Berührung in der Psychotherapie?

Das tatsächliche Berührungsverhalten ist sozial, kulturell und inter-individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt (Lapp und Croy; Phelan). Die Bedeutung von Berührung und dem menschlichen Grundbedürfnis nach wohlwollender Berührung ist aber unbestritten. Der Wunsch nach Berührung ist dennoch mit Angst vor Verletzung verbunden (Röhricht). Dies zeigt sich in der Österreichischen Sprache: Jemanden angreifen kann sowohl aggressiven Angriff als auch Berührung an sich meinen. Denn neben der beruhigenden, haltegebenden, nährenden und vielleicht sogar heilsamen Dimension der Berührung, kann Berührung auch eine erotische und/oder aggressive Komponente beinhalten.

Über Berührungen entwickeln sich unsere ersten Beziehungen. Bevor wir Sprache entwickeln, kommunizieren wir bereits über Berührung.(Stern, S. 106). Von Mohr et al. () zeigen, dass (langsame) Berührung das Gefühl des sozialen Ausgegrenztseins reduzieren kann. Dass durch Berührung außerdem Emotionen klar erkennbar vermittelt werden, zeigt beispielsweise die Studie von Hertenstein et al. (). Burleson und Davis () legen umfassend dar, wie liebevolle Berührungserfahrungen Resilienz fördern. Packheiser et al. () belegen in ihrer Meta-Analyse in Kombination mit einem Systematischen Review, dass Berührungen bei Erwachsenen und Kindern Schmerzen, Depression und Angst mildern können und bei Neugeborenen zur Gewichtszunahme führen können.

„Die Zauberkraft einer Bindung drückt sich am deutlichsten in der Berührung aus und dringt durch die Haut in uns ein“

Doch nicht nur unser Überleben wird durch Berührung gesichert, sondern auch unsere psychische Entwicklung wird maßgeblich beeinflusst: Werden wir als Säugling nicht in unserer Leiblichkeit bestätigt und angenommen, kann dies weitreichende Folgen haben: Körperliche Erfahrungen, das körperliche Begreifen unserer Selbst durch Berührung, sind die Grundlage der Entwicklung des Kernselbstempfindens nach Stern () und dem Ich-Bewusstsein nach Scharfetter (). Winnicott () argumentiert, dass die psychische Integration des Ichs maßgeblich davon beeinflusst wird, ob und wie gut die Mutter in der Lage ist, das Kind körperlich zu halten (‚holding function‘) und zu pflegen (‚handling‘).

Das Tastsinnessystem ist das erste Sinnessystem, das der Embryo entwickelt. Dieses System ermöglicht es uns, unseren Körper und damit uns selbst wahrzunehmen und ein neuronales Konzept von Körperlichkeit, das so genannte Körperschema, zu entwickeln. Dieses Körperschema ist die Grundlage jeder koordinierten Bewegung. Noch bevor alle inneren Organe ausgebildet sind und sich die weiteren Sinne entwickeln, kann der Embryo im Mutterleib bereits Berührungsreize wahrnehmen und darauf (reflexhaft) reagieren (Cascio et al.; Burleson und Davis; Grunwald). Durch diese ersten Berührungserfahrungen erleben wir Nähe in ihrer intensivsten Form. Ist dieses Erleben positiv besetzt (auch vor der Geburt können Lust und Unlust schon erlebt werden), entsteht ein „“, so Grunwald (, S. 47). Dieses Konzept führt dazu, dass auch nach der Geburt Berührung und Nähe als positiv wahrgenommen werden. „“ (Uvnäs Moberg, S. 1). Die Lebensnotwendigkeit der Berührung betonen auch Young () und Montagu (1980, zitiert nach Geuter).

