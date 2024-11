Seltene Schlaganfallursachen: Neuroborreliose

Zusammenfassung

Übersichtsarbeiten zum Thema „stroke in young adults“ beschreiben mittlerweile bis zu 150 unterschiedliche Ursachen für einen Schlaganfall im jüngeren Lebensalter. Entsprechend komplex gestaltet sich naturgemäß die Abklärung. Unabhängig davon behalten die sogenannten TOAST-Kriterien nach wie vor ihre Gültigkeit. Die großen Gruppen Schlaganfall durch Makroangiopathie, Kardioembolie, Mikroangiopathie, durch eine andere bestimmte Ursache oder bei nicht zu bestimmender Ursache bleiben in ihrer Definition unverändert. Verbindet man diese beiden Literaturberichte, bleibt die Tatsache, dass wohl der Bereich „Schlaganfall durch eine andere bestimmte Ursache“ derjenige ist, der in der Routineabklärung am schwierigsten zu adressieren ist. Was ist hier enthalten, dass es häufig genug ist, um Eingang in eine Routineabklärung zu finden, besonders dann, wenn die/der Betroffene nicht mehr in die klassische Altersgruppe „jung“ fällt, wie sie z. B. in der Arbeit über „stroke in young adults“ mit unter 50 Jahre definiert wird? Unser Fallbericht betrifft genau so jemanden und soll zeigen, welche Hinwiese im Alltag dazu dienen können, die Abklärung in bestimmte Bereiche auszuweiten.