Behandlung akuter und chronischer Schmerzen in der Traumatologie und Orthopädie

Grundsätze zur Schmerzdiagnostik gelten auch für die moderne Schmerztherapie orthopädisch und traumabedingter Schmerzen. Auch sie orientiert sich an Schmerzmechanismus und Schmerzart, berücksichtigt die Individualität der Betroffenen.

Für eine wirksame perioperative Schmerztherapie ist es wichtig, Patient:innen schon vor und bis zur Operation möglichst schmerzarm zu halten, weil dies das postoperative Outcome nachweislich signifikant verbessert [].

Ein Akutschmerzdienst (oder eine entsprechende organisatorische Einheit) soll in jeder Klinik mit operativer Einheit zur Verbesserung der Akutschmerztherapie und Reduktion von Komplikationen vorgehalten werden.

Verantwortlich für das Therapieprogramm und -management ist ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen, Physio- und Ergotherapeut:innen, Pflegekräften und wahlweise andere erforderliche Berufsgruppen. Der Therapieerfolg ist mittels Evaluierung und regelmäßiger Reevaluation des Therapiefortschrittes sowie einer Abklärung, ob die:der Patient:in als Responder auf die gewählte Medikation/Therapieform anspricht, regelmäßig zu überprüfen. Bei schmerzbedingten Beeinträchtigungen, die die tolerierbare Schwelle der:des Patient:in übersteigt oder notwendige Maßnahmen, wie z. B. Physiotherapie oder Mobilisierung, beeinträchtigt, soll unter Beachtung möglicher Nebenwirkungen unverzüglich eine Anpassung der Schmerztherapie erfolgen.

Besonders wichtig bei der Behandlung chronischer Schmerzen am Bewegungs- und Stützapparat sind die Edukation und eine gemeinsam mit den Patient:innen getroffene Vereinbarung über Therapieziele. Eine IMST umfasst edukative, somatische, psychotherapeutische, soziale und berufsbezogene Therapieanteile:

Stärkung von eigenen Ressourcen im Umgang mit Schmerz und Beeinträchtigung sowie Verbesserung akkommodativer Bewältigungsstrategien

Eine IMST wird an jede:n Patient:in individuell angepasst, berücksichtigt neben pathophysiologischen auch psychosoziale Aspekte und integriert, zusätzlich zur medikamentösen Therapie, nichtmedikamentöse und invasive Therapieelemente in das Behandlungskonzept [].

Neben einer verstärkten Ausrichtung einer adäquaten Schmerzbehandlung am Mechanismen-orientierten Modell spricht die Evidenz klar für deren Einbettung in das Gesamtkonzept einer interdisziplinären, multimodalen Schmerztherapie (IMST) [].

5.2 5.2 Medikamentöse Therapieansätze

Akute Schmerzen sprechen in der Regel sehr gut auf Analgetika an. Sie sind die Domäne der Nichtopioidanalgetika (NOPA), in erster Linie der Cyclooxygenasehemmer (COX-Hemmer). Leider liegen nicht selten Begleiterkrankungen der Patient:innen vor, die den Einsatz von COX-Hemmern aufgrund ihres hohen Nebenwirkungspotenzials nicht erlauben.

Neben den NOPA werden auch Muskelrelaxantien (Antispasmodika und Antispastika), Antikonvulsiva und Antidepressiva, topische Analgetika und Opioide zur medikamentösen Schmerztherapie eingesetzt.

In der Praxis werden Analgetika häufig falsch verordnet. Die Medikamente bleiben in diesen Fällen weitgehend wirkungslos, Patient:innen leiden dennoch an den damit assoziierten Nebenwirkungen. Ein nach wie vor weitverbreitetes Beispiel dafür ist der unkritische Einsatz von NSAR gegen neuropathische Schmerzen.

Manchmal ist auch die Kombination mehrerer Substanzen mit unterschiedlichen analgetischen Wirkungen sinnvoll. So gibt es aktuell kein zugelassenes Analgetikum, das nozizeptive und neuropathische Schmerzkomponenten gleichermaßen behandeln kann. Bei neuropathischen Schmerzen etwa können bestimmte Antidepressiva, Antikonvulsiva, Opioide, aber auch lokale Therapieformen gemeinsam zur Anwendung kommen.

36 ]. In jedem Fall ist eine individuelle Auswahl der Medikation unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen, Begleitmedikation, Unverträglichkeiten bzw. Vorerfahrungen der Patient:innen zu treffen und das Auftreten von Nebenwirkungen und des klinischen Effekts in regelmäßigen Intervallen zu überprüfen [].

Bei chronischen Schmerzen werden ebenfalls NOPA (vorwiegend bei Vorliegen einer nozizeptiven Komponente) sowie Co-Analgetika (bei Vorliegen einer neuropathischen Komponente), Opioide, Muskelrelaxantien und Kortikosteroide eingesetzt. Wenn diese Substanzen nicht wirken, können „Reservemedikamente“ versucht werden: Cannabinoide, Esketamin oder Lokalanästhetika. Je nach Erkrankung und Schmerzmechanismus können zusätzlich spezifische Substanzen verabreicht werden, unter anderem Capsaicin, Ambroxol, Botulinum Toxin A, Bisphosphonate etc. Auch bei chronischen Schmerzen können Analgetikakombinationen sinnvoll sein, etwa wenn ein einziges Schmerzmittel nicht ausreicht, um chronische Schmerzen wirksam zu lindern und hohe Einzeldosen oft schlecht vertragen werden.

