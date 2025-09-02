Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Pädiatrie & Pädologie

Betreuung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen – Teil 1

  • Open Access
  • 01.09.2025
  • Originalien
Verfasst von
Aline Mettler
Manuela Kocher Hirt
Madeleine Bernet
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie
insite
INHALT
download
DOWNLOAD
print
DRUCKEN
insite
SUCHEN

Zusammenfassung

Einleitung

Die Betreuung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen kann für Eltern herausfordernd und belastend sein. Eltern sind auf ein adäquates Unterstützungsnetzwerk angewiesen, welches auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Ziel dieser Arbeit ist es, das Betreuungserleben der Eltern und ihre Bedürfnisse hinsichtlich der Unterstützungsangebote zu erfassen sowie mögliche Lösungen zu erläutern.

Methode

Zur Datenerhebung wurden halbstrukturierte Interviews mit 5 Müttern und einem Elternpaar von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen durchgeführt (n = 7). Die Stichprobe wurde mit Unterstützung einer Gatekeeperin aus dem Verein Autismus Bern gewonnen. Es erfolgte eine inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker [44].

Ergebnisse

Die Betreuung von Kindern mit ASS ist fordernd und verändert das Leben der ganzen Familie. Zentrale Bedürfnisse der Eltern sind (1) fachgerechte Information über Autismus, (2) zentrale Ansprechperson mit Übernahme der individuellen Fallführung, (3) Zeit für sich selbst, (4) Fachpersonen mit spezifischem Wissen über Autismus.

Diskussion

Der Ausbau oder die Umstrukturierung von Unterstützungsangeboten ist relevant. Neue Versorgungsmodelle mit Gewährleistung einer fachkompetenten, zentralen Anlaufstelle sind unabdingbar. Advanced Practice Nurses können Fallführungen von Familien ganzheitlich übernehmen und familienzentriert arbeiten, um die Bedürfnisse der Eltern weitgehend abzudecken.
Hinweise
Bild vergrößern
QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
In den letzten 10 Jahren rückten die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und ihre Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und ihren Angehörigen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in wissenschaftlichen Publikationen und unter Fachpersonen vermehrt in den Fokus der Aufmerksamkeit [26, 21]. Durch das breite und heterogene Spektrum an Ausprägungen und Erscheinungsformen entstehen für die Betroffenen Herausforderungen und Barrieren im alltäglichen Leben [24, 38]. Die Betroffenen sind lebenslang auf Hilfe angewiesen und von Unterstützungsleistungen abhängig [6]. Neben den Betroffenen selbst stehen auch die Angehörigen und die betreuenden Personen vor Herausforderungen und Verantwortlichkeiten, die teils belastend sind und zu Stress, Angst und Schmerz führen können [60].
Eltern von Kindern mit ASS sind auf professionelle Beratung und Unterstützung durch Fachpersonen angewiesen [22]. Eine alltagsnahe und proaktive Unterstützung in Bezug auf das Familienleben erscheint relevant, neben grundlegenden Themen wie Aufklärung und Information über die Erkrankung [25]. Teils sind mehrere Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen in die Behandlung und Betreuung des Kindes involviert, und deren Koordination scheint eine Herausforderung zu sein. Der Wunsch nach einer bedarfsgerechten und familienorientierten Unterstützung mit Berücksichtigung der sich ändernden Bedürfnisse und Prioritäten wird von betreuenden Angehörigen in der Literatur oft erwähnt [30, 79]. Es stellt sich die Frage, wie die Familien und die betreuenden Angehörigen mit Kindern mit ASS bestmöglich und qualitativ hochwertig unterstützt werden können.

