Bewusstlos am Frühstückstisch: War der Apfelkuchen schuld?

Ein 15-jähriger Junge droht beim Frühstück plötzlich an einem Stück Apfelkuchen zu ersticken. Oberbauchkompressionen und Rückenschläge bleiben erfolglos. Der Patient röchelt, zeigt eine Hypersalivation, zuckt dabei rhythmisch mit den Extremitäten und hat einen deutlich erhöhten Muskeltonus. Die weiteren Geschehnisse lassen Zweifel aufkommen, ob wirklich der Apfelkuchen der Grund für die Symptome war. …