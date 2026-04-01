Häufig fehlinterpretiert Bei unklaren GI-Symptomen auch an die Nebennieren denken! 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Schweizer Gastroenterologie | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem HCC: Optimale Balance zwischen Lebensqualität und Überleben Metadaten Titel Häufig fehlinterpretiert Bei unklaren GI-Symptomen auch an die Nebennieren denken! Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Schweizer Gastroenterologie / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 2662-7140 Elektronische ISSN: 2662-7159 DOI https://doi.org/10.1007/s43472-026-00194-z