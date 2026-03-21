Bedeutung der Glukokortikoide bei der Therapie entzündlich-rheumatischer Erkrankungen

Cortison wurde vor 75 Jahren aus der Nebennierenrinde extrahiert. Dies führte zu ungeahnten Möglichkeiten in der Behandlung entzündlich-rheumatischer Krankheiten. Die Kehrseite der Medaille sind die schweren unerwünschten Wirkungen (Nebenwirkungen) bei langfristiger Anwendung. Vor gut 40 Jahren eroberte Methotrexat einen zentralen Platz als steroidsparendes Basismedikament. Der therapeutische Durchbruch gelang aber erst mit der Entwicklung der Biologika zur Jahrtausendwende. Die Glukokortikoide spielen heute zwar weiterhin eine zentrale Rolle in der Induktion einer Remission der meisten entzündlich-rheumatischen Krankheiten, aber in der Remissionserhaltung hat ihre Bedeutung stark abgenommen. Ausnahmen bleiben die Riesenzellarteriitis (RZA) und die Polymyalgia rheumatica (PMR). Die umfangreichen Studien der vergangenen 15 Jahre über die Interleukin-6-Hemmung mit Tocilizumab zur Therapie der RZA geben auch interessante Erkenntnisse über die Wirkung der GC.