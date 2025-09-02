In den letzten 10 Jahren rückten die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und ihre Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und ihren Angehörigen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in wissenschaftlichen Publikationen und unter Fachpersonen vermehrt in den Fokus der Aufmerksamkeit []. Durch das breite und heterogene Spektrum an Ausprägungen und Erscheinungsformen entstehen für die Betroffenen Herausforderungen und Barrieren im alltäglichen Leben []. Die Betroffenen sind lebenslang auf Hilfe angewiesen und von Unterstützungsleistungen abhängig []. Neben den Betroffenen selbst stehen auch die Angehörigen und die betreuenden Personen vor Herausforderungen und Verantwortlichkeiten, die teils belastend sind und zu Stress, Angst und Schmerz führen können [].

Eltern von Kindern mit ASS sind auf professionelle Beratung und Unterstützung durch Fachpersonen angewiesen []. Eine alltagsnahe und proaktive Unterstützung in Bezug auf das Familienleben erscheint relevant, neben grundlegenden Themen wie Aufklärung und Information über die Erkrankung []. Teils sind mehrere Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen in die Behandlung und Betreuung des Kindes involviert, und deren Koordination scheint eine Herausforderung zu sein. Der Wunsch nach einer bedarfsgerechten und familienorientierten Unterstützung mit Berücksichtigung der sich ändernden Bedürfnisse und Prioritäten wird von betreuenden Angehörigen in der Literatur oft erwähnt []. Es stellt sich die Frage, wie die Familien und die betreuenden Angehörigen mit Kindern mit ASS bestmöglich und qualitativ hochwertig unterstützt werden können.

Die Auffälligkeiten bestehen bis ins Erwachsenenalter und zeigen sich in verschiedenen Lebensbereichen []. Die genaue Ätiologie der ASS ist bis anhin ungeklärt. In einer wissenschaftlichen Untersuchung zeigte sich, dass 74–93 % des Erkrankungsrisikos genetisch bedingt sind []. Die Vererbung kann allerdings nicht auf ein einzelnes Gen oder auf bestimmte Chromosomen-Defekte reduziert werden. Girsberger [, S. 31] äußert: „Je größer die erbliche Belastung, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten von Autismus, ohne dass man im Einzelfall eine Vorhersage machen kann.“

Das klinische Erscheinungsbild ist geprägt durch den Beginn in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit [], und dem klassischen, persistierenden Symptomtrias aus:

Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine neurologische, komplexe Entwicklungsstörung []. Kennzeichnend sind qualitative Abweichungen vom typischen Entwicklungsverlauf in jeder Entwicklungsphase []. In der internationalen, statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme [], die in der Schweiz gegenwärtig gültig ist, werden die Autismus-Spektrum-Störungen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus untergetrennt aufgeführt []. Die neu erschienene ICD-11 löst mit einer Übergangsfrist bis ins Jahr 2027 das bisherige Klassifikationssystem ICD-10 in der Schweiz ab. In der neuen Klassifikation wird keine Unterscheidung der Subtypen mehr stattfinden [].

Die Symptomatik und Ausprägungen des Autismus variieren von Individuum zu Individuum und können sich über die Lebensspanne hin verändern []. Veränderungen werden Reifungsprozessen, autismusspezifischer Förderung und Therapie sowie dem zunehmenden Verständnis und der Unterstützung des familiären Umfelds zugeschrieben [].

Neben den genannten Symptomen können auch Komorbiditäten auftreten wie Angststörungen, Schlafstörungen, motorische Probleme, Krampfanfälle oder kognitive Einschränkungen []. Sie gehören nicht zur Kernsymptomatik des Autismus.

Ein weiterer spezifischer Symptombereich ist das fixierte Interesse an umschriebenen Wissensgebieten []. Außerdem zeigen sich Hyper- oder Hypoaktivität auf Licht, Gerüche, Berührungen oder Geräusche [].

