Bluthochdruck bei Kindern
Diagnostik, klinische Relevanz und aktuelle Therapieempfehlungen
- Open Access
- 05.02.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Bluthochdruck im Kindesalter ist ein zunehmend erkanntes kardiovaskuläres Problem. Der vorliegende Artikel beschreibt Epidemiologie, Diagnostik, klinische Relevanz und therapeutische Strategien der pädiatrischen Hypertonie. Aktuelle Daten zeigen eine Prävalenz von etwa 3–5 %, wobei insbesondere Adipositas einen wesentlichen Einfluss hat. Bis zu 30–40 % adipöser Kinder weisen erhöhte Blutdruckwerte auf. Die steigende Prävalenz korreliert eng mit Übergewicht und Bewegungsmangel.
Die Diagnostik erfolgt perzentilenbasiert unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Körpergröße und sollte durch eine ambulante 24-h-Blutdruckmessung (ABDM) ergänzt werden, um u. a. eine Weißkittelhypertonie auszuschließen. Der aktuelle ESC-Konsensus hebt die ABDM als Referenzmethode zur Diagnosesicherung hervor und betont ihre Bedeutung für die frühzeitige Identifikation prognostisch relevanter Blutdruckmuster. Therapeutische Maßnahmen umfassen primär Lebensstiländerungen sowie bei Bedarf eine medikamentöse Therapie mit ACE-Hemmern, AT1-Rezeptorblockern oder Kalziumkanalblockern. Bei Kindern mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) gelten spezifische Empfehlungen gemäß den KDIGO-Leitlinien. Eine frühzeitige Identifikation und langfristige Betreuung sind entscheidend, um kardiovaskuläre und renale Folgeschäden zu verhindern.
Einleitung
Bluthochdruck im Kindes- und Jugendalter wurde lange Zeit unterschätzt und primär als kardiovaskulärer Risikofaktor des Erwachsenenbereichs betrachtet. Das Auftreten einer arteriellen Hypertonie ist in dieser Altersgruppe seltener und wird in entwickelten Ländern mit 2–5 % angegeben [4, 7]. Je nach untersuchter Population und Messmethode liegt die Prävalenz zwischen 3 und 5 % für manifeste Hypertonie und bis zu 10 % für prähypertensive Blutdruckwerte [7].
Mittlerweile gilt als gesichert, dass pädiatrische Hypertonie häufig in das Erwachsenenalter fortbesteht und frühzeitig vaskuläre Schäden verursachen kann. Durch die zunehmende Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen rückt die arterielle Hypertonie zunehmend auch in dieser Altersgruppe in den klinischen Fokus. Zwar besteht bislang kein eindeutiger kausaler Nachweis zwischen erhöhten Blutdruckwerten im Kindesalter und späteren kardiovaskulären Ereignissen, zahlreiche Studien zeigen jedoch, dass hypertensive Kinder ein erhöhtes Risiko für persistierende Hypertonie im Erwachsenenalter aufweisen. Darüber hinaus lassen sich bereits im Kindes- und Jugendalter strukturelle und funktionelle Veränderungen an Zielorganen (hypertonievermittelte Organschäden, HVOS) nachweisen, darunter linksventrikuläre Hypertrophie, eine Zunahme der Intima-media-Dicke der Karotis sowie mikroalbuminurische Veränderungen. Diese Befunde unterstreichen die klinische Relevanz einer frühzeitigen Diagnostik und Therapie, um langfristige kardiovaskuläre Konsequenzen zu minimieren. Der ESC-Konsensus von 2022 unterstreicht, dass HVOS bereits im Kindes- und Jugendalter auftreten können und als frühe Marker eines erhöhten lebenslangen kardiovaskulären Risikos zu werten sind [14].
Blutdruckkontrollen sind im österreichischen Mutter-Kind-Pass vorgesehen (laut Europäischen Leitlinien und den AWMF-Leitlinien) und werden auch bei gesunden Kindern und Jugendlichen mindestens alle zwei Jahre empfohlen. Da Hypertonie häufig in das Erwachsenenalter übergeht, stellt sie zudem ein relevantes Transitionsthema dar [2, 7, 13]. Angesichts der Zunahme von Übergewicht und Bewegungsmangel gewinnt die Thematik auch aus Public-Health-Perspektive an Bedeutung.
