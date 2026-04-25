Blinder Fleck und Leiblichkeit: Bewusste und unbewusste Erfahrungen in der Online-Gruppentherapie aus psychoanalytischer Perspektive

In digitalen Gruppensettings verschieben sich diese Dynamiken: Körperliche Präsenz reduziert sich auf Bildausschnitte, Selbstbeobachtung verstärkt sich durch Kameraperspektive, Resonanz wird technisch vermittelt (Andrews et al.; Romac). „Blinde Flecken“ verändern sich: Atmosphärisch Spürbares bleibt online unsichtbar; Kontrollierbarkeit, Sichtbarkeit und Distanz treten bewusst hervor. Praxis und Forschung zeigen, dass virtueller Raum einen eigenen Modus therapeutischer Leiblichkeit schafft, sowohl stabilisierend als auch vermeidend (García et al.; Schiller et al.; Shtrakhman et al.; Weinberg). Vor diesem Hintergrund wird der Begriff des „blinden Flecks“ in einer doppelten Weise verwendet: Psychoanalytisch verweist er auf unbewusste, durch Abwehr, Scham, Angst oder Konfliktdynamiken dem Bewusstsein entzogene Erlebnisanteile. Im spezifischen Kontext der Online-Gruppentherapie beschreibt er jene Aspekte leiblicher, affektiver und intersubjektiver Erfahrung, die technisch vermittelt nur eingeschränkt wahrgenommen oder therapeutisch aufgegriffen werden können. Der „blinde Fleck“ meint hier somit nicht ein bloßes Fehlen von Wahrnehmung, sondern eine charakteristische Verschiebung der Wahrnehmungsstruktur: Elemente des Gruppengeschehens – etwa Mimik, Bildausschnitte, Blickführung oder die Kontrollierbarkeit von Nähe – rücken in den Vordergrund, während andere – etwa atmosphärische Dichte, zwischenleibliche Resonanz, räumliche Präsenz oder subtile körperliche Mitbewegungen – partiell in den Hintergrund geraten. Für die vorliegende Analyse ist dieses Konzept zentral, da es entscheidet, unter welchen Bedingungen das digitale Gruppensetting therapeutisch entlastend und damit indiziert und wann es die Bearbeitung unbewusster Konflikte erschwert und damit kontraindiziert ist. Dieser theoretische Rahmen bildet die Grundlage für die nachfolgende Einzelfallanalyse.

Zentrales Anliegen dieser Untersuchung ist das Verständnis unbewusster Wahrnehmungsprozesse, die im therapeutischen Kontext wirksam werden, ohne unmittelbar im Bewusstsein zu erscheinen. Psychoanalytisch bezeichnet der Begriff des „blinden Flecks“ jene Bereiche des Erlebens, die durch Abwehrmechanismen wie Verdrängung oder Rationalisierung dem Bewusstsein entzogen sind und dennoch Beziehungsgestaltung prägen (Schäffer). Ogden () beschreibt diesen Prozess als intersubjektives Hervortreten unbewusster Bedeutungen zwischen Patient:in und Therapeut:in. Leiblichkeit betont, dass Erleben körperlich vermittelt wird und Affekte im Dialog zwischen Innenwelt und äußerem relationalen Raum entstehen (Broschmann und Fuchs; Lemma). Gruppen schaffen einen gemeinsamen Raum, in dem Atmosphäre, Affektansteckung und Nähe-Distanz-Regulation therapeutisch bedeutsam sind (Pechtl; Weinberg). Die psychoanalytische Theorie hebt die Bedeutung von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen hervor, die über unbewusste körperliche Resonanzen vermittelt werden (Steinbrecher und Hartung).

Die vorliegende Arbeit geht aus dem Forschungsprojekt „Körper in der Online-Psychotherapie“ hervor, in dem Patient:innen zu ihren Erfahrungen mit Körperlichkeit im Online-Setting befragt wurden. Sie konzentriert sich auf eine vertiefende psychoanalytische Einzelfallanalyse (Willig und Rogers) aus einer Online-Gruppentherapie. Ziel ist, exemplarisch zu untersuchen, wie sich bewusste und unbewusste körperbezogene Erfahrungen im Spannungsfeld von Nähe und Distanz, Kontrolle und Ausgeliefertsein zeigen und welche Rolle das Bedürfnis nach Sicherheit in digitalen Gruppenräumen einnimmt (Heiss). Damit sollen praxisrelevante Überlegungen zur Gestaltung, Indikationsstellung und theoretischen Einordnung von Online-Gruppentherapie abgeleitet werden.