Berührt zu werden und körperliche Nähe zu erfahren sind grundlegende Bedürfnisse … In den ersten Lebenstagen können Berührung und körperliche Nähe das Überleben sichern, später den Unterschied zwischen seelischer und körperlicher Gesundheit und einem Leben mit Depressionen und körperlichen Gebrechen ausmachen

Self-Touching-Approach: die Patient:innen werden angeleitet sich selbst zu berühren (z. B. fürsorgliche Selbstmassage oder diverse Klopftechniken). Dass Selbstberührung eine Möglichkeit der Selbstregulation darstellt und psychisches Aktivierungspotenzial nach Irritationen wieder in Balance bringen kann, konnten Grunwald et al. () nachweisen. Enalm et al. () betonen die Bedeutung von Selbstberührung für körperliche Selbstrepräsentanzen. Eine umfassende Zusammenschau der vielfältigen Aspekte der Selbstberührung bieten Cubasch und Böckle ().

Non-Touching-Approach: Berührung ist „symbolisch“, durch non- und paraverbalen Dialog fühlen sich die Patient:innen berührt, ohne dass realer Körperkontakt stattfindet. Schigl et al. halten fest, dass dies eine notwendige Voraussetzung für reale Berührung ist.

Welche Art der Berührung tatsächlich zum Einsatz kommt, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. So fassen Schigl et al. () einige wenige Studien zur Gender-Konstellation hinsichtlich Berührung zusammen und kommen zu dem Schluss, dass Frauen öfter im therapeutischen Setting berühren als Männer. Den größten Einfluss auf die tatsächliche Berührung hat aber die therapeutische Schule. Während vor allem die psychoanalytischen Schulen traditionell am stärksten am Berührungsverbot festhalten, zeigen insbesondere humanistische Schulen Ansätze, Berührung gezielt zu integrieren (Phelan). Zusätzlich muss von individuellen Unterschieden zwischen Therapeut:innen auch innerhalb einer Methode ausgegangen werden.

In einer häufig zitierten Studie von Horton et al. () wurde mittels Fragebogenerhebung zur Berührung in der Psychotherapie (= 231 Patient:innen) festgehalten, dass Berührung Vertrauen, Nähe, Offenheit und das Gefühl, dass sich die Therapeut:in kümmere, begünstige sowie Akzeptanz vermittle und Selbstvertrauen fördere. Allerdings haben auch zehn Patient:innen negative Reaktionen auf Berührung in der Psychotherapie beschrieben. In einer aktuelleren Studie von Tanzer et al. (), bei der 6878 Personen zur Berührung in der Psychotherapie befragt wurden, zeigt sich ein ähnliches Bild. Von den Befragten, die angaben, dass es zu Berührung in der Psychotherapie kam, gaben 88 % an, dass es nie oder fast nie unangemessen war und 65 %, dass die Berührung immer oder fast immer unterstützend erlebt wurde. Allerdings gaben 3 % der Befragten an, dass die erlebte Berührung unangemessen oder fast immer unangemessen gewesen sei und 4 %, dass es nie oder fast nie unterstützend war. Die Studie untersuchte weiters den Wunsch der Patient:innen nach Berührung in der Psychotherapie. Dabei wurde festgestellt, dass Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach Berührung eher eine körperorientierte Methode auswählen und dass der Wunsch nach Berührung mit dem Bindungsstil korreliert.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es wenig Forschung zur Berührung in der Psychotherapie gibt und dass in den Studien zur Berührung nur selten tatsächlich das Erleben der Patient:innen im Vordergrund steht, sondern meistens die Psychotherapeut:innen befragt werden oder theoretische Überlegungen angestellt werden (Tanzer et al.; Phelan).

Fosshage () und Phelan () geben jeweils einen Überblick über Studien und Berichte zu Berührung im psychoanalytischen/psychotherapeutischen Setting und fassen zusammen, dass Berührung in der Psychotherapie und auch in der Psychoanalyse öfter als gemeinhin angenommen vorkommt und nicht immer eine schädliche Grenzverletzung darstellt.

