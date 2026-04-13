Bild 13.04.2026 Bild Drucken Welche Rahmenbedingungen braucht es, um klinische Forschung zu stärken und als Bestandteil einer zukunftsorientierten Gesundheits- und Forschungspolitik zu verankern? Diese Frage diskutiert Markus Zeitlinger (li.) hier mit Dr. Michaela Fritz, Vizerektorin der MedUni Wien für Forschung und Innovation, und Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Vorstand der Inneren Medizin & Pneumologie an der Klinik Floridsdorf und Leiter des Karl-Landsteiner-Instituts für Lungenforschung und pneumologische Onkologie. FINE FACTS/APA-Fotoservice/Hörmandinger Drucken