In der psychodynamischen Tradition kommt dem Körper besondere Bedeutung zu: Leiblichkeit wird als Träger von Affekten, Beziehungserfahrungen und unbewussten Bedeutungen verstanden (Broschmann und Fuchs; Steinbrecher und Hartung). Gruppen sind ein spezifischer Resonanzraum, in dem Nähe, Distanz, Affekte und atmosphärische Eindrücke wirksam werden (Pechtl). Digitale Umgebungen modifizieren diese Prozesse durch technische Vermittlung und veränderte räumliche Bedingungen: Sichtbarkeit wird kontrollierbar, Körper erscheinen fragmentiert, Resonanz wird anders, nicht zwangsläufig weniger, erfahrbar (Huber-Hirk; Lemma). Qualitative Studien zeigen neue Formen von Intimität, Distanz und Sicherheit, die therapeutisch bedeutsam sind (García et al.; Schiller et al.).

Die Digitalisierung psychotherapeutischer Angebote hat in den letzten Jahren, verstärkt durch die COVID-19-Pandemie, an Relevanz gewonnen. Online-Formate erweitern den therapeutischen Raum, senken Zugangshürden, stellen jedoch grundlegende Aspekte der Begegnung infrage, insbesondere geteilte körperliche Präsenz und atmosphärische Wahrnehmung im gleichen Raum (Aafjes-van Doorn et al.; Schiller et al.; Shtrakhman et al.; Ximenes Souza et al.). Während Einzeltherapie im digitalen Kontext zunehmend erforscht ist, liegen zur körperbezogenen Erfahrung in der Online-Gruppentherapie und zu unbewussten Prozessen bislang nur begrenzte Erkenntnisse vor (Andrews et al.; Romac; Weinberg).

Die Teilnahme an der Studie erfolgte freiwillig und setzte eine schriftliche Einwilligung voraus, die nach umfassender schriftlicher und mündlicher Aufklärung über Ziele, Ablauf sowie die Verwendung der erhobenen Daten eingeholt wurde. Die Transkripte wurden pseudonymisiert und so verarbeitet, dass keine Rückschlüsse auf Personen möglich sind. Für die Durchführung des Projekts liegt ein positives Ethikvotum der Ethikkommission vor.

Für die Einzelfallanalyse wurde ein Interview ausgewählt, dessen narrativer Reichtum und Vergleichserfahrung mit unterschiedlichen Settings – ambulante Präsenzgruppe, Online-Gruppentherapie sowie digitale Selbsthilfegruppe – eine vertiefte Betrachtung erlaubten. Diese wird mit Zitaten aus dem Interview illustriert. Das Interview umfasst 38 min und stammt von einem Teilnehmer, Herrn D., der über einen längeren Zeitraum therapeutische Unterstützung in verschiedenen Formaten in Anspruch genommen hat. Seine Schilderungen boten einen vielschichtigen Einblick in Nähe, Distanz, Sicherheit und Kontrolle im digitalen Gruppenraum.

Die Analyse des Materials erfolgte in einer konstanten Forschungsgruppe. Im Gesamtprojekt kamen Elemente der Methodologie der Grounded Theory (Dourdouma und Mörtl; Glaser und Strauss) zur Identifikation eines übergreifenden Core Codes zum Einsatz (Ximenes Souza et al.). In dieser Arbeit stand jedoch die psychoanalytische, szenische Interpretation des Fallmaterials im Vordergrund. Die wiederholte Auseinandersetzung mit dem Transkript sowie das gemeinsame Hören und Diskutieren ermöglichten eine Triangulation unterschiedlicher Perspektiven (Flick). In den Interpretationstreffen wurden Irritationen, Affektverschiebungen, Brüche in der Erzählung sowie körperbezogene Sprachbilder als Hinweise auf unbewusste Bedeutungen herangezogen und in den Gruppendialog eingebettet (Willig und Rogers). Auf diese Weise konnten bewusste Aussagen, latente Mitteilungen und körpernahe Symbolik einander gegenübergestellt und reflektiert werden.