So unbestritten das Wissen ist, wie wichtig Berührung für unsere (psychische) Entwicklung ist, so kontrovers wird die Frage diskutiert, ob Berührung auch in der Psychotherapie geschehen darf, geschehen soll oder gar notwendig ist. Diese Kontroverse ist so alt wie die Psychotherapie bzw. Psychoanalyse selbst. Sigmund Freud setzte anfangs gezielte Berührung (z. B. Druck auf die Stirn zur Förderung von Entspannung) ein, sprach sich später allerdings entschieden dagegen aus, um jegliche sexuelle Verstrickung zu unterbinden (Fosshage; Guindon et al.; McRae; Phelan). In vielen psychotherapeutischen Schulen, allen voran in der Psychoanalyse, wird Berührung als therapeutische Intervention grundsätzlich abgelehnt. Besonders häufig wird als Begründung für das Berührungsverbot die Gefahr missbräuchlicher Interaktionen (Übergriffe) und die durch die Übertragungsphänomene bedingte hierarchische Dynamik angeführt (Röhricht). Guindon et al. () kommen zum Schluss, dass die Angst davor, eines sexuellen Übergriffs beschuldigt zu werden, dazu führe, dass Psychotherapeut:innen Berührung weitestgehend vermeiden. Ein weiteres Argument für das Berührungsverbot liegt darin, dass durch Berührung traumatische (im Körper gespeicherte) Erinnerungen getriggert werden können (Fosshage; Rothschild). Die Annahme, dass angemessene Berührung im therapeutischen Setting quasi eine Tür öffne für unangemessene, erotische Berührung, konnte jedoch, so Fosshage () nicht bestätigt werden. Er betont außerdem, dass gerade bei frühen Verletzungen, also präverbalen Traumata, Berührung als Mittel der Kommunikation auch als therapeutische Intervention notwendig sein kann. Young () führt aus, dass es zwar zweifelsfrei viele Situationen gibt, in denen Berührungen in der Psychotherapie unangemessen, grenzüberschreitend oder missbräuchlich sein können, dass es aber genauso Situationen gibt, in denen die Entscheidung gegen eine Berührung unangemessen, kalt und für den therapeutischen Prozess hinderlich sein kann.

Berührung in der Konzentrativen Bewegungstherapie

Wie im vorangehenden Abschnitt ausgeführt, hat die Forschung gezeigt, dass zwischenmenschliche Berührungsgesten in der Psychotherapie weit verbreitet sind. Darüberhinausgehend gibt es auch methodenspezifische Zugänge, in denen Berührung im Einzel- und Gruppensetting gezielt eingesetzt wird. Dies soll nun am Beispiel der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT) gezeigt werden.

1999 ). Den Patient:innen werden in der Therapie Angebote zu Bewegung und körperlicher Wahrnehmung sowie zur Symbolisierung und Interaktion gemacht. Die anschließende Bearbeitung und Versprachlichung dient dem Verstehen des Erlebten vor dem Hintergrund der eigenen Lebens- und Lerngeschichte. Berührung (sowohl körperlich als auch das seelische Berührtsein) ist dabei ein wichtiger Bestandteil. „Eine Therapie, die den Körper und die Bewegung einbezieht, kann nicht ohne Berührung auskommen“ (Schreiber-Willnow 2016 , S. 53). Die Auswahl und Formulierung der Angebote erfolgen durch die:den Therapeut:in basierend auf der Wahrnehmung des Phänomens, der gemeinsam vereinbarten Ziele sowie psychodynamischer Diagnostik orientiert an der OPD‑3. Eine ausführliche Erläuterung des Vorgehens findet sich bei Anders und Hochgerner ( 2023 ) und Stippler-Korp ( 2024 ). Die Konzentrative Bewegungstherapie ist leib- und bewegungsorientierte Psychotherapiemethode im psychoanalytisch-psychodynamischen Cluster. Zentrale Grundannahme ist, dass der Körper der Ort des psychischen Geschehens ist. Körper und Seele sind untrennbar miteinander verbunden und jedes Phänomen, das sich im Körper, im Ausdruck, im Verhalten zeigt, ist Ausdruck psychischer Repräsentanzen (Cserny und Tempfli). Den Patient:innen werden in der Therapie Angebote zu Bewegung und körperlicher Wahrnehmung sowie zur Symbolisierung und Interaktion gemacht. Die anschließende Bearbeitung und Versprachlichung dient dem Verstehen des Erlebten vor dem Hintergrund der eigenen Lebens- und Lerngeschichte. Berührung (sowohl körperlich als auch das seelische Berührtsein) ist dabei ein wichtiger Bestandteil.(Schreiber-Willnow, S. 53). Die Auswahl und Formulierung der Angebote erfolgen durch die:den Therapeut:in basierend auf der Wahrnehmung des Phänomens, der gemeinsam vereinbarten Ziele sowie psychodynamischer Diagnostik orientiert an der OPD‑3. Eine ausführliche Erläuterung des Vorgehens findet sich bei Anders und Hochgerner () und Stippler-Korp ().