5.2.1 5.2.1 Nichtopioid-Analgetika (NOPA) 36 ‐ 39 ]. Diese untersuchte die Effektivität oraler NOPA bei akuten postoperativen Schmerzen und umfasst 39 Cochrane Reviews mit 41 Analysen und 50.000 eingeschlossenen Patient:innen. Insgesamt zeigt sich eine Wirksamkeit von NOPA gegenüber Placebo mit zum Teil sehr guter, zum Teil moderater Effektivität. In vielen Fällen kann mit einem NOPA-Einsatz auch die Dosis von Opioiden, wenn diese zusätzlich notwendig sind, reduziert werden. Nichtopioid-Analgetika sollen zur Analgesie im Rahmen eines balancierten Analgesieregimes verabreicht werden. Die Empfehlung basiert auf einer Vielzahl von Cochrane-Analysen, die sich mit dem Effekt einzelner NOPA beschäftigt haben, und einer Cochrane-Metaanalyse []. Diese untersuchte die Effektivität oraler NOPA bei akuten postoperativen Schmerzen und umfasst 39 Cochrane Reviews mit 41 Analysen und 50.000 eingeschlossenen Patient:innen. Insgesamt zeigt sich eine Wirksamkeit von NOPA gegenüber Placebo mit zum Teil sehr guter, zum Teil moderater Effektivität. In vielen Fällen kann mit einem NOPA-Einsatz auch die Dosis von Opioiden, wenn diese zusätzlich notwendig sind, reduziert werden. 5.2.1.1 COX-Hemmer. 2 Salicylate Acetylsalicylsäure, Diflunisal Arylessigsäuren Diclofenac, Ketorolac, Indomethacin Arylpropionsäuren Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen Oxicame Piroxicam, Meloxicam Anthralinsäuren Mefenaminsäure Cox-2-selektive NSAR Celecoxib, Parecoxib, Valdecoxib, Etoricoxib First-Line-Medikamente innerhalb der Gruppe der NOPA zur Therapie akuter Schmerzen sind die COX-Hemmer. Dazu zählen die nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR, oft auch als NSAID für Non Steroidal Antiinflammatory Drugs bezeichnet) sowie die spezifischen COX-2-Hemmer (Coxibe). Einen Überblick über die einzelnen Substanzen liefert Tab. 40 , 41 ]. Unterschieden wird zwischen zwei Isoformen: COX‑1 und COX‑2 [ 42 ‐ 45 ]. Der analgetische, antipyretische und antiphlogistische Effekt der COX-Hemmer beruht auf der Beeinflussung der Prostaglandin- und Leukotriensynthese im peripheren Gewebe wie auch im ZNS durch Hemmung der Cyclooxygenase []. Unterschieden wird zwischen zwei Isoformen: COX‑1 und COX‑2 []. COX‑1 schützt die Magenschleimhaut, reguliert die Nierendurchblutung und induziert eine Plättchenaggregation über Produktion von Thromboxan in Thrombozyten. COX‑2 wird im Rahmen einer Verletzung oder Entzündung durch einige Zytokine, Mitogene und Endotoxin induziert. COX-2-Inhibition bedeutet somit entzündungshemmende und analgetische Wirkung. Coxibe weisen ein geringeres gastrointestinales Risiko auf. COX‑2 kann die Freisetzung von Renin und die Bildung von Angiotensin II steigern, was den Blutdruck erhöht und auch zu einer Nierenschädigung führen kann. Durch die Hemmung der COX‑2 wird die PGI2-Produktion (Prostacyclin) reduziert, die sonst für eine Vasodilatation sorgt. Daher kommt es zur Vasokonstriktion. Durch die weniger ausgeprägte Unterdrückung der Thromboxan(TXA-2)-Synthese (COX-1-abhängig) kommt es zur vermehrten Thrombozytenaggregation. Zusammen mit der Vasokonstriktion führt das zum Überwiegen der prothrombotischen Faktoren und dadurch zu einer höheren Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse. Andere Faktoren, die zur kardiovaskulären Toxizität der COX-2-Hemmer beitragen, sind die Beschleunigung der Atherogenese, eine Erhöhung oder Destabilisierung des Blutdrucks sowie das Risiko des Herzversagens. 3 46 ]). COX-1-präferentiell (10×) Indomethacin, Ibuprofen, Naproxen, Piroxicam, Lornoxicam, Acetylsalicylsäure (ASS) COX-2-präferentiell (2–10×) Meloxicam, Diclofenac, Parkemed, Celecoxib COX-2-selektiv (80–100×) Parecoxib, Etoricoxib Die einzelnen Substanzen weisen eine unterschiedlich stark ausgeprägte COX-1- und COX-2-Hemmung auf, wodurch sich ihre Nebenwirkungsprofile zum Teil deutlich unterscheiden (Tab.; []). Diclofenac hat eine vergleichsweise starke COX-2-Hemmung und dadurch auch eine stärkere Hemmung des antiaggregatorisch und somit vasoprotektiv wirkenden Prostazyklin, was zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko führen kann. Bei Naproxen hingegen ist die COX-1-Hemmung stärker und somit auch das Risiko für gastrointestinale Ereignisse. Dafür ist das Sicherheitsprofil hinsichtlich des kardiovaskulären Risikos gegenüber anderen NSAR-Substanzen vorteilhaft [ 47 , 48 ]. hat eine vergleichsweise starke COX-2-Hemmung und dadurch auch eine stärkere Hemmung des antiaggregatorisch und somit vasoprotektiv wirkenden Prostazyklin, was zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko führen kann. Bei Naproxen hingegen ist die COX-1-Hemmung stärker und somit auch das Risiko für gastrointestinale Ereignisse. Dafür ist das Sicherheitsprofil hinsichtlich des kardiovaskulären Risikos gegenüber anderen NSAR-Substanzen vorteilhaft []. Hauptindikation für NSAR bzw. Coxibe sind Schmerzen im Bewegungsapparat, posttraumatische und postoperative Schmerzen, entzündliche Erkrankungen. Kontraindikationen für NSAR bzw. Coxibe sind Allergien, anamnestisch bekannte asthmatische Anfälle sowie das letzte Trimenon der Schwangerschaft. Weitere Kontraindikationen und Warnhinweise sind in Tab. 4 NSAR Coxibe Gastrointestinales System Aktive peptische Ulzera und Blutungen STOPP! STOPP! NSAR-bedingte GI-Blutungen oder Perforation in der Anamnese STOPP! Vorsicht! Rezidivierende peptische Ulzera und Blutungen in der Anamnese STOPP! Vorsicht! Entzündliche Darmerkrankungen STOPP! Vorsicht! Kardiovaskuläres System Herzinsuffizienz NYHA III-IV STOPP! STOPP! Herzinsuffizienz NYHA II Vorsicht! STOPP! KHK, pAVK und/oder zerebrovaskuläre Erkrankung Vorsicht! STOPP! Hypertonie* und/oder Herzinsuffizienz in der Anamnese Vorsicht! Vorsicht! Niere Glomeruläre Filtrationsrate unter 30 ml/min STOPP! STOPP! Vorbestehende Nierenbelastung Diuretika, ACE- und AT1-Blocker STOPP! Vorsicht! Hypertonie* und Diabetes Vorsicht! Vorsicht! für NSAR bzw. Coxibe sind Allergien, anamnestisch bekannte asthmatische Anfälle sowie das letzte Trimenon der Schwangerschaft. Weitere Kontraindikationen und Warnhinweise sind in Tab.aufgelistet. Nebenwirkungen : Abhängig von der Substanz variiert das Ausmaß der NSAR-bedingten Nebenwirkungen im GI-Trakt. Das Nebenwirkungsrisiko sinkt mit der Plasmahalbwertszeit. 49 , 50 ]. Nichtsteroidale Antirheumatika können sich negativ auf die Knochenbruchheilung auswirken []. Therapeutisch notwendige hohe NSAR-Dosierung