Die vorliegende Einzelfallstudie ist eingebettet in ein Forschungsprojekt an der psychotherapeutischen Universitätsambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien für Erwachsene, welches die Bedeutung körperbezogener Erfahrungen im digitalen Setting untersucht. Dazu wurden semistrukturierte Einzelinterviews mit Patient:innen geführt, die Erfahrungen sowohl im Online- als auch im Präsenzsetting gesammelt hatten. Die Interviews wurden audioaufgezeichnet, transkribiert und um paraverbale Hinweise wie Pausen oder Lachen ergänzt, um nonverbale und affektive Bedeutungsebenen im Material zu berücksichtigen (Misoch).

Ergebnisse

In der Untersuchung zeigt sich der „blinde Fleck“ in der Überlappung und dem Verbergen unterschiedlicher Bereiche bei der Online- und Präsenztherapie im Zusammenspiel von Körperlichkeit, Raum und psychischer Sicherheit in einer Gruppe. Die Analyse verdeutlicht, wie eng diese Dimensionen verbunden sind und wie digitale Räume neue Formen des Erlebens und der Abwehr hervorbringen: „Ich habe das bei der Gruppe als sehr praktisch, erleichternd erlebt, online. Aber eine einzelne Therapie ist mir wichtig, ich muss auch in die Augen schauen können – das kann ich auch online, aber es muss persönlich sein.“ Der Teilnehmer zeigt auf, dass unmittelbarer Blickkontakt im physischen Präsenzraum eine qualitativ andere Wahrnehmung ermöglicht als medial vermittelte Interaktion. Während Nähe, Resonanz und spontane Affekte in physischen Gruppen unmittelbar auf das emotionale Geschehen wirken, verändert die Bildschirmvermittlung dieses Zusammenspiel: Wahrnehmung, Emotion und Kommunikation erscheinen gefiltert, fragmentiert und teils stärker kontrolliert, denn „… die Angst verschwindet nicht, sondern es entsteht ein anderer Umgang damit . Man entdeckt andere Möglichkeiten, damit zu leben, denn Menschenmengen machen mir Angst, es ist schwierig, auch wenn man es mir nicht ansieht.“ Die Angstreduktion durch den Bildschirm als Schutzschild kann einerseits als Indikation für erhöhte Teilnahmebereitschaft und Offenheit verstanden werden, andererseits aber auch zur Kontraindikation werden, wenn unbewusste Inhalte dadurch der therapeutischen Bearbeitung teilweise entzogen bleiben. Genauer zeigt sich im vorliegenden Fall, dass die digitale Distanz als Indikation verstanden werden kann, wenn sie soziale Überflutung reduziert und dadurch die Teilnahme an der Gruppe, das Sprechen über Ängste und ein erstes Gefühl von Zugehörigkeit ermöglicht. Für Patient:innen, bei denen körperliche Präsenz, Gruppendichte oder direkte soziale Exposition zunächst als bedrohlich erlebt werden, kann das Online-Setting somit eine stabilisierende und angstregulierende Funktion übernehmen. Zur Kontraindikation wird dieselbe Schutzfunktion dort, wo die Distanz nicht nur entlastet, sondern auch dazu beiträgt, konflikthafte Affekte, Scham, Ambivalenz oder zwischenleibliche Resonanzen auf Abstand zu halten und damit der therapeutischen Bearbeitung teilweise zu entziehen.

1 Abb. 1 2025 ) Matrix der Wahrnehmungs- und Unbewusstheitsprozesse im Online- und Präsenzsetting (Heiss Bild vergrößern Quadrant A (virtuell bewusst) – explizite sprachlich und visuell vermittelte Inhalte des Online-Gruppenraums

Quadrant B (virtuell unbewusst) – Projektionen und unbewusste Reaktionen auf digitale Reize

Quadrant C (face-to-face bewusst) – bewusste Wahrnehmung im geteilten physischen Gruppenraum

Quadrant D (face-to-face unbewusst) – körperlich vermittelte unbewusste Prozesse im Präsenzsetting Zur Veranschaulichung dieser Verschiebungen wurde eine vierteilige Matrix entwickelt, welche die Beziehung zwischen bewussten und unbewussten Prozessen im Online- versus Präsenzsetting strukturiert (Abb.).

Diese Matrix macht sichtbar, wie sich der „virtuelle blinde Fleck“ – unsichtbar, aber wirksam – im digitalen Raum anders zeigt als im Präsenzkontakt.

