine Rolle in bedeutenden Forschungsinitiativen trägt er maßgeblich dazu bei, das Verständnis und die Prävention der Lyme-Borreliose weiterzuentwickeln.