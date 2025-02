Zusammenfassung

Depressive Erkrankungen nehmen in den letzten Jahren immer weiter zu und die Tanztherapie ist eine etablierte Therapieform in psychosomatischen Kliniken. Die Bewegungsanalyse nach Rudolf von Laban ist ein fester Bestandteil der tanztherapeutischen Interventionen. In diesem Artikel werden die Antriebsfaktoren Bewegungsfluss, Raum, Schwerkraft und Zeit für die tanztherapeutische Behandlung von depressiven Patient:innen vorgestellt und untersucht. Neben der Diagnostik bieten sie vielfältige Interventionsmöglichkeiten zur Aktivierung gesundheitsfördernder Selbstwahrnehmung und -wirksamkeit.