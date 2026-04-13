Bild 13.04.2026 Bild Drucken Am 17. Oktober 2024 wurde ein Baufortschritt des Center for Translational Medicine (CTM) feierlich begangen: die Gleichenfeier für eine der modernsten Forschungsinfrastrukturen am Medizinstandort Österreich von AKH Wien und MedUni Wien. Das CTM umfasst 26.289 m² und bietet Raum für innovative Forschungsgruppen der translationalen Medizin, Laborflächen, eine Biobank sowie modernste Einrichtungen für Bioinformatik und präklinische Forschung. Dieses Gebäude stellt eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung dar und ist auf die Entwicklung neuer Arzneimittel unter GMP-Bedingungen ausgerichtet. MedUni Wien Drucken