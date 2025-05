Behandlung komplexer posttraumatischer Belastungsstörung und dissoziativer Störungen in der Tagesklinik für Traumafolgestörungen im Krankenhaus der Elisabethinen Graz (Österreich)

Der vorliegende Artikel beschreibt den Behandlungsansatz in der Tagesklinik für Traumafolgestörungen im Krankenhaus der Elisabethinen und gibt einen differenzierten Einblick in die Praxis als Anregung für weitere Forschungsfragen. Einleitend wird die Klassifikation und Definition von Traumafolgestörungen kurz zusammengefasst. Es folgt eine Darstellung der Ziele und Angebote der Tagesklinik. Der Behandlungsansatz der Tagesklinik basiert auf der klassischen Traumabehandlung entlang der drei Phasen Stabilisierung – Konfrontation – Integration und auf der Theorie der strukturellen Dissoziation. Diese Theorie der strukturellen Dissoziation wird im zweiten Teil des Artikels erläutert. Bei Patient:innen mit posttraumatischer Belastungsstörung, komplexer posttraumatischer Belastungsstörung oder dissoziativen Störungen ist die therapeutische Arbeit mit dissoziierten Persönlichkeitszuständen 1 und Phobien zentral, wie im dritten Teil gezeigt wird. Im abschließenden vierten Teil wird ein Zwischenresümee aus den bisherigen Erfahrungen des klinischen Alltags in der Tagesklinik gezogen.

Teil 1 Einleitung

Klassifikation und Definition Traumatische Ereignisse können vielfältige psychische und somatische Reaktionen auslösen, die in der Fachliteratur als Traumafolgestörungen bezeichnet werden. Eine dieser Störungen ist die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), die sich durch Symptome wie Intrusionen, Vermeidungsverhalten und Hyperarousal äußert. Im Jahr 2019 verabschiedete die WHO mit dem ICD-11 (International Classification of Diseases 11th Revision) eine Reihe signifikanter Modifikationen im Bereich der Traumafolgestörungen, was in der Behandlung von Trauma und Dissoziation zu substanziellen Verbesserungen führte: Das Kapitel „Spezifisch belastungsbezogene Störungen (Kap. 6B4)" wurde neu eingeführt. Neben der etablierten Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) wurden die komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (kPTBS) und die anhaltende Trauerstörung als eigenständige Störungsbilder ergänzt. Anzeige 2025 ). Darüber hinaus weisen die Patient:innen häufig dissoziative Symptome und ein breites Spektrum an Komorbiditäten und Störungen wie Depressionen, Ängste, Substanzabhängigkeiten und somatoforme Störungen sowie chronische Suizidalität oder selbstverletzendes Verhalten auf (Sack et al. 2022 ). In der wissenschaftlichen Literatur werden lang andauernde und wiederholte Ereignisse, wie häusliche Gewalt, schwere emotionale Vernachlässigung sowie wiederholter sexueller, emotionaler und/oder körperlicher Missbrauch von Kindern, als Auslöser für kPTBS genannt (vgl. Gysi 2025 ; Sack et al. 2022 ; Steele et al. 2021 ).

Tagesklinik für Traumafolgestörungen Im September 2023 wurde die störungsspezifisch ausgerichtete Tagesklinik im Krankenhaus der Elisabethinen eröffnet. Gegenwärtig werden in der Tagesklinik Frauen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren behandelt, die entweder an einer Traumafolgestörung nach ICD-11 (PTBS, kPTBS, verlängerte Trauerreaktionen) oder an einer traumabedingten dissoziativen Störung (somatoforme dissoziative Störung, Depersonalisations- und Derealisationsstörung) leiden. Darüber hinaus werden auch Patientinnen mit einer Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) oder einer partiellen Dissoziativen Identitätsstörung (pDIS) behandelt, sowie mit anderen psychiatrischen Störungsbildern, die zeitlich in Zusammenhang mit potenziell traumatisierenden Erfahrungen stehen, jedoch die Kriterien der spezifisch stressassoziierten Störungen nicht erfüllen. Von der Aufnahme sind Personen mit akuter Eigen- oder Fremdgefährdung, primärer Suchterkrankung mit fehlender Abstinenzfähigkeit, schwerer Persönlichkeitsstörung, akuter Psychose, schwerer somatischer Erkrankung sowie Personen mit schwerer kognitiver Einschränkung ausgeschlossen. Derzeit (März 2025) sind sechs Plätze verfügbar, wobei langfristig eine Aufstockung auf acht Plätze vorgesehen ist. Die Dauer des Aufenthalts beträgt für Patient:innen sechs bis acht Wochen, an denen sie jeweils sechs bis acht Stunden an fünf Tagen pro Woche anwesend sind. Im Anschluss an den stationären Aufenthalt werden ambulante Nachsorgegespräche angeboten. Es werden aktuell nur Frauen in die Tagesklinik aufgenommen, da derzeit räumliche, personelle und organisatorische Ressourcen nicht ausreichen, um Traumatisierungsprozesse im Kontext von Machtunterschieden und in der Komplexität der Interaktion in Geschlechterverhältnissen adäquat bearbeiten zu können.