2016 ). Exemplarisch sollen hier einige Möglichkeiten beschrieben und durch kurze Fallvignetten vertieft und belegt werden. Halt erleben: Wenn es um Berührung geht, ist dies wohl die naheliegendste Einsatzmöglichkeit: die Erfahrung von körperlichem Halt, denn wie der Psychoanalytiker Dulz ( 2004 ) zu Recht festhält: „Vom Gehaltenwerden im Sinne Winnicotts kann der Patient nicht verbal überzeugt werden, sondern er muss es immer wieder konkret erfahren“ (S. 124). Oft sind Patient:innen zu Beginn kaum in der Lage das Haltgebende wahrzunehmen, da dies bedingt, dass sie in der Lage sind, sich anzulehnen, sich dem anderen anzuvertrauen, sich ein Stück weit körperlich abzulegen. Mögliche Angebote, um Halt zu erfahren, sind einerseits Angebote bei denen der Boden oder die haltgebende Wand spürbar wird. Berührungsangebote hierzu sind ebenso facettenreich. So kann beispielsweise ein Anlehnen im Sitzen Rücken an Rücken hilfreich sein, die Therapeut:in als haltgebendes Gegenüber zu erfahren oder sich selbst mit der eigenen Gewichtigkeit zuzumuten. Wenn es um Berührung geht, ist dies wohl die naheliegendste Einsatzmöglichkeit: die Erfahrung von körperlichem Halt, denn wie der Psychoanalytiker Dulz () zu Recht festhält:(S. 124). Oft sind Patient:innen zu Beginn kaum in der Lage das Haltgebende wahrzunehmen, da dies bedingt, dass sie in der Lage sind, sich anzulehnen, sich dem anderen anzuvertrauen, sich ein Stück weit körperlich abzulegen. Mögliche Angebote, um Halt zu erfahren, sind einerseits Angebote bei denen der Boden oder die haltgebende Wand spürbar wird. Berührungsangebote hierzu sind ebenso facettenreich. So kann beispielsweise ein Anlehnen im Sitzen Rücken an Rücken hilfreich sein, die Therapeut:in als haltgebendes Gegenüber zu erfahren oder sich selbst mit der eigenen Gewichtigkeit zuzumuten. In der Therapie begegnen uns immer wieder Menschen, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte den heilsamen Kontakt zum eigenen Körper und zu den anderen Menschen verloren haben. Die Möglichkeiten und Arten des Einsatzes gezielter Berührungsinterventionen sind dabei vielfältig, wie die weiter unten genannten Beispiele zeigen werden. Gemeinsam ist all diesen Angeboten, dass über die Berührung verschiedene Beziehungsqualitäten erlebbar und im Wechselspiel von Erleben und Besprechen einer bewussten Reflexion zugänglich werden. Das Ziel der Berührungsangebote ist es, den Patient:innen neue (korrigierende) Erfahrungen und damit Empfindungen für sich selbst und in der Begegnung mit anderen zu ermöglichen (Schwarze). Exemplarisch sollen hier einige Möglichkeiten beschrieben und durch kurze Fallvignetten vertieft und belegt werden.