Begriffserklärung Autismus-Spektrum-Störung

Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine neurologische, komplexe Entwicklungsstörung [38]. Kennzeichnend sind qualitative Abweichungen vom typischen Entwicklungsverlauf in jeder Entwicklungsphase [75]. In der internationalen, statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme [36], die in der Schweiz gegenwärtig gültig ist, werden die Autismus-Spektrum-Störungen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus unter F84: Tiefgreifende Entwicklungsstörung getrennt aufgeführt [36]. Die neu erschienene ICD-11 löst mit einer Übergangsfrist bis ins Jahr 2027 das bisherige Klassifikationssystem ICD-10 in der Schweiz ab. In der neuen Klassifikation wird keine Unterscheidung der Subtypen mehr stattfinden [74].
Das klinische Erscheinungsbild ist geprägt durch den Beginn in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit [36], und dem klassischen, persistierenden Symptomtrias aus:
  • qualitativer Beeinträchtigung der sozialen Interaktion,
  • qualitativer Beeinträchtigung der Kommunikation und Sprache,
  • restriktiven, repetitiven und stereotypen Verhaltensmustern und Aktivitäten [24, 58].
Die Auffälligkeiten bestehen bis ins Erwachsenenalter und zeigen sich in verschiedenen Lebensbereichen [40]. Die genaue Ätiologie der ASS ist bis anhin ungeklärt. In einer wissenschaftlichen Untersuchung zeigte sich, dass 74–93 % des Erkrankungsrisikos genetisch bedingt sind [72]. Die Vererbung kann allerdings nicht auf ein einzelnes Gen oder auf bestimmte Chromosomen-Defekte reduziert werden. Girsberger [26, S. 31] äußert: „Je größer die erbliche Belastung, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten von Autismus, ohne dass man im Einzelfall eine Vorhersage machen kann.“

Phänotypische Kernsymptomatik

Das Kernsymptom der ASS ist die Beeinträchtigung der Qualität und Quantität der Kommunikation sowie der sozialen Interaktion [34]. Betroffene haben Mühe, das Verhalten, die emotionale Stimmung oder den Gesichtsausdruck von Mitmenschen zu interpretieren und zu verstehen. Obwohl die Kontaktbereitschaft teils vorhanden ist, fällt es Menschen mit Autismus schwer, einen adäquaten sozialen Umgang zu finden [24, 58].
Etwa ein Drittel der Betroffenen zeigt Beeinträchtigungen oder Auffälligkeiten in der Kommunikation, welche hochvariabel sein können. Manchmal entwickelt sich die Sprache gar nicht, und die Betroffenen sind stumm. Andere Betroffene zeigen eine fließende Sprache mit meist elaboriertem sprachlichem Ausdruck [58]. Die pragmatische Verwendung der Sprache und den Einsatz im zwischenmenschlichen Austausch gelingt nur eingeschränkt [34].
Menschen mit ASS halten an gewohnten Abläufen, Routinen und Ritualen fest. Bei der Unterbrechung von stereotypen Handlungen kommt es häufig zu physischen Symptomen wie Unruhe, schweren Wutausbrüchen oder Panikzuständen [40, 58]. Der Ablauf des Alltags ist oft unflexibel, routiniert und zwanghaft ritualisiert [24]. Die Betroffenen sind auf einen stereotypen Tagesablauf und ein möglichst gleichbleibendes Umfeld angewiesen.
Ein weiterer spezifischer Symptombereich ist das fixierte Interesse an umschriebenen Wissensgebieten [40]. Außerdem zeigen sich Hyper- oder Hypoaktivität auf Licht, Gerüche, Berührungen oder Geräusche [7].
Neben den genannten Symptomen können auch Komorbiditäten auftreten wie Angststörungen, Schlafstörungen, motorische Probleme, Krampfanfälle oder kognitive Einschränkungen [55]. Sie gehören nicht zur Kernsymptomatik des Autismus.
Die Symptomatik und Ausprägungen des Autismus variieren von Individuum zu Individuum und können sich über die Lebensspanne hin verändern [34, 40]. Veränderungen werden Reifungsprozessen, autismusspezifischer Förderung und Therapie sowie dem zunehmenden Verständnis und der Unterstützung des familiären Umfelds zugeschrieben [40].

