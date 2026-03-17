Birt-Hogg-Dubé-Syndrom 01.03.2026 mitteilungen der österreichischen gesellschaft für pneumologie Erschienen in: Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 5-6/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel MUW researcher of the month: Dr.in Lisa Gabler-Pamer Nächster Artikel „Mein Ziel: Ganz klar, das erste Haus am Platz werden“ Metadaten Titel Birt-Hogg-Dubé-Syndrom Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 5-6/2026 Print ISSN: 0043-5325 Elektronische ISSN: 1613-7671 DOI https://doi.org/10.1007/s00508-026-02731-x