Digitale Distanz als Schutz Der untersuchte Fall zeigt, dass digitale Distanz ambivalente Effekte erzeugt: Sie mindert Angst, indem sie Kontrolle und Rückzug ermöglicht, entfernt jedoch zugleich Teile zwischenmenschlicher Resonanz. Der Patient erlebt sein Zuhause als geschützten Raum, wodurch unbewusste Ängste kognitiv erfassbar werden – Quadrant A. „ Ich habe mich wirklich sicherer gefühlt – zu Hause am Tablet. “ Distanz zu anderen Gruppenmitgliedern wirkt wie eine Pufferzone, schafft Sicherheit und fördert zugleich eine gewisse Dissoziation. Dies weist darauf hin, dass unbewusste Dynamiken im digitalen Raum leichter übersehen werden können. Klinisch bedeutet dies, dass Online-Gruppentherapie besonders dort indiziert sein kann, wo Schutz, räumliche Selbststeuerung und eine dosierte Form von Nähe notwendig sind, um überhaupt in einen gruppentherapeutischen Prozess eintreten zu können. Zugleich zeigt sich eine Grenze des Settings: Wenn räumliche und affektive Distanz dauerhaft dazu genutzt wird, sich irritierenden Gruppenprozessen, körperlicher Mitbetroffenheit oder konflikthaften Beziehungserfahrungen zu entziehen, kann der digitale Raum unbewusste Vermeidungsbewegungen stabilisieren. In diesem Sinn ist nicht die Technik an sich kontraindiziert, sondern ihre Funktion als Rückzugsschutz, wenn dieser die psychodynamische Arbeit zunehmend ersetzt. Der Beitrag des Körpers im psychotherapeutischen Prozess wird im Online-Setting sichtbar, in dem der Körper durch Fragmentierung und die Steuerbarkeit der Umgebung via Kamera gezielt wahrgenommen und reguliert wird. „Man bekommt zusätzlich einen Einblick, wie jemand lebt, wie seine Wohnung aussieht. Aber das sind nur kleine Ausschnitte, man hat nie das Ganze gesehen.“ So zeigt sich, dass die Bevorzugung vertrauter Umgebungen und die selektive Sichtbarkeit des Körpers Ausdruck unbewusster Sicherheitsbedürfnisse sind, wodurch der Körper als Schnittstelle zwischen inneren Konflikten und äußerer Realität fungiert. Gleichzeitig führt die reduzierte leibliche Präsenz zu einem Verlust wesentlicher körperlicher Resonanzen und Mikroreaktionen in der Gruppe, was „blinde Flecken“ in der Wahrnehmung und der therapeutischen Arbeit begünstigt – Quadrant B. Anzeige