Förder- und Interventionsansätze

Die ASS ist nicht heilbar, jedoch hinsichtlich ihres Schweregrades mithilfe von Förderung und Unterstützung positiv beeinflussbar [6]. Es gibt zahlreiche Therapie- und Förderansätze für Personen mit ASS [24]. Es sind dies zum Beispiel: pädagogisch-therapeutische Ansätze, Verhaltenstherapie, psychotherapeutische Unterstützung, medikamentöse Behandlung etc. Die Wahl der Fördermaßnahmen ist vom Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes sowie der Schwere der Ausprägungen der ASS abhängig [8]. Girsberger [26] betont die Wichtigkeit eines systemischen Ansatzes in der Therapie und die Involvierung des ganzen Familiensystems und der Schule.
Der Einfluss der Eltern auf die Entwicklung des Kindes ist von großer Bedeutung [16]. Sie müssen lernen, mit der Erkrankung des Kindes umzugehen und die Kinder bei der Umsetzung der gelernten Therapieinhalte im Alltag zu unterstützen [24]. Aus der Literatur ist ersichtlich, wie wichtig es ist, Interventionen zu entwickeln, die sich auf die Schulung der Eltern in Bezug auf die ASS fokussieren [71]. Elterntrainings, Fachfortbildungen und Informationsveranstaltungen zum Thema Autismus oder Selbsthilfegruppen dienen als Ansätze, betroffenen Eltern Unterstützung zu bieten [16].

Belastungserleben der Eltern und Familie

Leidet ein Kind in der Familie unter ASS, kann dies zu einer Überlastung des ganzen Familiensystems führen [70]. Die Alltagsgestaltung erfordert viel Energie und Organisationsleistung von den Familien. Sie stehen oft vor spezifischen Herausforderungen, die durch das Verhalten des betroffenen Kindes hervorgerufen werden. Es sind dies vor allem die eingeschränkte Kommunikation und die ritualisierten Verhaltensweisen [68], der erschwerte Aufbau von sozialen Beziehungen [61] sowie das herausfordernde Verhalten mit Hyperaktivität und Reizbarkeit [12]. Jungbauer und Meye [39] resümieren in ihrer qualitativen Interviewstudie: „Die charakteristischen Verhaltens- und Interaktionsauffälligkeiten, das mangelnde Gefahrenbewusstsein und die Unselbstständigkeit des autistischen Kindes machen eine intensive Betreuung notwendig, die die Eltern an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit führt“ (S. 530).

Relevante Einflussfaktoren auf das Belastungserleben der Eltern sind

  • Erschwerte Vereinbarkeit von Familie und Arbeit [61]
  • Finanzielle Belastung [67]
  • Fehlende Zeit für sich selbst (Selbstfürsorge) und die Partnerschaft [39, 61]
  • Eingeschränkte soziale Kontakte außerhalb des Familienlebens [63]
  • Situation der Geschwisterkinder [61]
  • Unbefriedigende Unterstützungsangebote und Dienstleistungen [52]

Familienzentrierte Pflege

Die Erkrankung eines Kindes beeinflusst alle Familienmitglieder [81]. Die Familie als System hat einen beträchtlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitglieder. Darum ist es von hoher Bedeutsamkeit, die ganze Familie von Beginn an in den Unterstützungsprozess miteinzubeziehen [81]. Ziele der familienzentrierten Pflege sind unter anderem die Erhaltung der Selbstständigkeit und Autonomie der Familie, die Unterstützung der Handlungsfähigkeit und die Förderung des Selbstmanagements der Familie [81].
Die familienzentrierte Pflege basiert auf dem Verständnis, dass die Familie die wichtigste Unterstützungsquelle des Kindes ist und die Sichtweisen und Perspektiven aller Beteiligten in die klinische Entscheidungsfindung einfließen sollten [2]. Die Einbindung des ganzen Familiensystems und die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse sind auch für betroffene Familien mit Kindern mit ASS relevant [31]. Die Würdigung der elterlichen Erfahrungen und Kompetenzen und eine bedürfnis- und ressourcenorientierte Beratung der Familie werden von Eckert [19] als bedeutsam herausgestellt. Tröster und Lange [75] beschreiben einen positiven Effekt im Belastungserleben der betroffenen Eltern durch die Stärkung der elterlichen Ressourcen und die Förderung der Selbstwirksamkeit. Das Modell der familienzentrierten Pflege ist ein mögliches Instrument, mit betroffenen Familien zu arbeiten.