Lange Behandlungsdauer

Alter ≥ 65 Jahre

Gleichzeitige Gabe von Antikoagulanzien, Thrombozytenaggregationshemmern, niedrig dosiertem ASS, Kortikosteroiden, SSRI

Helicobacter-pylori -Infektion in der Anamnese

Ulcus mit oder ohne Komplikation in der Anamnese Für bestimmte Patient:innengruppen wird aufgrund der erhöhten gastrointestinalen Nebenwirkungen unter NSAR-Therapie eine Protonenpumpenhemmer(PPI)-Prophylaxe empfohlen: 46 ]. Protonenpumpenhemmer schützen jedoch nur die Mukosa im gastroduodenalen Bereich, nicht jene im Dünn- oder Dickdarm, wo NSAR ebenfalls eine endotheliale Schädigung verursachen können []. Nichtsteroidale Antirheumatika bzw. Coxibe können zu einer Erhöhung der Leberwerte und bei Vorerkrankungen auch zu einer Leberschädigung führen. Bei schweren Funktionsstörungen der Leber sollten Dosierung und Behandlungsdauer angepasst oder die Behandlung eingestellt werden, da es durch den mangelnden Abbau zur Überdosierung kommen kann. 5 NSAR + SSRI, orale Antikoagulantien, ASS, Glukokortikoide Erhöhtes GI-Blutungsrisiko ACE-Hemmer Gefahr des akuten Nierenversagens ACE-Hemmer/Sartane, Diuretika Absolutes Risiko für das Auftreten eines akuten Nierenversagens um etwa ein Drittel erhöht („Tripple Whammy“) ACE-Hemmer, Betablocker, Diuretika, Sartane Verminderte blutdrucksenkende Wirkung ACE-Hemmer, Sartane, Aliskrein, Betablocker, Spironolacton … Hyperkalämie Antidepressiva, Diuretika, Antikonvulsiva, … Verstärkte Hyponatriämie über SIADH Chinolone + Anticholinergika Erhöhte Neurotoxizität Diuretika Ödembildung durch Wirkverlust Nichtsteroidale Antirheumatika und Coxibe dürfen aufgrund des bekannten renalen, kardiovaskulären und gastrointestinalen Nebenwirkungsprofils nur in der geringsten effektiven Dosis für die kürzestmögliche Zeit verordnet werden. Eine Überwachung des Blutdrucks wird unter der Einnahme empfohlen. Ein Aspekt, der bei der Therapie mit NSAR oder Coxiben ebenfalls beachtet werden muss, sind – vor allem bei Multimorbidität bzw. Polymedikation – Interaktionspotenziale mit anderen Medikamenten, zusammengefasst in Tab. 5.2.1.2 Paracetamol. 51 ‐ 53 ]. Eine hohe Dosierung bei längerer Einnahme führt zudem zu einem gesteigerten Risiko von Magen‑, Darm- und Nierenerkrankungen [ 54 ]. Vorteilhaft ist die fehlende Hemmung der Thrombozytenaggregation. Der vorwiegend zentrale Wirkungsmechanismus erklärt die geringe entzündungshemmende Wirkung von Paracetamol. Wegen der peripheren selektiven COX‑2 Hemmung erhöht eine prolongierte Paracetamoleinnahme das kardiovaskuläre Risiko []. Eine hohe Dosierung bei längerer Einnahme führt zudem zu einem gesteigerten Risiko von Magen‑, Darm- und Nierenerkrankungen []. Vorteilhaft ist die fehlende Hemmung der Thrombozytenaggregation. Hauptindikationen von Paracetamol sind Schmerzen im Bewegungsapparat, posttraumatische und postoperative Schmerzen, Kopfschmerzen. Kontraindikationen von Paracetamol sind neben Allergien eine schwere Leberinsuffizienz [ 46 ]. von Paracetamol sind neben Allergien eine schwere Leberinsuffizienz []. 54 ]. In den niederländischen Empfehlungen wird Paracetamol als sicheres Arzneimittel bei Leberzirrhose eingestuft, das bei Child-Pugh A, B und C ohne Dosisreduktion verabreicht werden kann. Nur bei Patient:innen mit Zirrhose und Risikofaktoren für Hepatotoxizität (z. B. Unterernährung oder Alkoholkonsum) wird eine reduzierte Dosis von max. 2 g/Tag empfohlen. Demgegenüber sollte aus Sicht der an diesem Positionspapier beteiligten Expert:innen bei allen Patient:innen mit Leberzirrhose im Stadium Child-Pugh C eine max. Tagesdosis von 2 g Paracetamol nicht überschritten werden! Bei versehentlicher Paracetamolüberdosierung oder regelmäßiger Einnahme in hoher Dosis (> 4 g/Tag) muss mit hepatotoxischen Nebenwirkungen gerechnet werden, die potenziell letal sein können []. In den niederländischen Empfehlungen wird Paracetamol als sicheres Arzneimittel bei Leberzirrhose eingestuft, das bei Child-Pugh A, B und C ohne Dosisreduktion verabreicht werden kann. Nur bei Patient:innen mit Zirrhose und Risikofaktoren für Hepatotoxizität (z. B. Unterernährung oder Alkoholkonsum) wird eine reduzierte Dosis von max. 2 g/Tag empfohlen. Paracetamol ist bei Niereninsuffizienz bedenkenlos anwendbar (keine Nephrotoxizität, keine renale Elimination). Eine geringfügige Entfernung durch Hämodialyse ist mit einhergehender leichter Wirkungsabnahme möglich. Eine Steigerung des Dosierungsintervalls auf 8 bis 12 h ist empfohlen. 55 ]. Die Tageshöchstdosis von 4 g (Geriatrie 2 g) darf nicht überschritten werden. Auch das Mortalitätsrisiko ist bei langfristiger Einnahme hoher Dosierungen erhöht. Es wird von Fällen berichtet, wo Patient:innen mit schweren Erkrankungen, wie schwerer Nierenfunktionsstörung und Sepsis, oder Patient:innen mit Mangelernährung oder anderen Ursachen für Glutathionmangel (z. B. chronischer Alkoholismus), die mit einer therapeutischen Dosis von Paracetamol über einen längeren Zeitraum oder mit einer Kombination von Paracetamol und Flucloxacillin behandelt wurden, aufgrund einer Pyroglutaminsäureazidose HAGMA entwickelten []. Die Tageshöchstdosis von 4 g (Geriatrie 2 g) darf nicht überschritten werden. Auch das Mortalitätsrisiko ist bei langfristiger Einnahme hoher Dosierungen erhöht. 