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Herr O, ein schwerst traumatisierter Patient, kratzt sich immer wieder selbst die Haut blutig. Seine offenen Wunden und seine Geschichte tragen dazu bei, dass andere Abstand halten. Er selbst gibt an, jeglicher Körperkontakt sei ihm unangenehm, gleichzeitig sehne er sich nach Halt. Er bezeichnet sich selbst in der Anamnese als heiße Kartoffel, die niemand halten könne. Im Verlauf der Therapie gibt es eine kurze Sequenz, in der ich seine Hand halte. In der letzten Stunde, als wir gemeinsam auf die Therapie zurückschauen, erwähnt er diese Szene: „Es war anstrengend, aber schön. Ich habe meine Hände gespürt und ich habe die Wärme Ihrer Hände gespürt. Und ich habe gespürt, dass diese Wärme echt ist, dass Sie echt sind. Danach konnte ich ihnen glauben, dass sie es gut mit mir meinen.“

Sich loslösen: Ebenso wichtig wie die Erfahrung des Haltes, der durch die oben beschriebenen Angebote erfahren werden kann, ist die Erfahrung sich aus diesem Halt zu lösen, in die Eigenständigkeit zu kommen. Durch das Wechselspiel, beispielsweise von Anlehnen und dem freien Stehen, können beide Aspekte in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden und die eigene Regulationsfähigkeit („ich entscheide, ob ich mich anlehne, oder eigenständig stehe“) gefördert werden. Eine weitere Möglichkeit ist das Erfahren einer haltgebenden Hand im Rücken, von der sich die Patientin selbst aktiv löst, indem sie weggeht, oder die Hand abschüttelt.

Leibliche Erfahrung der psychischen Abgrenzungsfähigkeit : Nicht jeder Halt ist haltgebend und unterstützend, sondern kann auch begrenzen, einengen und in der eigenen Entfaltung hemmen. Hier kann es hilfreich sein, die psychische Abgrenzungsfähigkeit durch leibliche Erfahrungen zu stärken. Einerseits fallen darunter Angebote, in denen die eigenen Körpergrenzen bewusst erfahren werden (z. B. Abstreifen mit einem Holzstab oder kräftiges Abstreifen der Körperumrisse), da das Begreifen der eigenen Körpergrenzen die Festigkeit und Elastizität der psychischen Grenze fördert (Pernstich 2008 ). Andererseits sind in diesem Zusammenhang auch Angebote zur direkten Interaktion hilfreich, wie in der folgenden Fallvignette beschrieben wird: : Nicht jeder Halt ist haltgebend und unterstützend, sondern kann auch begrenzen, einengen und in der eigenen Entfaltung hemmen. Hier kann es hilfreich sein, die psychische Abgrenzungsfähigkeit durch leibliche Erfahrungen zu stärken. Einerseits fallen darunter Angebote, in denen die eigenen Körpergrenzen bewusst erfahren werden (z. B. Abstreifen mit einem Holzstab oder kräftiges Abstreifen der Körperumrisse), da das Begreifen der eigenen Körpergrenzen die Festigkeit und Elastizität der psychischen Grenze fördert (Pernstich). Andererseits sind in diesem Zusammenhang auch Angebote zur direkten Interaktion hilfreich, wie in der folgenden Fallvignette beschrieben wird: Während dies im Einzelsetting immer in der Dyade mit der Therapeut:in als leiblich erfahrbares Gegenüber geschieht, ist es in der Gruppe auch möglich, eine Erfahrung in der Triade anzubieten, z. B. von zwei Menschen gehalten zu werden.

2023 ) fühlt sich immer wieder von anderen bevormundet, sie könne sich nicht abgrenzen, habe Angst von anderen verschlungen zu werden oder sich aufzulösen. Zu Beginn der Therapie fühlt sie sich auch von der Therapeutin bedrängt, es braucht viel sichernden Abstand, damit sie sich nicht „selbst verliert und im Gegenüber auflöst“. Angebote zur Erfahrung der eigenen Körpergrenzen wie oben beschrieben ermöglichen es ihr, Sicherheit im Kontakt zu gewinnen und der Therapeutin im Sessel ohne Verschmelzungsangst gegenüber zu sitzen. Selbst- und Fremdberührung zur Körperwahrnehmung : Die leibliche Erfahrung ist Grundlage der Entwicklung des Selbst. In der KBT nutzen wir die konzentrative Wahrnehmung des eigenen Körpers zur Förderung grundlegender Ich-Strukturen und struktureller Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion (siehe dazu Anders und Hochgerner 2024 ; Pernstich 2008 ) Dabei leiten wir die Patient:innen nicht nur an, dass sie ihren eigenen Körper „begreifen“, sondern unterstützen dieses Begreifen auch dadurch, dass wir ihnen in Angeboten mit unseren Händen ihre körperlichen Strukturen wie Füße, Hände, Schultern etc. „zeigen“. : Die leibliche Erfahrung ist Grundlage der Entwicklung des Selbst. In der KBT nutzen wir die konzentrative Wahrnehmung des eigenen Körpers zur Förderung grundlegender Ich-Strukturen und struktureller Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion (siehe dazu Anders und Hochgerner; Pernstich) Dabei leiten wir die Patient:innen nicht nur an, dass sie ihren eigenen Körper „begreifen“, sondern unterstützen dieses Begreifen auch dadurch, dass wir ihnen in Angeboten mit unseren Händen ihre körperlichen Strukturen wie Füße, Hände, Schultern etc. „zeigen“.

