Behandlungsempfehlungen vs. Real-Life: Therapie der rheumatoiden Arthritis in Österreich

Zurück zum Zitat Sepriano A, Kerschbaumer A, Smolen JS et al (2020) Safety of synthetic and biological DMARDs: a systematic literature review informing the 2019 update of the EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 79:760–770. https://​doi.​org/​10.​1136/​annrheumdis-2019-216653 CrossRefPubMed