Definition und Klassifikation
Die Definition der arteriellen Hypertonie im Kindesalter unterscheidet sich wesentlich von jener bei Erwachsenen. Aufgrund der physiologischen Blutdruckzunahme mit zunehmendem Alter erfolgt die Einteilung alters-, geschlechts- und größenspezifisch anhand von Perzentilen [9]. Mithilfe der evaluierten Referenzwerte oszillometrischer Messungen bei Normalgewichtigen und gesunden Kindern in Deutschland können diese Werte adäquat interpretiert werden [7]. Ab dem Alter von 16 Jahren können in der Regel die Grenzwerte der Erwachsenenleitlinien, einheitlicher Grenzwert von ≥ 130/85 mm Hg, angewendet werden [7‐9].
Eine Übersicht der Definitionen und Grenzwerte findet sich in Tab. 1.
Tab. 1
Definition und Klassifikation der arteriellen Hypertonie im Kindes- und Jugendalter in den AWMF-Leitlinien [13]
Bis < 16 Jahre
≥ 16 Jahre (mm Hg)
Normal
< 90 Perzentile
< 130/80–84
Hochnormal
90.–94. Perzentile
130–139/85–89
Hypertonie Grad 1
95.–99. Perzentile + 5 mm Hg
140–159/90–99
Hypertonie Grad 2
> 99. Perzentile + 5 mm Hg
160–179/100–109
Epidemiologie und Risikofaktoren
Die Prävalenz der pädiatrischen Hypertonie nimmt insbesondere in industrialisierten Ländern zu. Einer der wichtigsten Risikofaktoren ist Adipositas, wobei etwa 30–40 % adipöser Kinder erhöhte Blutdruckwerte aufweisen [3]. Weitere relevante Risikofaktoren sind Bewegungsmangel, metabolisches Syndrom, Frühgeburtlichkeit [1], renale und kardiale Erkrankungen sowie bestimmte Medikamente ([14]; Tab. 2).
Risikofaktor
Beschreibung
Bewegungsmangel
Signifikante Assoziation
Metabolisches Syndrom/Adipositas
Häufige Koinzidenz
Renale Erkrankungen
Häufigste sekundäre Ursache (z. B. Glomerulopathien, CKD)
Kardiale Erkrankungen
Zum Beispiel Aortenisthmusstenose, Herzfehler, Vaskulopathien
Intrakranielle Druckerhöhung
Zum Beispiel bei Raumforderungen oder Hydrozephalus
Zustand nach Organtransplantation
Insbesondere nach Nieren- oder Herztransplantation
Systemerkrankungen
Diabetes mellitus, tuberöse Sklerose, Neurofibromatose, Ullrich-Turner-Syndrom
Blutdruckwirksame Medikamente
Steroide (inkl. Anabolika), NSAID, β‑Mimetika, Calcineurin-Inhibitoren (Cyclosporin A, Tacrolimus), Erythropoetin, zentrale Stimulanzien (Methylphenidat, Atomoxetin), trizyklische Antidepressiva, Antipsychotika, Abführmittel, Ovulationshemmer
Ernährungs- und Lifestylefaktoren
Exzessiver Salzkonsum, Lakritze (Glycyrrhizinsäure), Energydrinks/-shots (> 3 mg Koffein/kgKG)
Drogenabusus
Kokain, Amphetamine, Ecstasy
Schlafbezogene Atmungsstörungen
Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
Ätiologie
Primäre (essenzielle) Hypertonie
In industrialisierten Ländern bei Jugendlichen zeigen sich zunehmend häufiger Assoziationen mit z. B. Adipositas, Insulinresistenz, positiver Familienanamnese.
Sekundäre Hypertonie
Über 60–80 % aller Hypertonien bei Kindern sind sekundären Ursprungs, besonders bei Kindern < 6 Jahren. Wichtige Ursachen sind u. a. renale Erkrankungen (z. B. Glomerulopathien), eine renovaskuläre Hypertonie, eine Aortenisthmusstenose, oder endokrine Ursachen (z. B. Cushing-Syndrom, Hyperthyreose, Phäochromozytom) bzw. eine medikamenteninduzierte Hypertonie.
Klinische Bedeutung und hypertonievermittelte Organschäden
Die arterielle Hypertonie ist im Kindesalter häufig symptomlos. Unspezifische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Nasenbluten, Schwindel oder Tinnitus können zwar auch andere Ursachen haben, sollten jedoch immer Anlass zur Blutdruckmessung geben. Bereits im Kindesalter können typische HVOS auftreten, darunter folgende [4, 8, 13, 14]:
Linksventrikuläre Hypertrophie (LVH)
Bis zu 40 % der Kinder mit Hypertonie weisen echokardiographisch eine LVH auf [5]. Die frühzeitige Erkennung mittels Echokardiographie ist entscheidend, da unter adäquater Therapie eine Verbesserung bzw. Regression möglich ist.
