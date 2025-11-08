Bewegung und körperliches Training in der Menopause

Rund 80 % aller Frauen sind während der Peri- und Postmenopause zeitweise von klimakterischen Beschwerden betroffen. Bewegung stellt eine niedrigschwellige Säule in der Behandlung menopausaler Beschwerden darf. Die Einhaltung der Übungsprogramme erfordert eine gezielte Anleitung von geschultem Fachpersonal. Je nach Art und Ausmaß der Beschwerden sollten Fachkräfte verschiedener Disziplinen eingebunden und eine multimodale, interdisziplinäre Therapie angestrebt werden. Bei Harninkontinenz zählt dazu die Zusammenarbeit mit spezialisierten PhysiotherapeutInnen im Bereich Beckenbodentherapie.