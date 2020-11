Blick zurück auf eine erfreuliche Entwicklung

Die Idee des Springer Verlags, für Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in Österreich eine eigene, unabhängige Fortbildungszeitschrift anzubieten, ist zu Beginn nicht überall auf große Begeisterung gestoßen. Das lag zum einen am wenig ausgeprägten Selbstbewusstsein der Berufsgruppe selbst und zum anderen an der mangelnden Anerkennung als eigenständigem Tätigkeitsfeld mit großer Expertise. Aber eine kleine - und über die Jahre erfreulicherweise stark angewachsene - Gruppe von begeisterten Pflegekräften und deren Umfeld war schon damals überzeugt: Auch die große Gruppe der Gesundheits- und Krankenpflegepersonen möchte und braucht speziell für ihre Bedürfnisse konzipierte Unterlagen für die Fortbildung und Information. ...