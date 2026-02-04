Zum Inhalt

Pädiatrie & Pädologie

Betreuung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen – Teil 3

  • 03.02.2026
  • Originalien
Verfasst von
Aline Mettler
Manuela Kocher Hirt
Madeleine Bernet
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie

Zusammenfassung

Einleitung: Die Betreuung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen kann für Eltern herausfordernd und belastend sein. Eltern sind auf ein adäquates Unterstützungsnetzwerk angewiesen, welches auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Ziel dieser Arbeit ist es, das Betreuungserleben der Eltern und ihre Bedürfnisse hinsichtlich der Unterstützungsangebote zu erfassen und mögliche Lösungen zu erläutern.
Methode: Zur Datenerhebung wurden halbstrukturierte Interviews mit fünf Müttern und einem Elternpaar von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen durchgeführt (n = 7). Die Stichprobe wurde mit Unterstützung einer Gatekeeperin aus dem Verein Autismus Bern gewonnen. Es erfolgte eine inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker [45].
Ergebnisse: Die Betreuung von Kindern mit ASS ist fordernd und verändert das Leben der ganzen Familie. Zentrale Bedürfnisse der Eltern sind (1) fachgerechte Information über Autismus, (2) zentrale Ansprechperson mit Übernahme der individuellen Fallführung, (3) Zeit für sich selbst, (4) Fachpersonen mit spezifischem Wissen über Autismus.
Diskussion: Der Ausbau oder die Umstrukturierung von Unterstützungsangeboten ist relevant. Neue Versorgungsmodelle mit Gewährleistung einer fachkompetenten, zentralen Anlaufstelle sind unabdingbar. Advanced Practice Nurses können Fallführungen von Familien ganzheitlich übernehmen und familienzentriert arbeiten, um die Bedürfnisse der Eltern weitgehend abzudecken.