Unterschiedliche Unterstützungsangebote

In einer Untersuchung in der Schweiz im Jahr 2014, in der qualitative Interviews mit Expert:innen durchgeführt wurden, zeigte sich, dass sich die Unterstützungsangebote für betroffene Familien schweizweit regional unterschiedlich präsentieren [20]. Ein zentrales Thema ist die begrenzte Zugänglichkeit von Eltern zu spezialisierten Beratungsstellen mit Fachleuten, die sowohl das notwendige Wissen als auch Kenntnisse über verfügbare Förder- und Unterstützungsangebote besitzen [20]. Bislang fehlt eine Kontinuität und Abstimmung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten in der Schweiz [21].
Auch in englischsprachigen, internationalen Forschungsarbeiten wird oft über einen Mangel an Unterstützungsangeboten und Dienstleistungen berichtet [30]. In der Untersuchung von Galpin et al. [25] beschreiben Eltern Gefühle von Isolierung und Entfremdung aufgrund mangelnder Unterstützungsangebote. Shivers et al. [69] ergänzen mit der Beschreibung einer erhöhten Gesamtbelastung der Eltern durch fehlende Unterstützung, und Lee et al. [47] erkennen einen Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit der pflegenden Angehörigen und dem fehlenden Unterstützungsangebot. Die Eltern sind auf Unterstützung von Fachpersonen angewiesen, berichten aber von begrenzten Kenntnissen und Ressourcen [41].
Neben der Beratung und Unterstützung ist auch eine Koordination der Betreuung notwendig und sollte gewährleistet sein [14]. Teils sind mehrere Fachpersonen in die Behandlung und Betreuung involviert, was negative Auswirkungen auf die Betreuungskoordination hat [33]. Es fehlt insbesondere eine kontinuierliche Begleitung der Familien im Sinne eines Kompetenzzentrums mit zentralen Ansprechpersonen über die gesamte Lebensspanne hinweg [14, 30].
In der Schweiz wird von einer Prävalenzrate der ASS von 1 % der Gesamtbevölkerung ausgegangen [8]. Weltweit ist ein Anstieg der Prävalenz festgestellt [29, 62]. Damit wächst auch die Anzahl der betreuenden Eltern, die mit der Herausforderung konfrontiert sind, ein Kind mit ASS großzuziehen. Die Gewährleistung professioneller, fachgerechter Unterstützung für Eltern mit Kindern mit ASS ist von großer Relevanz und unerlässlich. Durch eine adäquate Unterstützung haben Eltern die Möglichkeit, die Herausforderungen im familiären Alltag, welche die Erkrankung mitbringt, zu bewältigen [47] und den elterlichen Stress zu reduzieren [28].
Im Kanton Bern setzt sich der gemeinnützige Verein Autismus Bern für die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit ASS ein [78]. Mit seinem Angebot möchte er betroffene Familien unterstützen, vernetzen und den Austausch fördern. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Perspektiven der Eltern hinsichtlich der erhaltenen Unterstützung und die wahrgenommenen Herausforderungen beim Zugang zu dieser Unterstützung zu untersuchen, damit das Versorgungssystem verbessert werden kann [25].
Vorschau.
Lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben von Pädiatrie & Pädologie, wie Angehörige von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung die Betreuung im Alltag erleben und mit welchen Hürden sie konfrontiert sind.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