6 Substanz Wechselwirkung mit Effekt Empfehlung Paracetamol Carbamazepin, Phenytoin, Rifampicin, Isoniazid (INH), Zidovudin (CYP2E1/CYP3A4 Induktoren) Erhöhung der Lebertoxizität; erhöhtes Risiko für Leberzellnekrosen – Alkohol NSAR, Cumarin Erhöhte Blutungsneigung – Antiemetika, 5‑HT3-Antagonisten (Granisetron, Ondansetron, Tropisetron) Ev. Hemmung der analgetischen Wirkung – Vitamin K-Antagonisten Verstärkung der antikoagulatorischen Wirkung Überwachung des INR, ggf. Dosisanpassung Probenecid Reduzierung der Paracetamol-Clearance Verringerung der Paracetamoldosis Zidovudin Verstärkte Neigung zur Ausbildung einer Neutropenie – Flucloxacillin Erhöhtes Risiko einer metabolischen Azidose – – Checkpoint-Inhibitoren Abschwächung der Wirkung von Immuntherapeutika Paracetamol vermeiden Zu häufigen Arzneimittelinteraktionen siehe Tab. intravenös verabreichtem Paracetamol zeigt eine perioperative analgetische Wirksamkeit der Substanz [ 38 ]. Von allen behandelten Patient:innen berichteten 36 % über eine Schmerzlinderung von mindestens 50 % über vier Stunden im Vergleich zu 16 % der Patient:innen, die Placebo erhielten (NNTB = 5, 95 %-Konfidenzintervall (CI) 3,7 bis 5,6, hohe Evidenz). Dieser Anteil war noch geringer, wenn im Zeitintervall bis 6 h nach Paracetamolgabe die Effektivität ermittelt wurde, was sich in einer noch höheren NNTB von 6 widerspiegelt (4,6 bis 7,1, Evidenz von moderater Qualität). Damit erfahren 2 von 10 behandelten Patient:innen eine gute perioperative Schmerzlinderung. Darüber hinaus (sekundärer Endpunkt) benötigten Teilnehmer:innen, die intravenös Paracetamol erhielten, 26 % weniger Opioid über vier Stunden und 16 % weniger Opioid über vier bis sechs Stunden (Evidenz von mittlerer Qualität) als diejenigen, die Placebo erhielten. Dies führte jedoch nicht zu einer klinisch bedeutsamen Reduktion von opioidinduzierten Nebenwirkungen. Insgesamt fassen die Autor:innen ihre Ergebnisse so zusammen, dass intravenös verabreichtes Paracetamol eine überlegene Analgesie gegenüber Placebo zeigen, jedoch gegenüber anderen Analgetika wie NSAR nicht überlegen waren. Bei alleiniger Anwendung ist es unwahrscheinlich, dass diese Substanz eine ausreichende Analgesie nach Operationen bietet, die mäßige bis starke Schmerzen verursachen. Sie reduziert zwar den Opioidkonsum, aber diese Reduzierung scheint nicht ausreichend zu sein, um opioidinduzierte unerwünschte Wirkungen zu vermindern. Intravenös verabreichtes Paracetamol bietet einen Vorteil gegenüber oralem Paracetamol aufgrund des schnelleren Wirkungseintritts und deshalb, weil viele Patient:innen orale Medikamente postoperativ nicht vertragen, allerdings ist die Dauer der Wirkung beschränkt. Eine Metaanalyse zuzeigt eine perioperative analgetische Wirksamkeit der Substanz []. Von allen behandelten Patient:innen berichteten 36 % über eine Schmerzlinderung von mindestens 50 % über vier Stunden im Vergleich zu 16 % der Patient:innen, die Placebo erhielten (NNTB = 5, 95 %-Konfidenzintervall (CI) 3,7 bis 5,6, hohe Evidenz). Dieser Anteil war noch geringer, wenn im Zeitintervall bis 6 h nach Paracetamolgabe die Effektivität ermittelt wurde, was sich in einer noch höheren NNTB von 6 widerspiegelt (4,6 bis 7,1, Evidenz von moderater Qualität). Damit erfahren 2 von 10 behandelten Patient:innen eine gute perioperative Schmerzlinderung. Darüber hinaus (sekundärer Endpunkt) benötigten Teilnehmer:innen, die intravenös Paracetamol erhielten, 26 % weniger Opioid über vier Stunden und 16 % weniger Opioid über vier bis sechs Stunden (Evidenz von mittlerer Qualität) als diejenigen, die Placebo erhielten. Dies führte jedoch nicht zu einer klinisch bedeutsamen Reduktion von opioidinduzierten Nebenwirkungen. Insgesamt fassen die Autor:innen ihre Ergebnisse so zusammen, dass intravenös verabreichtes Paracetamol eine überlegene Analgesie gegenüber Placebo zeigen, jedoch gegenüber anderen Analgetika wie NSAR nicht überlegen waren. Bei alleiniger Anwendung ist es unwahrscheinlich, dass diese Substanz eine ausreichende Analgesie nach Operationen bietet, die mäßige bis starke Schmerzen verursachen. Sie reduziert zwar den Opioidkonsum, aber diese Reduzierung scheint nicht ausreichend zu sein, um opioidinduzierte unerwünschte Wirkungen zu vermindern. Intravenös verabreichtes Paracetamol bietet einen Vorteil gegenüber oralem Paracetamol aufgrund des schnelleren Wirkungseintritts und deshalb, weil viele Patient:innen orale Medikamente postoperativ nicht vertragen, allerdings ist die Dauer der Wirkung beschränkt. 5.2.1.3 Kombinationspräparate. Die Kombination von Diclofenac und Orphenadrin intravenös hat unter Berücksichtigung von Nebenwirkungen und Anwendungsbeschränkungen aufgrund ihrer krampflösenden, schmerzstillenden und entzündungshemmenden Wirkung sowie einer darüber hinaus bestehenden synergistischen Wirksamkeit einen Stellenwert in der Behandlung von akuten muskuloskelettalen Schmerzen. Gleiches gilt für die intravenöse Gabe der Kombination von Paracetamol und Ibuprofen sowie die orale Verabreichung der Kombination von Paracetamol und Orphenadrin. 5.2.1.4 Metamizol. 39 ]. Von fünf behandelten Personen erfahren somit mindestens zwei (exakt 2,4) eine Schmerzlinderung von 50 %. Das RR betrug für die Notwendigkeit einer Rescuemedikation innerhalb von vier bis sechs Stunden 0,21 (95 %-CI 0,11 bis 0,40), die NNTB 3,6 (2,7 bis 5,4). Die Autor:innen folgern daraus, dass Metamizol bei etwa 7 von 10 Personen perioperativ zu einer guten Schmerzlinderung führt. Eine Metaanalyse zu Metamizol von Hearn et al. zeigte für Metamizol (500 mg, orale Applikation) eine NNTB von 2,4 für 50 % Schmerzreduktion []. Von fünf behandelten Personen erfahren somit mindestens zwei (exakt 2,4) eine Schmerzlinderung von 50 %. Das RR betrug für die Notwendigkeit einer Rescuemedikation innerhalb von vier bis sechs Stunden 0,21 (95 %-CI 0,11 bis 0,40), die NNTB 3,6 (2,7 bis 5,4). Die Autor:innen folgern daraus, dass Metamizol bei etwa 7 von 10 Personen perioperativ zu einer guten Schmerzlinderung führt. 