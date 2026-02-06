Bluthochdruck bei Kindern

Bluthochdruck im Kindesalter ist ein zunehmend erkanntes kardiovaskuläres Problem. Der vorliegende Artikel beschreibt Epidemiologie, Diagnostik, klinische Relevanz und therapeutische Strategien der pädiatrischen Hypertonie. Aktuelle Daten zeigen eine Prävalenz von etwa 3–5 %, wobei insbesondere Adipositas einen wesentlichen Einfluss hat. Bis zu 30–40 % adipöser Kinder weisen erhöhte Blutdruckwerte auf. Die steigende Prävalenz korreliert eng mit Übergewicht und Bewegungsmangel.

Die Diagnostik erfolgt perzentilenbasiert unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Körpergröße und sollte durch eine ambulante 24-h-Blutdruckmessung (ABDM) ergänzt werden, um u. a. eine Weißkittelhypertonie auszuschließen. Der aktuelle ESC-Konsensus hebt die ABDM als Referenzmethode zur Diagnosesicherung hervor und betont ihre Bedeutung für die frühzeitige Identifikation prognostisch relevanter Blutdruckmuster. Therapeutische Maßnahmen umfassen primär Lebensstiländerungen sowie bei Bedarf eine medikamentöse Therapie mit ACE-Hemmern, AT1-Rezeptorblockern oder Kalziumkanalblockern. Bei Kindern mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) gelten spezifische Empfehlungen gemäß den KDIGO-Leitlinien. Eine frühzeitige Identifikation und langfristige Betreuung sind entscheidend, um kardiovaskuläre und renale Folgeschäden zu verhindern.