Berührung zur Förderung der Empathie: Durch Berührung wird die Fähigkeit zur Selbst-Objekt-Differenzierung gestärkt. Dabei erfahren wir in jeder zwischenmenschlichen Berührung gleichzeitig uns selbst und unsere Körpergrenze als auch die Person, die wir berühren (Fuchs 2023 ). Gleichzeitig wird durch die Erfahrung der Unterschiedlichkeit des anderen (z. B. in der Gruppe, wenn gegenseitig wie oben beschrieben Körperstrukturen mit den Händen begriffen werden) im Gegensatz zur eigenen Erfahrung die Mentalisierungsfähigkeit gefördert. Durch Berührung wird die Fähigkeit zur Selbst-Objekt-Differenzierung gestärkt. Dabei erfahren wir in jeder zwischenmenschlichen Berührung gleichzeitig uns selbst und unsere Körpergrenze als auch die Person, die wir berühren (Fuchs). Gleichzeitig wird durch die Erfahrung der Unterschiedlichkeit des anderen (z. B. in der Gruppe, wenn gegenseitig wie oben beschrieben Körperstrukturen mit den Händen begriffen werden) im Gegensatz zur eigenen Erfahrung die Mentalisierungsfähigkeit gefördert. Frau N (ausführlicher nachzulesen bei Stippler-Korp) fühlt sich immer wieder von anderen bevormundet, sie könne sich nicht abgrenzen, habe Angst von anderen verschlungen zu werden oder sich aufzulösen. Zu Beginn der Therapie fühlt sie sich auch von der Therapeutin bedrängt, es braucht viel sichernden Abstand, damit sie sich nicht „selbst verliert und im Gegenüber auflöst“. Angebote zur Erfahrung der eigenen Körpergrenzen wie oben beschrieben ermöglichen es ihr, Sicherheit im Kontakt zu gewinnen und der Therapeutin im Sessel ohne Verschmelzungsangst gegenüber zu sitzen.

Wahrnehmen von eigener Kraft und Handlungsfähigkeit: Eine weitere wichtige Funktion der Berührung in der KBT findet sich in Angeboten, bei denen es um die Erfahrung von Kraft und Widerstand sowie die Erfahrung von Vitalität geht (Schwarze 2016 ). Angebote hierzu sind beispielsweise sich gegenüberstehend mit den Handflächen aneinandergelegt gegenseitig wegzudrücken und wegzuschieben, die Kräfte zu messen ähnlich dem kindlichen Rangeln. Eine weitere wichtige Funktion der Berührung in der KBT findet sich in Angeboten, bei denen es um die Erfahrung von Kraft und Widerstand sowie die Erfahrung von Vitalität geht (Schwarze). Angebote hierzu sind beispielsweise sich gegenüberstehend mit den Handflächen aneinandergelegt gegenseitig wegzudrücken und wegzuschieben, die Kräfte zu messen ähnlich dem kindlichen Rangeln. In der Gruppe werden die Patient:innen angeleitet sich im ersten Schritt mit einem Ball an die Wand zu stellen und ihren Rücken mit dem Ball an der Wand abzurollen und so ihren eigenen Rücken durch den Ball zu spüren. Anschließend berichten sie über das Erlebte. Frau K erzählt, dass sie das Abrollen mit dem Ball als sehr wohltuend erlebt habe. Frau Y, die das Abrollen als schmerzhaft erlebte, ist davon sehr überrascht, und verwundert, dass Frau Ks Erleben so anders als das ihre war. Bereits an dieser Stelle gibt es die Erfahrung von Unterschiedlichkeit – das eigene Erleben kann anders sein, als das der anderen. Anschließend werden die Patient:innen eingeladen, sich gegenseitig mit einem Ball den Rücken abzurollen. Im Austausch dazu wird nochmals deutlicher, dass sich das gemeinsam Erlebte unterscheiden kann.

