buchbesprechungen Open Access 19.11.2025 buchbesprechungen Verfasst von Ursula Narath Erschienen in Psychotherapie Forum download DOWNLOAD print DRUCKEN SUCHEN IM ARTIKEL close 0 / 0 0 Vorherige Nächste insite SUCHEN Diesen Artikel als PDF-Version lesen. (Link öffnet in neuem Fenster) PDF anzeigen download DOWNLOAD print DRUCKEN Metadaten Titel buchbesprechungen Verfasst von Ursula Narath Publikationsdatum 19.11.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in Psychotherapie Forum Print ISSN: 0943-1950 Elektronische ISSN: 1613-7604 DOI https://doi.org/10.1007/s00729-025-00298-y