56 ]. Als einziges NOPA wirkt Metamizol spasmolytisch, vermutlich durch Agonismus an Cannabinoidrezeptoren (z. B. am CB1-Rezeptor) und reduzierte intrazelluläre Kalziumfreisetzung durch Hemmung der Phospholipase C in glatten Muskelzellen. Metamizol hat eine relativ hohe analgetische Potenz im Vergleich zu Paracetamol, wirkt antipyretisch und kann speziell bei viszeralen Schmerzen und Koliken eingesetzt werden. Unerwünschte Ereignisse sind unter einer Metamizolgabe wesentlich seltener als unter Opioidtherapie, das Nebenwirkungsprofil ist besser als das der NSAR []. Indikationen für Metamizol sind akute starke Schmerzen nach Verletzungen oder Operationen, Koliken, Tumorschmerzen, sonstige akute oder chronische Schmerzen, soweit andere Maßnahmen nicht indiziert sind, und hohes Fieber, das auf andere Maßnahmen nicht anspricht. 57 , 58 ]. Insbesondere in Kombination mit Opioiden hat Metamizol eine hohe Erfolgsrate bei der Behandlung akuter Schmerzen. Häufig kann in dieser Kombination die Opioiddosis deutlich reduziert werden []. 59 ]. Zugelassen ist Metamizol auch bei Kindern ab dem vierten Lebensmonat und Jugendlichen []. Kontraindikationen für Metamizol siehe Tab. 7 Nebenwirkungspotenzial von Metamizol gering. Zu den häufigsten leichten Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schmerzen an der Applikationsstelle oder leichte allergische Reaktionen. Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Analgetika-Asthma-Syndrom oder Analgetika-Intoleranz vom Urtikaria-Angioödemtyp Störungen der Knochenmarksfunktion oder Erkrankungen des hämatopoetischen Systems Genetisch bedingter Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel Akute intermittierende hepatische Porphyrie Im ersten und letzten Trimenon der Schwangerschaft Während und mindestens 48 h nach der letzten Anwendung von Metamizol darf nicht gestillt werden! Zu denfür Metamizol siehe Tab.. Nach aktueller Studienlage ist dasvon Metamizol gering. Zu den häufigsten leichten Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schmerzen an der Applikationsstelle oder leichte allergische Reaktionen. 60 ]. Metamizol wird als sicherer im Vergleich zu Paracetamol, Ibuprofen und Acetylsalicylsäure bewertet. Demnach hatten 7,7 % jener Patient:innen, die Metamizol einnahmen, leichte Nebenwirkungen, verglichen mit 14,5 % bei Acetylsalicylsäure, 12,6 % bei Paracetamol und 12,7 % bei Ibuprofen. Metamizol zeigt somit statistisch gesehen eine 38,8 % geringere Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen im Vergleich zu Paracetamol und eine 46,8 % geringere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Acetylsalicylsäure. Keine der Studien berichtet über schwerwiegende Nebenwirkungen []. Das Sicherheitsprofil von Metamizol macht die Substanz auch für den Einsatz bei älteren und hochbetagten Schmerzpatient:innen zu einer interessanten analgetischen Option. Es ist kardiovaskulär, gastrointestinal und renal gut verträglich. Eine seltene (geschätzt 0,96 pro 1 Mio. Anwender:innen bzw. 1/2 Mio. Anwendungstagen), aber mögliche schwerwiegende und potenziell tödliche Nebenwirkung von Metamizol ist Agranulozytose . Sie tritt gehäuft in den ersten sieben Tagen nach erster Gabe auf. Bei Symptomen einer Agranulozytose (Verschlechterung des Allgemeinbefindens, Fieber, Schüttelfrost, Angina, Schleimhautläsionen im Mund, in der Nase und im Rachen sowie im Genital- oder Analbereich) oder beginnender Leukopenie sollte Metamizol daher sofort abgesetzt werden. Bei Patient:innen unter antibiotischer Therapie können diese Zeichen fehlen. Bei einer Gabe von Metamizol müssen Patient:innen sowie Nachbehandler:innen über das seltene Risiko einer Agranulozytose und ihre typischen Symptome (Fieber, Halsschmerzen, Schleimhautläsionen) aufgeklärt werden. Arzneimittelinteraktionen von Metamizol sind in Tab. 8 61 ]. Besondere Vorsicht ist bei einer Komedikation mit Wirkstoffen zu beachten, die ein Risiko für Agranulozytose bergen, ebenso bei Vorerkrankungen, bei welchen eine Blutdrucksenkung strikt zu vermeiden ist, etwa bei koronaren Herzerkrankungen, Stenosen der hirnversorgenden Gefäße oder Aortenklappenstenosen. Substanz Wechselwirkung mit Effekt Empfehlung Metamizol ASS Abschwächung der thrombozytenaggreationshemmenden Wirkung von ASS Metamizolapplikation min. 30 min, ideal 2 h nach ASS CYP2B6- und CYP3A4-Substrate, z. B. Bupropion, Efavirenz, Methadon, Valproat, Ciclosporin, Tacrolimus oder Sertralin Senkung der Konzentration dieser Pharmaka durch verstärkte Metabolisierung (Metamizol ist ein Induktor von CYP2B6 und CYP3A4) Überwachung des klinischen Ansprechens oder der Wirkstoffspiegel Chlorpromazin Schwere Hypothermie – Methotrexat Verstärkung der Hämatotoxizität – Möglichevon Metamizol sind in Tab.zusammengefasst. Klinisch relevant ist die Beeinflussung der antiaggregatorischen Wirkung von ASS durch Metamizol. Eine zeitversetzte Einnahme der beiden Substanzen ist daher notwendig, wobei ASS immer mindestens 30 min vor Metamizol eingenommen werden sollte []. Besondere Vorsicht ist bei einer Komedikation mit Wirkstoffen zu beachten, die ein Risiko für Agranulozytose bergen, ebenso bei Vorerkrankungen, bei welchen eine Blutdrucksenkung strikt zu vermeiden ist, etwa bei koronaren Herzerkrankungen, Stenosen der hirnversorgenden Gefäße oder Aortenklappenstenosen. Zusammengefasst bestätigt die aktuell vorliegende Evidenz, dass NOPA effektive Analgetika in der perioperativen Phase sind und sich prinzipiell als Basisanalgetika postoperativ eignen.