Vaskuläre Veränderungen
Ultraschallbasierte Messungen zeigen eine erhöhte Intima-media-Dicke der Karotiden sowie eine verminderte arterielle Compliance.
Nierenschäden
Proteinurie und Mikroalbuminurie (nachweisbar mittels Harnchemie, präziser über die Albumin/Kreatinin-Ratio; Normalwert < 30 mg/g) sowie funktionelle Einschränkungen sind typische Befunde, insbesondere bei renaler Genese der Hypertonie.
Hypertensive Enzephalopathie und Fundus hypertonicus
Ein Fundus hypertonicus kann mit einer Funduskopie nachgewiesen werden, und reversible Veränderungen sind auch bei Kindern nachweisbar. Hypertensive Enzephalopathien können ggf. mit einer Magnetresonanztomographie (MRT) bestätigt oder ausgeschlossen werden.
Diagnostik
Die Diagnostik erfordert ein systematisches Vorgehen, eine sorgfältige Anamnese und körperliche Untersuchung. Weiters sind laborchemisch und bildgebende Verfahren essenziell, um eine zugrunde liegende Ursache zu identifizieren.
Anamnese und klinischer Status
Wichtige anamnestische Hinweise bei Kindern mit Hypertonie umfassen Polyurie, Polydipsie, rezidivierende Harnwegsinfektionen, bekannte Nierenerkrankungen, Schlafstörungen (z. B. obstruktives Schlafapnoe-Syndrom), Medikamenteneinnahme (insbesondere Steroide oder Psychostimulanzien) sowie bei Jugendlichen ein Drogenscreening auf stimulierende Substanzen. Zusätzlich sollten Komorbiditäten wie Diabetes mellitus aktiv erfasst werden.
Bei präpubertären Kindern ist eine sekundäre Hypertonie häufiger, wobei renoparenchymatöse Erkrankungen am häufigsten beobachtet werden, gefolgt von renovaskulären und kardialen Ursachen. Je nach klinischem Verdacht sollten darauf abgestimmt weitere diagnostische Schritte eingeleitet werden.
Blutdruckmessung
Auskultatorische Messungen sind weiterhin Goldstandard, oszillometrische Messungen können aber ebenso durchgeführt werden. Auf die Auswahl entsprechender Normwerte muss geachtet werden [13].
Die Blutdruckmessung sollte stets am rechten Oberarm, bei Säuglingen im Liegen und älteren Kindern im Sitzen erfolgen. Dazu gehören auch eine ausreichend lange Ruhephase von mindestens 5 min vor der Messung sowie die Verwendung einer alters- und größenadaptieren Manschette (von Säuglings- bis Erwachsenengrößen). Für eine valide Beurteilung werden in der Regel drei Messungen durchgeführt; ausgewertet werden dabei die Mittelwerte der letzten beiden Messungen im Abstand von mindestens 3 min. Bei erhöht gemessenen Blutdruckwerten sind Wiederholungsmessungen im Abstand von Tagen bis Wochen, je nach Ausmaß der Blutdruckerhöhung, erforderlich.
Häusliche Blutdruckmessungen, nach entsprechender Einschulung der Erziehungsberechtigten, sollten zu Hause fortgesetzt werden, da sie für die weitere Beurteilung und Therapieplanung eine wichtige Rolle spielen [7]. Bei Auffälligkeiten bei den Messungen sollte ein 24-h-Blutdruckmonitoring erfolgen.
24-h-Blutdruckmessung
Zur Sicherung der Diagnose einer arteriellen Hypertonie im Kindesalter wird die 24-h-Blutdruckmessung (ABDM) als bevorzugtes Verfahren eingesetzt [7‐10, 13, 14]. Vor allem bei wiederholt erhöhten Praxiswerten empfiehlt sich eine ABDM, da sich in etwa der Hälfte der Fälle normale Durchschnittswerte finden lassen und somit eine Weißkittelhypertonie ausgeschlossen werden kann [7‐10, 13].
