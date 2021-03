Das ambulante Rehabilitationszentrum richtet das Angebot vor allem an jene, für die der Arzt oder das Krankenhaus nach einem Akut-Ereignis ein Rehabilitationsprogramm empfiehlt, für die es aber nicht oder nur schwer möglich ist, einen mehrwöchigen stationären Aufenthalt in Anspruch zu nehmen (Rehabilitation Phase 2).



Zudem bietet die ambulante Rehabilitation für Patienten nach einer ambulanten oder stationären Rehabilitation der Phase 2 die Möglichkeit, den Rehabilitationserfolg zu vervollständigen und nachhaltig zu stabilisieren (Rehabilitation Phase 3). Das umfangreiche Programm in beiden Rehabilitationsphasen besteht aus (fach-)ärztlicher Betreuung, Diagnostik, Beratung sowie einem umfassenden Therapieprogramm.

Die ambulante Rehabilitation im Lebens.Med Zentrum St. Pölten ist in folgenden Indikationen möglich (Phase 2 und 3):

Anzeige

Orthopädie (Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates)Kardiologie (Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems)Stoffwechsel (Erkrankungen des Stoffwechselsystems und Verdauungsapparates)Neurologie (Erkrankungen des Nervensystems)Pulmologie (Erkrankungen der Atmungsorgane)Onkologie (Krebserkrankungen)

Möglich ist die ambulante Rehabilitation für Patienten, die in einem Umkreis von 45 Fahrminuten um St. Pölten wohnen. Eine Antragsstellung ist gemeinsam mit dem Haus- oder Facharzt möglich. Das Lebens.Med Zentrum St. Pölten ist Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen.

Zuweisung zur ambulanten Rehabilitation

Die Zuweisung zur ambulanten Rehabilitation kann von Fachärzten der jeweiligen Bereiche sowie von Allgemeinmedizinern (niedergelassen, aus Rehabilitationszentren oder Krankenhäusern) erfolgen. Eine Antragstellung erfolgt mittels des Formulars Antrag auf Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) auf der Website des Lebens.Med Zentrums St. Pölten.

Anzeige

Welche Vorteile bietet die ambulante Rehabilitation?

Wohnort- und Arbeitsplatznähe

Möglichkeit, das Umfeld in die Behandlung miteinzubeziehen

berufsbegleitend möglich

flexible Termingestaltung

Beste Gesundheit

Das Lebens.Med Zentrum St. Pölten gehört wie sechs weitere Gesundheitsbetriebe (Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, Moorheilbad Harbach, Lebens.Resort Ottenschlag, Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau, Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof, HerzKreislauf-Zentrum Groß Gerungs) zur Partnerschaft Beste Gesundheit. Es handelt sich dabei um eine Kooperation von führenden Kur- und Rehabilitationsbetrieben in Niederösterreich: www.beste-gesundheit.at.

Mehr Informationen zum Lebens.Med Zentrum St. Pölten: www.lebensmed-sanktpoelten.at

×