5.2.2 5.2.2 Muskelrelaxantien In dieser Wirkstoffgruppe wird zwischen Antispasmodika und Antispastika unterschieden. Antispasmodika sind zentral wirkende Skelettmuskelrelaxantien, die hauptsächlich durch Sedierung oder durch die Verhinderung von Schmerzsignalen von den Nerven zum Gehirn wirken. Sie werden zur kurzfristigen Behandlung von akuten Muskelkrämpfen und Schmerzen, wie z. B. Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, verwendet. Vertreter dieser Substanzgruppe sind Cyclobenzaprin, Methocarbamol, Carisoprodol, Metaxalon, Chlorzoxazon und Orphenadrin. Antispastika wirken auf das Rückenmark oder die Muskelzellen, hemmen die Übertragung von Reflexen und reduzieren die Muskelspannung. Im Unterschied zu Antispasmodika eignen sich Antispastika für die langfristige Behandlung von chronischen spastischen Zuständen, die durch neurologische Erkrankungen wie multiple Sklerose, Rückenmarksverletzungen, Schlaganfälle, traumatische Hirnverletzungen oder Zerebralparese verursacht werden. Zu den Antispastika, die hier zum Einsatz kommen können, zählen Baclofen, Dantrolen und Tizanidin, wobei die Letztgenannten sowohl antispastische als auch antispasmodische Eigenschaften aufweisen. Treten aufgrund von akuten muskulären Schmerzen Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen auf, kann Tizanidin verabreicht werden. Die Anwendung sollte allerdings nur kurzfristig (ca. 14 Tage) erfolgen. Kontraindikationen für Muskelrelaxantien sind: Allergie, Unverträglichkeit

Methocarbamol und Orphenadrin dürfen nicht bei Myasthenia gravis eingesetzt werden. Orphenadrin ist bei Kindern unter 16 Jahre kontraindiziert.