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Anbindung an die Gegenwart und an die Realität: Angebote mit Berührung, sei es Eigenberührung oder Berührungserfahrung mit jemand anderem, mit einem Gegenstand als Intermediärobjekt (z. B. mit einem Ball durch jemand anderen abgerollt werden) oder direkt, ist immer Erfahrung im Hier und Jetzt. Sosehr einerseits die Gefahr besteht, dass die Berührung als Trigger Intrusionen und Flashbacks auslösen kann, liegt darin andererseits auch die wertvolle Möglichkeit der Anbindung an die aktuelle Erfahrung: „Was nehmen Sie jetzt wahr?“ Thomas Fuchs ( 2023 ) hält dazu fest: „Realitätserleben entsteht also durch Widerstand, Hemmung unserer Wirkung durch Gegenwirkung, und an dieser Erfahrung ist der Tastsinn primär beteiligt. Erst Druck und Widerstand erlauben uns, die Dinge in ihrer konkreten Materialität zu spüren, ihre Undurchdringlichkeit buchstäblich zu begreifen“ (S. 159). Angebote mit Berührung, sei es Eigenberührung oder Berührungserfahrung mit jemand anderem, mit einem Gegenstand als Intermediärobjekt (z. B. mit einem Ball durch jemand anderen abgerollt werden) oder direkt, ist immer Erfahrung im Hier und Jetzt. Sosehr einerseits die Gefahr besteht, dass die Berührung als Trigger Intrusionen und Flashbacks auslösen kann, liegt darin andererseits auch die wertvolle Möglichkeit der Anbindung an die aktuelle Erfahrung: „Was nehmen Sie jetzt wahr?“ Thomas Fuchs () hält dazu fest:(S. 159). Nachdem Frau N, die bereits weiter oben erwähnt wurde, genug Sicherheit im Kontakt erlangt hatte, wurden auch Interaktionsangebote möglich. Im Verlauf der Therapie gab es mehrere aufeinanderfolgende Stunden, in denen die Patientin auf verschiedene Art und Weisen ausprobierte, sich körperlich von der Therapeutin abzugrenzen, diese zum Beispiel im Stehen wegzuschieben um sich selbst mehr Platz zu verschaffen. Mit der zunehmenden Sicherheit der Patientin, dass sie sich gegen die Therapeutin zur Wehr setzen konnte und der Erfahrung ihrer eigenen Kraft, gelang es ihr auch im Alltag öfter, ihrer immer wieder übergriffigen Mutter gegenüber besser (verbal) Grenzen zu setzen.

