rheuma plus

Bewegung und Sport bei rheumatischen Erkrankungen

Erfahrungswerte aus der physiotherapeutischen Praxis

  • 26.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Christine Häfele
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Bewegung ist ein zentraler Bestandteil in der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Sie dient nicht nur der Schmerzlinderung, sondern erhält Selbstständigkeit, Beweglichkeit und Lebensqualität. Der Artikel beleuchtet aus physiotherapeutischer Sicht, wie individuell angepasste Bewegungsprogramme, sportliche Betätigung, Achtsamkeit und Atmung die körperliche und mentale Gesundheit unterstützen.
Im Mittelpunkt steht der Mensch – nicht die Erkrankung. Therapie beginnt mit der Linderung akuter Beschwerden, entfaltet ihre volle Wirksamkeit jedoch in der chronischen Phase, wenn Patient:innen lernen, aktiv und selbstwirksam mit ihrem Körper zu arbeiten. Körperwahrnehmung ist dabei der Schlüssel: Wer die Signale des Körpers versteht, kann Grenzen respektieren, Überlastung vermeiden und gezielt Funktionen verbessern.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle des Atems – als Verbindung von Körper und Geist, als sanfte Unterstützung zur Verbesserung der Mobilität und als Werkzeug zur Regulation des vegetativen Nervensystems. Bewusstes Atmen steigert die Schmerztoleranz und wirkt stabilisierend auf das emotionale Gleichgewicht.
Anhand zweier Praxisbeispiele zeigt sich, wie Bewegung individuell und alltagstauglich gestaltet werden kann – von der aktiven 44-jährigen Frau mit rheumatoider Arthritis bis zur hochbetagten Heimbewohnerin mit Mobilitätseinschränkung. Bewegung, Atmung und Achtsamkeit bilden zusammen ein wirkungsvolles, nebenwirkungsfreies „Medikament“, das Patient:innen befähigt, ein selbstbestimmtes, aktives Leben zu führen.