Methocarbamol und Baclofen dürfen nicht bei Epilepsie gegeben werden. Zudem ist Baclofen bei terminaler Niereninsuffizienz und Spastizität bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises kontraindiziert.

Tizanidin ist kontraindiziert bei eingeschränkter Leberfunktion sowie gleichzeitiger Gabe von starken CYP1A2-Hemmern, wie z. B. Fluvoxamin oder Ciprofloxacin. für Muskelrelaxantien sind: Nebenwirkungen : Insbesondere bei älteren Patient:innen können Antispasmodika und Antispastika sedierend oder schwächend wirken und das Risiko von Stürzen und Frakturen erhöhen [ 62 ]. Insbesondere bei älteren Patient:innen können Antispasmodika und Antispastika sedierend oder schwächend wirken und das Risiko von Stürzen und Frakturen erhöhen []. Tizanidin ist laut Studienlage eine geeignete Option auch für ältere Patient:innen. Vorsicht ist jedoch bei eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion geboten, da es die Clearance verringern und reversible Erhöhungen der Leberenzyme verursachen kann. Baclofen wird hauptsächlich über die Niere ausgeschieden, bei Niereninsuffizienz ist eine Dosisanpassung erforderlich. Auch bei Leberinsuffizienz ist Vorsicht geboten, weil es zu einer erhöhten Wirkstoffkonzentration und einem damit einhergehenden erhöhten Risiko von Nebenwirkungen führen kann. Neben der skelettmuskelrelaxierenden Wirkung besitzt Orphenadrin geringe antihistaminische und lokalanästhetische sowie parasympathikolytische (anticholinerge) Eigenschaften, weshalb diese Substanz bei älteren Patient:innen zu schwerwiegenden anticholinergen Nebenwirkungen führen kann.

5.2.3 5.2.3 Antikonvulsiva In Österreich sind die Antikonvulsiva Gabapentin, Pregabalin und Carbamazepin in der Schmerztherapie zugelassen. In der Behandlung neuropathischer Schmerzen, der diabetischen Polyneuropathie und postherpetischen Neuralgie sind Gabapentin und Pregabalin Medikamente der ersten Wahl. Gabapentin wirkt der Hochregulierung der α2δ-Untereinheit des K‑Kanals im Hinterhorn entgegen, hat dadurch membranstabilisierende Wirkung. Durch die präsynaptische Ca-Kanalumverteilung des N‑P-Q-Typs folgt eine reduzierte Freisetzung von Neurotransmittern. Pregabalin ist ein Isobutylderivat des Neurotransmitters GABA und liegt als S‑Enantiomer vor, bindet bei höherer Affinität an den α2δ-Untereinheiten der Ca-Kanäle zentraler und peripherer nozizeptiver Neurone. Daraus resultiert eine verminderte Freisetzung von Glutamat und Substanz P (bessere Bioverfügbarkeit). Die Wirksamkeit von Pregabalin wird zusätzlich auch für zentrale Schmerzsyndrome sowie in der Behandlung von Schmerzen nach Rückenmarksverletzung bestätigt. Die Medikamente dieser Substanzgruppe stammen ursprünglich aus der Behandlung epileptischer Anfälle und haben daher ein ähnliches Nebenwirkungsspektrum: Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Sehstörungen, Mundtrockenheit und Verstopfung sowie Veränderungen der Laborwerte (Leberwerte, Blutbild). Die Behandlung sollte wegen der oft nicht unerheblichen Nebenwirkungen einschleichend begonnen werden. Schmerzstillende Effekte der Antikonvulsiva treten oft erst nach Tagen bis Wochen ein.

5.2.4 5.2.4 Antidepressiva Die Substanzgruppe besitzt eine eigenständige schmerzlindernde Wirksamkeit bei deutlich niedrigerer Dosierung als es zur Behandlung einer Depression notwendig ist. Vor allem die Gruppe der trizyklischen Antidepressiva (TZA > Amitiptylin) sowie Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI > Duloxetin, Venlafaxin) haben einen hohen Stellenwert in der medikamentösen Schmerztherapie, vor allem bei neuropathischen Schmerzen. Die häufigste Nebenwirkung dieser Medikamente ist neben einer Mundtrockenheit die Müdigkeit. Diese kann bei auftretenden Schlafstörungen auch therapeutisch genutzt werden. Außerdem führen sie zu einer Appetitzunahme. Eine der häufigsten Nebenwirkungen von TZA ist die Miktionsstörung.

5.2.5 5.2.5 Lokale topische Therapeutika Aufgrund der zahlreichen beschriebenen Nebenwirkungen vieler oral verabreichten Analgetika kann die topische Schmerztherapie bei manchen Indikationen eine sinnvolle Alternative darstellen. Die Kategorie umfasst Wirkstoffe aus unterschiedlichen Substanzgruppen, u. a. wurden NSAR, Lidocain oder Capsaicin für die topische Anwendung zugelassen. Produkte dieser Kategorie sind in Form von Pflastern, Salben oder Gels, aber auch als Sprays oder Cremes erhältlich. Topische Analgetika werden sowohl bei akuten als auch bei chronischen Schmerzzuständen angewendet. Muskuloskelettale Schmerzen, neuropathische Schmerzen wie zum Beispiel diabetische periphere Polyneuropathien, Postzoster-Neuralgien oder das komplexe regionale Schmerzsyndrom (CRPS) sind mögliche Anwendungsbeispiele. Zur topischen Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen sind kutane Pflaster mit dem Wirkstoff Lidocain 700 mg (5 %) für postherpetische Neuralgie und Capsaicin 179 mg (8 %) für alle peripheren neuropathischen Schmerzen zugelassen. Indikationen für eine topische Schmerztherapie bei neuropathischen Schmerzzuständen sind vor allem positive sensorische Symptome wie die Allodynie und Hyperalgesie. Bekannte Angriffspunkte sind hier die Transduktion, Propagation und Transmission von Nozizeptoren in der Peripherie durch verschiedenste inflammatorische Mediatoren und Zytokine sowie die Interaktion mit TRPV-Rezeptoren und Calcium- und Natriumkanälen.