Fragmentierung, Tiefenwahrnehmung und Kontrolle Die virtuelle Begegnung in der Online-Gruppentherapie verändert die Tiefenwahrnehmung und verschiebt dadurch den individuellen „blinden Fleck“. „Also in diesen Zoom-Meetings war immer nur der oder meistens nur der zu sehen, der geredet hat, und nicht alle. Es ist ein großer Unterschied.“ Diese Verschiebung kann Ängste weniger bedrohlich wirken lassen oder verbergen, da die visuelle Wahrnehmung vom Setting abhängt. Der „blinde Fleck“ resultiert aus der Nicht-Thematisierung individuell gelagerten Unbehagens anderer Gruppenmitglieder: Er wird zwar wahrgenommen, doch durch Bequemlichkeit, Vermeidung oder Wunscherfüllung unbewusst belassen. Dies kann für manche Gruppenmitglieder eine Indikation, für andere jedoch eine Kontraindikation darstellen und ist daher therapeutisch bedeutsam. Als Indikation lässt sich diese Struktur insbesondere dann verstehen, wenn die fragmentierte Sichtbarkeit des Online-Raums ein dosierteres Einlassen auf Gruppenerfahrung ermöglicht. Für Patient:innen mit erhöhter Scham, sozialer Angst, Vulnerabilität gegenüber affektiver Überflutung oder einem ausgeprägten Bedürfnis nach Kontrolle kann die Reduktion von körperlicher Dichte und die bessere Steuerbarkeit von Sichtbarkeit den Zugang zur Gruppe erleichtern. Kontraindiziert erscheint dieselbe Konstellation dort, wo die Begrenzung von Tiefenwahrnehmung, spontaner Resonanz und leiblicher Mitbeteiligung dazu führt, dass Konflikte zwar benannt, aber nicht in ihrer affektiven und intersubjektiven Qualität erlebt werden können. Dann bleibt das Geschehen eher kognitiv reguliert als emotional durchgearbeitet. Die virtuelle Begegnung reduziert körperliche Überflutung, hemmt jedoch freie Einfälle durch strukturierte Sprechzeiten. „Einer spricht, und wenn er fertig ist, sagt er danke, und dann kommt der Nächste.“ Es entsteht eine „graduierte“ stabilisierende Form der Nähe, die ein Spannungsfeld zwischen Intimität und Anonymität bildet. Dies ermöglicht therapeutische Flexibilität, kann jedoch dort problematisch werden, wo die Strukturierung nicht nur entlastet, sondern spontane Assoziation, affektive Verdichtung und gruppendynamische Reibung zu stark begrenzt. Daher ist es essenziell, die ambivalenten Effekte von Entlastung und Verschleierung bewusst zu reflektieren und therapeutisch zu nutzen. Die reduzierte Tiefenwahrnehmung im zweidimensionalen Online-Raum beeinflusst das Erleben von Nähe, Bedrohung und Intimität. Das Setting wird als „sichtbar, aber körperlos“ erlebt. „Wenn ich online jemanden sehe, der spricht, oder ich spreche selber, ist außer einem selbst niemand da. Wenn ich physisch in der Gruppe sitze und ich sage etwas über mich, das vielleicht nicht Mainstream ist oder zur Ideologie passt, mache ich mich verletzbar.“ Das Ausbleiben körperlicher Resonanz mindert affektive Intensität und wirkt bei Gruppenteilnehmenden ambivalent: stabilisierend, aber auch entfremdend. Das virtuelle Schutzschild ohne räumliche Tiefe ermöglicht kurzfristig Sicherheit und Distanz zu belastenden Emotionen: „Es ist sozusagen konzentrierte Angst. Es ist in der Gruppe nicht so ganz einfach, mit den Menschen umzugehen. Es sind immer wieder Probleme zu bewältigen. Das fällt online weg und ist dann nicht so ein Problem. Die gemeinsame Angst ist nicht so spürbar.“ Technische Mittel wie Stummschaltung und Blickabwendung dienen als kontrollierte Abwehrmechanismen, die einer „digitalisierten Abwehrstruktur“ entsprechen und affektive Reaktionen Dritter teilweise puffern, reflektierbar gestalten oder blockieren können.

Symbolische Gruppenräume und projektive Bedeutung Der virtuelle Raum eröffnet zudem symbolische Ausdrucksformen: Hintergründe und Ausschnitte fungieren als „projektiver Bildschirm“, auf den unbewusste Themen übertragen werden. „Eine Frau hatte dort, wo sie gesessen ist, hinter sich die Wand, und da war ein großes oranges Bild mit einem Totenkopf.“ Die Möglichkeit, sich nur partiell oder inszeniert zu zeigen, erzeugt Dynamiken von Sichtbarkeit, Schutz, Exhibitionismus und Kontrolle. Diese partielle Sichtbarkeit kann als Anpassungsmechanismus verstanden werden, sie widerspricht dem Ganzheitsprinzip, eröffnet jedoch neue Reflexionsräume für den Selbstbezug. Im Online-Gruppenkontext treten voyeuristische und exhibitionistische Dynamiken in spezifisch digitaler Form hervor: Die Möglichkeit, andere zu beobachten, ohne sich im gleichen Maß beobachtet zu fühlen, eröffnet Spielräume für Macht, Entzug und Selbstinszenierung. Entscheidungen über Sichtbarkeit – Kamerawinkel, Hintergrund, Profilbild – erscheinen technisch, sind jedoch psychodynamisch aufgeladen: zwischen dem Wunsch, anerkannt zu werden, und der Angst, zu viel zu sein. Diese Ambivalenz zwischen Objektsein (angeschaut werden) und Subjektwerdung (in Beziehung treten) wird im digitalen Gruppenraum verstärkt erfahrbar. Anzeige In der Gruppenstruktur selbst zeigt sich, dass virtuelle Formate gleichzeitig störungsärmer und gleichmäßiger verlaufen: „… dann kommt jemand rein [im Präsenz-Gruppensetting] . Das zieht die Aufmerksamkeit der anderen auf sich und keiner hört mehr zu.“ Verzögerungen durch Zuspätkommende sowie Gerüche oder Atemgeräusche der anderen Gruppenteilnehmenden entfallen online. Dies fördert Kohäsion und Fokussierung. Herr D. nutzt die digitale Umgebung, um klare Grenzen zwischen äußeren Räumen und innerer Psyche zu definieren.