„Berührung ist Kommunikation und braucht Kommunikation“ (Pernstich 2008 , S. 50). Es ist unbedingt notwendig, die Berührung verbal zu begleiten , um zu verstehen, wie die andere Person „Berührung erlebt, wie sie reagiert, welche Bedeutung sie der Berührung zuschreibt“ (ebenda, S. 51). Dieses Sprechen beginnt bereits vor der eigentlichen Berührung. Es braucht eine Ankündigung dessen, was passieren wird, damit die Menschen sich darauf einstellen können und diesen Vorschlag (dieses Angebot) in sich wirken lassen können, um zu entscheiden, ob sie dazu bereit sind oder nicht bzw. welche Modifikation ggf. notwendig ist. Neben dem Ankündigen der Berührung ist es ebenso wichtig, das Ende der Berührung anzukündigen, den Abschluss zu markieren (Stippler-Korp 2023 ). Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Berührung nicht an sich eine bestimmte Funktion erfüllt, beispielsweise ist nicht jede Berührung immer haltgebend oder nährend oder beruhigend.(Pernstich, S. 50). Es ist unbedingt notwendig, die, um zu verstehen, wie die andere Person(ebenda, S. 51). Dieses Sprechen beginnt bereits vor der eigentlichen Berührung. Es braucht eine Ankündigung dessen, was passieren wird, damit die Menschen sich darauf einstellen können und diesen Vorschlag (dieses Angebot) in sich wirken lassen können, um zu entscheiden, ob sie dazu bereit sind oder nicht bzw. welche Modifikation ggf. notwendig ist. Neben dem Ankündigen der Berührung ist es ebenso wichtig, das Ende der Berührung anzukündigen, den Abschluss zu markieren (Stippler-Korp).

körperliche Resonanz eine wichtige Rolle. Berührung ist immer ein Beziehungsangebot. „Interessant ist, daß [sic!] in dem Augenblick, in dem ich dir die Hand gebe oder deine Hand nehme, du auch die meine hast; ich nehme also nicht nur dich wahr, sondern ich nehme in dem Augenblick auch mich wahr. Ich nehme wahr, ob deine Hand warm oder kalt ist, und ich nehme auch wahr, ob meine Hand warm oder kalt ist, ob ich zögere, ob ich sie dir gern gebe, ob ich mich scheue und ein bißchen [sic!] befangen bin“ (Goldberg 1995 , S. 56). Berührung ist ein wechselseitiges affektives Erleben, eingebettet in die Beziehung. Im Moment der Berührung sind wir in einem körperlichen Dialog. Da über Berührung nachweislich Emotionen kommuniziert werden (Hertenstein et al. 2009 ), ist spürbar, ob unser Gegenüber uns wohlwollend, gleichgültig, innerlich abwesend oder sogar widerwillig und ablehnend berührt. Neben der verbalen Abstimmung spielt auch die eigeneeine wichtige Rolle. Berührung ist immer ein Beziehungsangebot.[sic!][sic!](Goldberg, S. 56). Berührung ist ein wechselseitiges affektives Erleben, eingebettet in die Beziehung. Im Moment der Berührung sind wir in einem körperlichen Dialog. Da über Berührung nachweislich Emotionen kommuniziert werden (Hertenstein et al.), ist spürbar, ob unser Gegenüber uns wohlwollend, gleichgültig, innerlich abwesend oder sogar widerwillig und ablehnend berührt.

Intention der Berührung zu reflektieren. Die Berührung darf nicht narzisstische Bedürfnisse der Therapeut:innen befriedigen oder aus dem Wunsch heraus entstehen, ‚nett und verständnisvoll‘ sein zu wollen. Gerade in diesem Fall gilt es zu reflektieren, ob eine tröstende Berührung hilfreich im Sinne der Therapie ist, oder ob es vielleicht sinnvoller ist, gemeinsam die schwierigen Affekte im Raum auszuhalten, ohne zu schnell ‚darüber hinwegzutrösten‘ – Es „bedarf der Verantwortung, damit die Berührung taktvoll ist und Kontakt erhalten und gefördert werden kann.“ (Pernstich 2008 , S. 51). Vor dem Hintergrund dieses Beziehungsaspekts ist es wichtig festzuhalten, dass es selbstverständlich nicht darum geht, dass Therapeut:innen selbst ein Interesse an der Berührung haben. Darum ist es wichtig, stets diezu reflektieren. Die Berührung darf nicht narzisstische Bedürfnisse der Therapeut:innen befriedigen oder aus dem Wunsch heraus entstehen, ‚nett und verständnisvoll‘ sein zu wollen. Gerade in diesem Fall gilt es zu reflektieren, ob eine tröstende Berührung hilfreich im Sinne der Therapie ist, oder ob es vielleicht sinnvoller ist, gemeinsam die schwierigen Affekte im Raum auszuhalten, ohne zu schnell ‚darüber hinwegzutrösten‘ – Es(Pernstich, S. 51).

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