5.2.6 5.2.6 Opioid-Analgetika Opioide haben bei akuten wie auch postoperativen Schmerzen eine gute analgetische Wirkung. Eine Monotherapie mit Opioid-Analgetika ist weder bei akuten noch bei chronischen Schmerzen indiziert. Im Sinne des dargestellten multimodalen Therapieansatzes müssen Opioide immer mit NOPA, Co-Analgetika, Methoden der physikalischen Medizin, gegebenenfalls interventionellen Verfahren, psychotherapeutischen Interventionen und Lebensstilmodifikationen kombiniert werden. 63 , 64 ]. Durch den kombinierten Einsatz von Opioiden mit NOPA kann die Dosierung der Opioide bei gleicher oder verbesserter Wirksamkeit reduziert und dadurch die Inzidenz unerwünschter Nebenwirkungen deutlich gesenkt werden. Dies konnte in mehreren Metaanalysen nachgewiesen werden []. Für die Langzeittherapie mit Opioiden sind Retard-Präparate anzuwenden. Schnell wirksame Opioide sollten bei nicht tumorbedingten Schmerzen nur zur Dosisfindung oder kurz bei starken akuten Schmerzzuständen eingesetzt werden. Rapid Onset Opioids (ROOs) sind bei nicht tumorbedingten Schmerzen in keinem Fall indiziert. „Start low, go slow!“ soll eine Therapie mit Opioid-Analgetika mit geringer Dosis begonnen und je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit schrittweise gesteigert werden [ 65 ‐ 67 ]. Eine Dosis von > 120 mg/Tag orales Morphinäquivalent soll bei Nicht-Tumorerkrankungen nur in Ausnahmefällen überschritten werden. Gemäß dem Mottosoll eine Therapie mit Opioid-Analgetika mit geringer Dosis begonnen und je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit schrittweise gesteigert werden []. Eine Dosis von > 120 mg/Tag orales Morphinäquivalent soll bei Nicht-Tumorerkrankungen nur in Ausnahmefällen überschritten werden. 68 ]. Bei starken akuten wie auch chronischen Schmerzen ist eine kurzfristige fraktionierte intravenöse Gabe eine Option. Speziell bei großen Traumata und/oder vorbestehender Opioidtherapie spielt auch die patientenkontrollierte Analgesie (PCA) eine wichtige Rolle. Die orale Gabe von Opioiden ist bei allen Patient:innen, bei denen dies möglich ist (eine ausreichende Absorption aus dem Gastrointestinaltrakt vorausgesetzt), die bevorzugte Applikationsform. Darüber hinaus sind, u. a. durch die geringeren Spitzenkonzentrationen und Vermeidung von schneller Anflutung des Opioids, orale retardierte Opioide auch vorteilhaft, um das Risiko von Abhängigkeit zu verringern. Dies ist in der S3-Leitlinie „Medikamentenbezogene Störungen“ detailliert dargestellt []. Bei starken akuten wie auch chronischen Schmerzen ist eine kurzfristige fraktionierte intravenöse Gabe eine Option. Speziell bei großen Traumata und/oder vorbestehender Opioidtherapie spielt auch die patientenkontrollierte Analgesie (PCA) eine wichtige Rolle. Postoperativ ist Piritramid in Österreich noch immer das Opioid Nummer 1. Es kann auch bei Niereninsuffizienz verwendet werden. Gleiches gilt für Hydromorphon, wodurch es eine Option vor allem bei Traumapatient:innen über 65 Jahre darstellt. Zur Behandlung chronischer nicht tumorbedingter Schmerzen können auch transdermale Opioidsysteme eingesetzt werden. 9 Schmerzkategorie Empfohlene Opioide Anmerkungen Nozizeptiver Schmerz Buprenorphin, Fentanyl, Hydromorphon, Morphin, Oxycodon, Tapentadol, Tramadol – Neuropathischer Schmerz Buprenorphin, Levomethadon, Methadon, Oxycodon, Tapentadol, Tramadol Der Antagonismus an den NMDA-Rezeptoren ist insbesondere bei Patient:innen mit neuropathischer Schmerzkomponente von Bedeutung. Dazu gehören auch Tumorschmerzen. Die S3-Leitlinie Palliativmedizin* empfiehlt Levomethadon als Stufe-III-Opioid der ersten oder späteren Wahl bei Patient:innen mit mittleren bis starken Tumorschmerzen. Wegen des komplexen pharmakokinetischen Profils und der unvorhersehbaren Halbwertszeit soll es nur von erfahrenen Ärzt:innen eingesetzt werden Dysfunktional noziplastischer Schmerz Tramadol Tramadol (wirkt auch hemmend auf Wiederaufnahme von Serotonin und Noradrenalin) kann als Therapieoption erwogen werden Mixed Pain Opioid je nach vorherrschender Schmerzkategorie auswählen – Im Sinne einer differenzierten Opioidtherapie ist für die Auswahl der geeigneten Substanz neben der Schmerzintensität und Wirkstärke des gewählten Analgetikums auch der vorliegende Schmerztyp und der zugrunde liegende Mechanismus entscheidend, da sich die verschiedenen Opioide in ihrer Rezeptoraffinität und Wirksamkeit unterscheiden (Tab.). Ein konsequentes Monitoring von Wirkung, Nebenwirkungen und Komplikationen ist erforderlich. Sollten die individuellen Therapieziele nicht erreicht werden oder nicht ausreichend therapierbare bzw. nicht tolerierbare Nebenwirkungen auftreten, muss die Therapie schrittweise beendet bzw. auf ein anderes Opioid rotiert werden.