A. Mettler, M. Kocher Hirt und M. Bernet geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​deed.​de.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
download
DOWNLOAD
print
DRUCKEN
Literatur
1.
Adler A, Adler P (2012) Expert voices. In: Baker SE, Edwards R (Hrsg) How many qualitative interviews is enough? Expert voices and early career reflections on sampling and cases in qualitative research. National Center for Research Methods Review Paper, Southampton, S 1–43
2.
3.
4.
5.
6.
Arens-Wiebel C (2019) Autismus: Was Eltern und Pädagogen wissen müssen, 1. Aufl. Kohlhammer
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bradshaw J, Gillespie S, McCracken C, King BH, McCracken JT, Johnson CR, Lecavalier L, Smith T, Swiezy N, Bearss K, Sikich L, Donnelly C, Hollander E, McDougle CJ, Scahill L (2021) Predictors of Caregiver Strain for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord 51(9):3039–3049. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10803-020-04625-xCrossRefPubMedPubMedCentral
13.
14.
15.
16.
Döringer I, Rittmann B (Hrsg) (2020) Autismus: Frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch, 1. Aufl. Kohlhammer
17.
18.
Dresing T, Pehl T (2018) Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende, 8. Aufl. Eigenverlag
19.
20.
21.
Eckert A, Canonica C, Lütolf M, Frei R, Schreckenbach J (2019) Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Eine kritische Würdigung des Berichtes des Bundesrates aus einer heilpädagogischen Perspektive. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. In: Eckert A (Hrsg) Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz. Edition SZH/CSPS, Bd. 7–8, S 44–49
22.
Fiske KE (2017) Autism and the family: Understanding and supporting parents and siblings: ready-to-implement resources and approaches for professionals in school and clinical settings, 1. Aufl. W.W Norton & Company
23.
Flick U (2021) Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung, 10. Aufl. rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag
24.
Freitag CM, Kitzerow J, Medda J, Soll S, Cholemkery H (2017) Autismus-Spektrum-Störungen, 1. Aufl. Hogrefe
25.
26.
Girsberger T (2022) Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung Bd. 6. Kohlhammer
27.
28.
29.
Gundelfinger R (2013) Autismus in der Schweiz. Was hat sich in den letzten zehn Jahren getan? Pädiatrie 13(5):4–9
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Kamp-Becker I, Bölte S (2021) Autismus, 3. Aufl. Ernst Reinhardt Verlag
41.
42.
Kruse J, Schmieder C (2015) Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz Bd. 2. Beltz Juventa
43.
Kuckartz U (2010) Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten Bd. 3. VS, Verl. für Sozialwiss
44.
Kuckartz U, Rädiker S (2022) Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden, 5. Aufl. Beltz Juventa
45.
46.
Lamnek S, Krell C (2016) Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Material Bd. 6. Beltz
47.
48.
49.
Lindly OJ, Cabral J, Mohammed R, Garber I, Mistry KB, Kuhlthau KA (2022) „I Don’t Do Much Without Researching Things Myself“: A Mixed Methods Study Exploring the Role of Parent Health Literacy in Autism Services Use for Young Children. J Autism Dev Disord 52(8):3598–3611. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10803-021-05240-0CrossRefPubMed
50.
51.
52.
Milosevic S, Brookes-Howell L, Randell E, Williams-Thomas R, Delport S, Busse M, Gillespie D, Ahuja AS, McKigney AM, Glarou E, McNamara R (2022) Understanding the support experiences of families of children with autism and sensory processing difficulties: A qualitative study. Health Expect 25(3):1118–1130. https://​doi.​org/​10.​1111/​hex.​13465CrossRefPubMedPubMedCentral
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Störch-Mehring S (2013) Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus durch die Entlastungsdienste. Schweizerische Z Heilpädagogik 19(3):33–39
71.
72.
73.
74.
75.
Tröster H, Lange S (2019) Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen: Anforderungen, Belastungen und Ressourcen. Springer
76.
77.
VERBI Software (2022) MAXQDA 2022. (computer software). VERBI Software, Berlin, Germany
78.
79.
Wagner S, Rubin IL, Singh JS (2022) Underserved and Undermeasured: A Mixed-Method Analysis of Family-Centered Care and Care Coordination for Low-Income Minority Families of Children with Autism Spectrum Disorder. J Racial and Ethnic Health Disparities 9(4):1474–1487. https://​doi.​org/​10.​1007/​s40615-021-01086-5CrossRef
80.
81.
Wright LM, Leahey M, Shajani Z, Snell D (2021) Familienzentrierte Pflege: Lehrbuch für Familien-Assessment und Interventionen. In: Preusse-Bleuler B, Börger H (Hrsg) Bd. 3. Hogrefe,
Metadaten
Titel
Betreuung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen – Teil 1
Verfasst von
Aline Mettler
Manuela Kocher Hirt
Madeleine Bernet
Publikationsdatum
01.09.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie
Print ISSN: 0030-9338
Elektronische ISSN: 1613-7558
DOI
https://doi.org/10.1007/s00608-025-01317-6