Für die Interpretation der Ergebnisse sollten alters- und größenspezifische Normwerte herangezogen werden. Bewährt haben sich hierfür die Referenzwerte von Wühl und Kollegen, die für Kinder ab einer Körperlänge von 120 cm zur Verfügung stehen [11]. Bei ABDM-Werten über der 95. Perzentile handelt es sich um eine manifeste Hypertonie.
Labor
Laborchemisch werden ein Blutbild, Serumelektrolyte, Kreatinin und Harnstoff zur Beurteilung der Nierenfunktion, eine Blutgasanalyse sowie Blutzucker und HbA1c durchgeführt. Ergänzend erfolgt ein Lipidprofil mit Bestimmung von Triglyceriden, Gesamtcholesterin, LDL- und HDL-Cholesterin sowie Lipoprotein(a) zur Abschätzung des kardiovaskulären Risikos. Die Harnuntersuchung umfasst eine Harnanalyse mit Albumin/Kreatinin-Quotient, Harnchemie, Elektrolyten und Kreatinin.
Bei präpubertären Kindern, Hypertonie Grad 2 oder bei Verdacht auf eine sekundäre Hypertonie wird die Diagnostik erweitert. Dazu zählen hormonelle Untersuchungen mit Bestimmung von Renin und Aldosteron zur Abklärung renovaskulärer oder endokriner Ursachen sowie die Schilddrüsenhormone. Bei Verdacht auf ein Cushing-Syndrom werden Cortisol und ACTH bestimmt, während Plasmakatecholamine oder Metanephrine im Plasma und Harn Hinweise auf einen Katecholamin produzierenden Tumor liefern können. Bei Störungen des Kalziumstoffwechsels sollten Kalzium, Phosphat und Parathormon bestimmt werden [7, 8].
Zur weiteren Abklärung einer möglichen Nierenerkrankung erfolgen die Untersuchung des Harnsediments sowie eventuell eine 24-h-Harnsammlung mit quantitativer Bestimmung von Protein- und Albuminausscheidung, Harnelektrolyten und Kreatinin. Bei Verdacht auf immunologische oder entzündliche Erkrankungen werden Autoantikörper (ANA, dsDNA, ANCA) sowie Komplementfaktoren (C3, C4) untersucht. Bei Jugendlichen kann zusätzlich ein Drogenscreening, insbesondere auf stimulierende Substanzen, sinnvoll sein. Bei Verdacht auf monogene Hypertonieformen kann eine molekulargenetische Diagnostik erfolgen [7, 8, 13].
Bildgebende Verfahren
Bildgebend sollte primär eine Nierensonographie durchgeführt werden, um strukturelle Pathologien wie Dysplasien, Zysten oder Abflussstörungen auszuschließen. Ergänzend ist eine Doppleruntersuchung der Nierenarterien sinnvoll, um hämodynamische Auffälligkeiten oder relevante Stenosen zu erkennen. Bei persistierendem Verdacht auf eine renovaskuläre Genese oder bei unklaren sonographischen Befunden kann eine weiterführende Gefäßdarstellung mittels MR- oder CT-Angiographie erforderlich sein. Zur Erfassung kardialer Ursachen werden ein EKG sowie eine Echokardiographie empfohlen, insbesondere zum Screening auf eine linksventrikuläre Hypertrophie. Zusätzlich kann eine Funduskopie Hinweise auf hypertensive Veränderungen der Retina liefern und dient der Beurteilung weiterer Endorganschädigungen [7].
Therapie
Die Therapie des erhöhten Blutdrucks orientiert sich an der zugrunde liegenden Ursache, dem Ausmaß der Blutdruckerhöhung und dem Vorliegen von Endorganschäden. Das Zielniveau der Blutdrucksenkung basiert auf pädiatrischen Daten sowie auf Empfehlungen aus Leitlinien des Erwachsenenbereichs. Grundsätzlich sollte ein Blutdruck unter der 90. Perzentile oder unter 130/85 mm Hg ab dem 16. Lebensalter angestrebt werden. Aktuelle Empfehlungen zeigen jedoch, dass ein deutlich niedrigeres Ziel sinnvoll sein kann, weshalb erkrankungsspezifische Leitlinien hierbei herangezogen werden sollten. Als Beispiel gilt, dass bei Kindern und Jugendlichen mit chronischer Nierenerkrankung und Proteinurie eine Absenkung des Blutdrucks unter die 50. Perzentile empfohlen wird. Liegt keine Proteinurie vor, sollte ein Zielwert unter der 75. Perzentile angestrebt werden [4, 8, 12].
