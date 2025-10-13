Ein internationales Team rund um zwei Mikrobiologinnen der Medizinischen Universität Graz hat eine bislang unbekannte methanbildende Archaeenspezies aus dem menschlichen Darm identifiziert und beschrieben: Methanobrevibacter intestini sp. nov. (Stamm WWM1085): „Unsere Entdeckung liefert ein weiteres Puzzleteil für das funktionelle Verständnis des menschlichen Mikrobioms“, sagtChristine Moissl-Eichinger, Professorin für interaktive Mikrobiomforschung (links im Bild neben Viktoria Weinberger, PhD-Studentin).
Med Uni Graz