Menschen mit ASS halten an gewohnten Abläufen, Routinen und Ritualen fest. Bei der Unterbrechung von stereotypen Handlungen kommt es häufig zu physischen Symptomen wie Unruhe, schweren Wutausbrüchen oder Panikzuständen []. Der Ablauf des Alltags ist oft unflexibel, routiniert und zwanghaft ritualisiert []. Die Betroffenen sind auf einen stereotypen Tagesablauf und ein möglichst gleichbleibendes Umfeld angewiesen.

Etwa ein Drittel der Betroffenen zeigt Beeinträchtigungen oder Auffälligkeiten in der Kommunikation, welche hochvariabel sein können. Manchmal entwickelt sich die Sprache gar nicht, und die Betroffenen sind stumm. Andere Betroffene zeigen eine fließende Sprache mit meist elaboriertem sprachlichem Ausdruck []. Die pragmatische Verwendung der Sprache und den Einsatz im zwischenmenschlichen Austausch gelingt nur eingeschränkt [].

Das Kernsymptom der ASS ist die Beeinträchtigung der Qualität und Quantität der Kommunikation sowie der sozialen Interaktion []. Betroffene haben Mühe, das Verhalten, die emotionale Stimmung oder den Gesichtsausdruck von Mitmenschen zu interpretieren und zu verstehen. Obwohl die Kontaktbereitschaft teils vorhanden ist, fällt es Menschen mit Autismus schwer, einen adäquaten sozialen Umgang zu finden [].

Der Einfluss der Eltern auf die Entwicklung des Kindes ist von großer Bedeutung []. Sie müssen lernen, mit der Erkrankung des Kindes umzugehen und die Kinder bei der Umsetzung der gelernten Therapieinhalte im Alltag zu unterstützen []. Aus der Literatur ist ersichtlich, wie wichtig es ist, Interventionen zu entwickeln, die sich auf die Schulung der Eltern in Bezug auf die ASS fokussieren []. Elterntrainings, Fachfortbildungen und Informationsveranstaltungen zum Thema Autismus oder Selbsthilfegruppen dienen als Ansätze, betroffenen Eltern Unterstützung zu bieten [].

Die ASS ist nicht heilbar, jedoch hinsichtlich ihres Schweregrades mithilfe von Förderung und Unterstützung positiv beeinflussbar []. Es gibt zahlreiche Therapie- und Förderansätze für Personen mit ASS []. Es sind dies zum Beispiel: pädagogisch-therapeutische Ansätze, Verhaltenstherapie, psychotherapeutische Unterstützung, medikamentöse Behandlung etc. Die Wahl der Fördermaßnahmen ist vom Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes sowie der Schwere der Ausprägungen der ASS abhängig []. Girsberger [] betont die Wichtigkeit eines systemischen Ansatzes in der Therapie und die Involvierung des ganzen Familiensystems und der Schule.

Leidet ein Kind in der Familie unter ASS, kann dies zu einer Überlastung des ganzen Familiensystems führen []. Die Alltagsgestaltung erfordert viel Energie und Organisationsleistung von den Familien. Sie stehen oft vor spezifischen Herausforderungen, die durch das Verhalten des betroffenen Kindes hervorgerufen werden. Es sind dies vor allem die eingeschränkte Kommunikation und die ritualisierten Verhaltensweisen [], der erschwerte Aufbau von sozialen Beziehungen [] sowie das herausfordernde Verhalten mit Hyperaktivität und Reizbarkeit []. Jungbauer und Meye [] resümieren in ihrer qualitativen Interviewstudie: „Die charakteristischen Verhaltens- und Interaktionsauffälligkeiten, das mangelnde Gefahrenbewusstsein und die Unselbstständigkeit des autistischen Kindes machen eine intensive Betreuung notwendig, die die Eltern an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit führt“ (S. 530).