Lebensstilmaßnahmen
Lebensstilmodifikationen stellen eine unverzichtbare Maßnahme und die Therapie der ersten Wahl bei Prähypertonie sowie bei Hypertonie Grad 1 ohne Endorganschäden dar. Die Lebensstilziele bei Kindern und Jugendlichen mit Hypertonie umfassen die Erreichung eines BMI unter der 85. Perzentile sowie eine konsequent rauchfreie Umgebung. Empfohlen wird eine ausgewogene Ernährung nach dem Prinzip der DASH-Diät mit reduziertem Konsum von Fleisch, Gesamtfett, Cholesterin, gesättigten Fettsäuren und gesüßten Getränken sowie einem hohen Anteil an Protein, Fisch, Geflügel, Vollkornprodukten, Ballaststoffen, Kalium, Kalzium und Magnesium. Eine Salzrestriktion ist besonders wirksam, da bereits eine Reduktion der Natriumzufuhr um 1 g pro Tag zu einer Blutdrucksenkung von etwa 6,3 mm Hg systolisch und 3,5 mm Hg diastolisch führen kann. Zudem werden eine tägliche körperliche Aktivität von mindestens 60 min mit mittlerer bis hoher Intensität sowie gute Schlafhygiene empfohlen; eine Einschränkung des Wettkampfsports ist nur bei unkontrollierter Hypertonie im Grad 2 erforderlich. Ergänzend sollte die tägliche Bildschirmzeit auf unter zwei Stunden begrenzt werden. Allein durch Lebensstiländerungen kann eine Blutdrucksenkung des systolischen Wertes um durchschnittlich 5–10 mm Hg erreicht werden ([3, 8]; Abb. 1).
Pharmakotherapie leitlinienbasiert [13]
Eine medikamentöse Therapie der arteriellen Hypertonie im Kindes- und Jugendalter ist indiziert bei persistierend erhöhten Blutdruckwerten trotz konsequenter Lebensstilmaßnahmen über mindestens sechs Monate, bei Hypertonie Grad 2, bei symptomatischer oder sekundärer Hypertonie sowie bei nachweisbaren hypertensiven Endorganschäden, insbesondere einer linksventrikulären Hypertrophie oder Nierenschädigung. Ziel der Therapie ist eine Blutdrucksenkung unter die 90. Perzentile; bei Jugendlichen ab 16 Jahren gelten analog zu Erwachsenen Zielwerte unter 130/80 mm Hg [7, 8, 13].
Die Auswahl der antihypertensiven Medikation orientiert sich an einer möglichst einfachen Anwendung und an der zugrunde liegenden Pathophysiologie. Trotz zunehmender Zulassungen bestehen insbesondere hinsichtlich der Langzeitanwendung und des langfristigen Nutzens bei primärer Hypertonie weiterhin Evidenzlücken, weshalb bevorzugt etablierte Substanzklassen wie ACE-Hemmer, Angiotensin-Rezeptorblocker, Kalziumkanalblocker, Betablocker und Diuretika eingesetzt werden [7, 13].
Die medikamentöse Therapie sollte initial als niedrig dosierte Monotherapie begonnen werden, um überschießende Blutdrucksenkungen zu vermeiden. Bei unzureichender Wirkung kann die Dosis nach 2–4 Wochen schrittweise gesteigert werden. Bei frühzeitigem Auftreten von Nebenwirkungen ist ein rascher Substanzwechsel sinnvoll. Die Auswahl des Antihypertensivums orientiert sich an einer möglichst einfachen Anwendung sowie an pathophysiologischen Aspekten und Begleiterkrankungen. Die Evidenzlage aus randomisierten Studien ist insgesamt begrenzt, insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren [13, 14].
Erstlinientherapie (Monotherapie)
Medikamente der ersten Wahl [13, 14]
-
ACE-Hemmer (z. B. Enalapril, Lisinopril), besonders geeignet bei Proteinurie, diabetischer Nephropathie und chronischer Nierenerkrankung; bei weiblichen Jugendlichen ist das teratogene Risiko zu beachten
-
AT1-Rezeptorblocker (ARB; z. B. Losartan, Valsartan) als gleichwertige Alternative bei ACE-Hemmer-Unverträglichkeit
-
Kalziumkanalblocker (1,4-Dihydropyridine), insbesondere Amlodipin, mit guter Verträglichkeit, vor allem bei Jugendlichen
Medikamente der zweiten Wahl [13, 14]
Betablocker und Diuretika sind keine Erstlinientherapeutika, können jedoch bei speziellen Indikationen oder im Rahmen einer Kombinationstherapie sinnvoll sein. Der Einsatz von Betablockern sollte bei Adipositas zurückhaltend erfolgen. Thiaziddiuretika sind insbesondere bei salzsensitiver Hypertonie oder zur Kombinationstherapie geeignet; Schleifendiuretika bleiben speziellen Situationen wie fortgeschrittener Nieren- oder Herzinsuffizienz vorbehalten. Für andere Antihypertensiva liegen nur begrenzte Daten vor, weshalb ihr Einsatz mit Zurückhaltung erfolgen sollte.
