Besserer Datenzugang für die Pflege

Auszug Wie in der Medizintechnik oder der Pharmazie gilt es auch in der Pflege, neue Forschungserkenntnisse in den Alltag zu integrieren. Eine moderne, evidenzbasierte Pflegepraxis ist wichtig, um den Bedürfnissen der in Pflegeheimen lebenden Menschen gerecht werden zu können. Dazu braucht das Pflegepersonal einfachen Zugang zu Daten aus der Forschung. Aktuell ist dies jedoch äußerst mühsam und im Arbeitsalltag fast unmöglich. Eine niederschwellige Zusammenführung von Forschung und Pflegepraxis kann diesen Zugang zu wissenschaftlichen Daten erleichtern. Im OPINION Lab bündeln Med Uni Graz, andere Universitäten und Pflegehäuser ihre Kompetenzen, um dieses Problem zu lösen. …