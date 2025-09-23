Die lange Suche nach dem Lyme-Rätsel 

Ein harmloser Waldspaziergang – ein einziger Zeckenbiss. Jahrzehntelang blieben Ursache und Ausmaß der Lyme-Borreliose im Dunkeln. Erst eine ungewöhnliche Häufung von Fällen in den USA brachte die entscheidende Wende.

Die Lyme-Borreliose, auch Lyme-Krankheit genannt, ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit, deren Geschichte bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Erste Hinweise auf die Erkrankung stammen von Alfred Buchwald, der 1883 eine chronische Hautatrophie beschrieb, die später als Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) bekannt wurde. In der Folge wurden Zusammenhänge zwischen dieser Hauterkrankung und Gelenk- sowie Knochenerkrankungen erkannt.

Anzeige

1909 beschrieb Arvid Afzelius erstmals das Erythema migrans, eine sich ausbreitende Hautrötung nach Zeckenbiss. Benjamin Lipschütz beobachtete 1913 einen ähnlichen, sich langsam ausbreitenden Hautausschlag, den er als Erythema chronicum migrans bezeichnete und bereits mit Zeckenbissen in Verbindung brachte. Er vermutete, dass Zeckenspeichel die Ursache sein könnte.

1922 berichteten Garin und Bujadoux über eine Lähmung nach Zeckenbiss, die später als Radikulo-Myelo-Meningitis bezeichnet wurde. Die erfolgreiche Behandlung mit Penicillin ab den 1950er-Jahren deutete auf eine bakterielle Ursache hin. Hollström und andere Dermatologen behandelten Erythema migrans und ACA erfolgreich mit Penicillin, was die Hypothese einer bakteriellen Infektion stützte. Erste Hinweise auf spirochätenähnliche Strukturen in Hautbiopsien wurden gefunden, doch der genaue Erreger blieb zunächst unbekannt.

Ein entscheidender Durchbruch gelang 1975 in den USA, als in den Orten Lyme, Old Lyme und East Haddam (Connecticut) eine Häufung von Gelenkerkrankungen bei Kindern festgestellt wurde. Die Erkrankung ähnelte der juvenilen rheumatoiden Arthritis, trat aber gehäuft in bestimmten Regionen und Jahreszeiten auf. Viele Patienten erinnerten sich an einen Zeckenstich und eine Hautrötung (Erythema migrans) vor Ausbruch der Gelenkentzündung. Die Schildzeckenart Ixodes scapularis, verwandt mit der in Europa verbreiteten I.ricinus, wurde als Vektor identifiziert.

Die Verbindung zwischen Zeckenbiss, Erythema migrans und nachfolgender Arthritis führte zur Bezeichnung Lyme-Arthritis und später Lyme-Krankheit, da auch neurologische und kardiale Manifestationen beobachtet wurden. Die Wirksamkeit von Penicillin bei frühzeitiger Behandlung die bakterielle Ursache.

Anzeige

Die Entdeckung des Erregers erfolgte Anfang der 1980er-Jahre: Alan Barbour, Jorge Benach und Willy Burgdorfer isolierten Spirochäten aus Zecken und später aus Patientenproben. Die neue Art wurde als Borrelia burgdorferi benannt. Es zeigte sich, dass verschiedene Borrelia-Genospezies existieren, von denen in Europa vor allem B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis und B. burgdorferi sensu stricto klinisch relevant sind. In den USA sind B. burgdorferi und B. mayonii die wichtigsten pathogenen Arten.

Die Kultivierung von B. burgdorferi wurde durch das Barbour-Stoenner-Kelly-Medium ermöglicht. Monoklonale Antikörper gegen Oberflächenproteine (OspA, OspB) und Flagellin wurden entwickelt, was die Differenzierung der Genospezies erleichterte. Molekularbiologische Studien führten zur Identifikation weiterer Borrelia-Arten.

Die Entdeckung des Erregers löste eine intensive internationale Forschungsaktivität aus. Seit 1984 finden regelmäßig internationale Konferenzen zur Lyme-Borreliose und anderen durch Zecken übertragenen Krankheiten statt. Ein bedeutendes europäisches Projekt war die EUCALB-Initiative (ab 1993), die Falldefinitionen, serologische Standards und Risikobewertungen für die Lyme-Borreliose entwickelte. Die Ergebnisse zeigten, dass das Infektionsrisiko besonders in vegetationsreichen Mischwäldern und Parks hoch ist.

Weitere europäische Projekte wie NorthTick fördern einen multidisziplinären Ansatz zur Risikobewertung, Prävention, Diagnostik und Patientenmanagement. Beteiligt sind Institutionen aus mehreren europäischen Ländern.

Zusammenfassend ist die Lyme-Borreliose eine komplexe, durch Zecken der Gattung Ixodes übertragene Infektionskrankheit, die in den gemäßigten Zonen der Nordhalbkugel vorkommt. Die Erforschung der Krankheit ist ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit von Dermatologen, Neurologen, Mikrobiologen und Epidemiologen über Ländergrenzen hinweg. Die Entdeckung des Erregers und die Entwicklung diagnostischer und therapeutischer Standards haben wesentlich zur Bekämpfung und zum besseren Verständnis dieser Erkrankung beigetragen.