Kombinationstherapie [13, 14]
Reicht eine Monotherapie nicht aus, ist eine Kombinationstherapie erforderlich, insbesondere bei sekundären Hypertonieformen und Hypertonie Grad 2. Bei Kindern werden eher freie Kombinationen bevorzugt, um eine individuelle Dosierung zu ermöglichen, während bei Jugendlichen Fixkombinationen zur Verbesserung der Compliance sinnvoll sein können. Ein mögliches Eskalationsschema umfasst die schrittweise Kombination eines ACE-Hemmers oder ARB mit einem Kalziumkanalblocker, anschließend mit einem Thiaziddiuretikum und ggf. einem Betablocker. Individuelle Kontraindikationen müssen stets berücksichtigt werden.
Spezielle Situationen
Eine hypertensive Krise ist selten, jedoch potenziell lebensbedrohlich und erfordert immer eine stationäre Behandlung mit intravenösen Antihypertensiva (z. B. Urapidil oder Labetalol). Der Blutdruck sollte in den ersten 6–8 h nicht um mehr als 25–30 % gesenkt werden, um eine zerebrale Minderperfusion zu vermeiden.
Therapieresistenz
Bei unzureichender Blutdruckkontrolle ist vor einer weiteren Eskalation stets die Therapieadhärenz zu überprüfen und eine sekundäre Hypertonie konsequent auszuschließen. Erst danach sollte die Therapie um zusätzliche Wirkstoffe mit anderen Wirkmechanismen erweitert werden.
Prognose
Studien zeigen, dass 60–80 % der Kinder mit Hypertonie im Erwachsenenalter ebenfalls hypertensiv bleiben [2]. LVH und vaskuläre Veränderungen können jedoch unter Therapie rückläufig sein. Eine frühzeitige Detektion ist daher essenziell, um langfristige kardiovaskuläre Komplikationen im Erwachsenenalter zu verhindern.
Prävention
Die wichtigsten präventiven Strategien betreffen Public-Health-Maßnahmen wie u. a. die Förderung körperlicher Aktivität im Schulalter, eine Gesundheitsbildung für Eltern, das Ziel der Reduktion kindlicher Adipositas sowie Screenings in Risikogruppen (Frühgeborene, Patienten mit chronischer Nierenerkrankung).
Schlussfolgerung
Die arterielle Hypertonie im Kindes- und Jugendalter ist eine klinisch relevante, häufig asymptomatische Erkrankung, deren Bedeutung angesichts steigender Adipositasraten und Bewegungsmangels weiter zunimmt. Eine korrekte, standardisierte Blutdruckmessung unter Verwendung alters-, geschlechts- und größenspezifischer Referenzwerte ist Voraussetzung für eine verlässliche Einordnung. Zur Diagnosesicherung und zur Abgrenzung von Weißkittel- und maskierter Hypertonie sollte die ambulante 24-h-Blutdruckmessung konsequent eingesetzt werden.
Lebensstilmodifikationen bilden die Basis jeder Therapie. Eine medikamentöse Behandlung ist insbesondere bei persistierender Hypertonie, höhergradigen Blutdruckwerten, sekundären Ursachen oder bei hypertonievermittelten Endorganschäden indiziert und sollte leitlinienbasiert sowie individualisiert erfolgen. Da erhöhte Blutdruckwerte im Kindesalter häufig in das Erwachsenenalter persistieren und bereits früh Zielorganschäden auftreten können, sind frühzeitige Diagnostik, konsequente Behandlung und eine strukturierte langfristige Betreuung entscheidend. Prävention und interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Einbindung von Familie, Schule und Gesundheitssystem sind zentrale Bausteine, um das lebenslange kardiovaskuläre Risiko nachhaltig zu reduzieren [8, 13, 14].