Die familienzentrierte Pflege basiert auf dem Verständnis, dass die Familie die wichtigste Unterstützungsquelle des Kindes ist und die Sichtweisen und Perspektiven aller Beteiligten in die klinische Entscheidungsfindung einfließen sollten []. Die Einbindung des ganzen Familiensystems und die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse sind auch für betroffene Familien mit Kindern mit ASS relevant []. Die Würdigung der elterlichen Erfahrungen und Kompetenzen und eine bedürfnis- und ressourcenorientierte Beratung der Familie werden von Eckert [] als bedeutsam herausgestellt. Tröster und Lange [] beschreiben einen positiven Effekt im Belastungserleben der betroffenen Eltern durch die Stärkung der elterlichen Ressourcen und die Förderung der Selbstwirksamkeit. Das Modell der familienzentrierten Pflege ist ein mögliches Instrument, mit betroffenen Familien zu arbeiten.

Die Erkrankung eines Kindes beeinflusst alle Familienmitglieder []. Die Familie als System hat einen beträchtlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitglieder. Darum ist es von hoher Bedeutsamkeit, die ganze Familie von Beginn an in den Unterstützungsprozess miteinzubeziehen []. Ziele der familienzentrierten Pflege sind unter anderem die Erhaltung der Selbstständigkeit und Autonomie der Familie, die Unterstützung der Handlungsfähigkeit und die Förderung des Selbstmanagements der Familie [].

Unterschiedliche Unterstützungsangebote

In einer Untersuchung in der Schweiz im Jahr 2014, in der qualitative Interviews mit Expert:innen durchgeführt wurden, zeigte sich, dass sich die Unterstützungsangebote für betroffene Familien schweizweit regional unterschiedlich präsentieren []. Ein zentrales Thema ist die begrenzte Zugänglichkeit von Eltern zu spezialisierten Beratungsstellen mit Fachleuten, die sowohl das notwendige Wissen als auch Kenntnisse über verfügbare Förder- und Unterstützungsangebote besitzen []. Bislang fehlt eine Kontinuität und Abstimmung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten in der Schweiz [].

Auch in englischsprachigen, internationalen Forschungsarbeiten wird oft über einen Mangel an Unterstützungsangeboten und Dienstleistungen berichtet []. In der Untersuchung von Galpin et al. [] beschreiben Eltern Gefühle von Isolierung und Entfremdung aufgrund mangelnder Unterstützungsangebote. Shivers et al. [] ergänzen mit der Beschreibung einer erhöhten Gesamtbelastung der Eltern durch fehlende Unterstützung, und Lee et al. [] erkennen einen Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit der pflegenden Angehörigen und dem fehlenden Unterstützungsangebot. Die Eltern sind auf Unterstützung von Fachpersonen angewiesen, berichten aber von begrenzten Kenntnissen und Ressourcen [].

Neben der Beratung und Unterstützung ist auch eine Koordination der Betreuung notwendig und sollte gewährleistet sein []. Teils sind mehrere Fachpersonen in die Behandlung und Betreuung involviert, was negative Auswirkungen auf die Betreuungskoordination hat []. Es fehlt insbesondere eine kontinuierliche Begleitung der Familien im Sinne eines Kompetenzzentrums mit zentralen Ansprechpersonen über die gesamte Lebensspanne hinweg [].

In der Schweiz wird von einer Prävalenzrate der ASS von 1 % der Gesamtbevölkerung ausgegangen []. Weltweit ist ein Anstieg der Prävalenz festgestellt []. Damit wächst auch die Anzahl der betreuenden Eltern, die mit der Herausforderung konfrontiert sind, ein Kind mit ASS großzuziehen. Die Gewährleistung professioneller, fachgerechter Unterstützung für Eltern mit Kindern mit ASS ist von großer Relevanz und unerlässlich. Durch eine adäquate Unterstützung haben Eltern die Möglichkeit, die Herausforderungen im familiären Alltag, welche die Erkrankung mitbringt, zu bewältigen [] und den elterlichen Stress zu reduzieren [].

Im Kanton Bern setzt sich der gemeinnützige Verein Autismus Bern für die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit ASS ein []. Mit seinem Angebot möchte er betroffene Familien unterstützen, vernetzen und den Austausch fördern. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Perspektiven der Eltern hinsichtlich der erhaltenen Unterstützung und die wahrgenommenen Herausforderungen beim Zugang zu dieser Unterstützung zu untersuchen, damit das Versorgungssystem verbessert werden kann [].

